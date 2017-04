3. Piano Marathon in Ottobrunn vom 16. – 18.12.2016

Eine Tradition wird fortgesetzt: Dieses Jahr findet vom 16.-18. Dezember der mittlerweile 3. Piano Marathon im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn statt – diesmal an 2 (!) Tagen mit Konzerten am 16.12. und 17.12. sowie begleitenden Workshops am 17.12. und 18.12.. Die Auswahl der Tastenvirtuosen kann sich auch dieses Jahr wieder sehen lassen: mit den Pianisten Klaus Ignatzek, Cornelius Claudio Kreusch, Oliver Kent, Hans Lüdemann, Christof Sänger, Olga Konkova, Kristian Randalu und dem großartigen Larry Porter ist erste Tag dem Genre Jazz gewidmet, während der zweite Tag mit Martin Kälberer (!), Jimin Park, Tommy Weiss und Christian Willisohn eher bluesig und boogiemäßig abgehen wird. Lassen wir uns überraschen! Das eigentlich Besondere am Piano Marathon ist, großartige Pianisten, die alle Bandleader sind und normalerweise in wechselnden Formationen spielen, einmal „pur“ – also solo, mit ihren Improvisationen am Steinway Flügel hören zu können.

Das Ganze in der außergewöhnlichen Atmosphäre des Wolf-Ferrari-Hauses – und auch dieses Jahr wird es nach dem offiziellen Programm wieder spannende „jam-sessions“ mit den Pianisten geben. Der Termin ist dieses Jahr gut gewählt: Am letzten Wochenende vor Weihnachten sind die Weihnachtseinkäufe (hoffentlich) erledigt und so kann man sich dann entspannt den beiden Konzertabenden hingeben. Last but not least darf sich das Publikum auch wieder auf ein spektakuläres Motto-Bühnenbild zum Piano Marathon freuen.

Vom 17.12.-18.12. finden wieder die begleitenden Jazz-Piano Workshops statt für alle aktiven Spieler (aller Leistungsstufen), wie auch für interessierte Zuhörer. Wann bekommt man schon mal die Gelegenheit bei den Meistern vor Ort studieren zu können und unterrichtet zu werden.

Karten für die Konzerte gibt es an allen Vorverkaufsstellen, unter wfh-ottobrunn.de oder per Telefon unter: 089-608 08 302

Infos und Anmeldungen für die Klavier Workshops mit den Künstlern des 3. Piano Marathons sind telefonisch unter: 089 – 608 08 301 buchbar oder auf wfh-ottobrunn.de , ottobrunner-konzerte.de

Fotos & Text: Thomas J. Krebs

