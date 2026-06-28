Die „Unwetter“-Radiowoche vom 29.06.26 bis 05.07.26

Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1. Und ausnahmsweise auch etwas DLF.

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Aktuell bekommen wir Informationen von SWR Kultur, Ö1 und in Sachen Neue Musik von BR-KLASSIK und ebenfalls Ö1.

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mo – 29.06.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Astrid Schwarz und Rainer Elstner.

19:30:00 +++ Ö1

Outreach Orchestra, Anna Tsombanis Quartett und das Duo DreamHunter beim Outreach-Festival 2025 in Schwaz

Marlene Schnedl präsentiert Ausschnitte vom Eröffnungsabend des Outreach-Festivals 2025 in Schwaz, kuratiert vom in New York City lebenden Tiroler Trompeter Franz Hackl. Am 7. August letzten Jahres konzertierten im Silbersaal des Schwazer SZentrums das von Hackl geleitete Outreach Orchestra, das Quartett der in Wien lebenden Berliner Saxofonistin Anna Tsombanis sowie das Duo DreamHunter, bestehend aus zwei weiteren Wahl-New-Yorkern: dem Salzburger Saxofonisten Gottfried Stöger und dem französischen Kontrabassisten François Moutin.

Wie seit dem Pandemie-Jahr 2020 bei Outreach obligat, wechselte sich das Orchester in rund 20-minütigen Sets mit den beiden anderen Bands ab – die sich so ergebenden Übergänge und Verknüpfungen der unterschiedlichen Musiken boten immer wieder die Chance auf neue, überraschende Hörperspektiven.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Spotlight

Von N.N. (NDR). Eine Person? Ein Thema? Oder doch ein Konzert? Montags gehen wir in die Tiefe und werfen ein Schlaglicht auf Musik und Musikschaffende aus der internationalen und nationalen Jazzszene. Erleben Sie Porträts von außergewöhnlichen Künstler*innen oder fantastische Konzertaufnahmen. Abwechselnd tragen alle unsere Sender dazu bei – mit eigener Handschrift und eigenem Fokus. Denn wir alle finden: Jazz gehört ins Spotlight.

di – 30.06.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen.

mi – 01.07.2026

14:05:00 +++ Ö1

Songwriter und Gitarrist Andi Lechner und seine Band im Studio 2 des Wiener RadioKulturhauses

The Ghost and the Machine ist ein Band-Projekt um Songwriter und Sänger-Gitarrist Andi Lechner. Die weitere Besetzung lautet: Martti Winkler (Keyboard), Hannes Wirth (Gitarre), Lina Neuner (Bass) sowie Aurora Hackl Timon (Schlagzeug). Stilistisch trifft hier dunkel getönter Pop auf Blues und Folk, reduziert, aber mit Druck. Lechner gründete das Projekt 2013, nach seinem Jazzgitarrestudium in Wien bei Karl Ratzer, und entwickelte einen sehr eigenen Zugang: Resonatorgitarren aus den 1920er und 1930er Jahren, dazu selbst entwickelte Open Tunings, oft eine für jeden Song wechselnde Stimmung der Saiten. The Ghost and the Machine legte im letzten Jahr gleich zwei Alben vor. „Sorrows“ ist das vierte Album der Band, weiters hat diese im kalifornischen Morongo Valley mit dem Duo Son of The Velvet Rat „The Red Barn Sessions“ aufgenommen. Aus diesem reichen Repertoire werden in der Ö1 Radiosession Kostproben zu hören sein.

Im ersten Teil der neuen Ö1 Radiosession spricht Andi Lechner anhand eigens ausgewählter und mitgebrachter Musik über seine Einflüsse und Inspirationen.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Mirjam Jessa

20:03 bis 22:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

ARD Konzert: Konzert der musica mit Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Tölzer Knabenchor; WDR-Rundfunkchor. Leitung: Simon Rattle. Solisten: Jörg Widmann Klarinette; Kathrin Zukowski, Sopran; Georg Nigl, Bariton; Michael Rotschopf, Sprecher. Olga Neuwirth: „Zones of Blue“ (Uraufführung); Hans Werner Henze: „Das Floß der Medusa“. Aufnahme vom 6. Februar 2026 aus der Isarphilharmonie in München

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Das Magazin

Von Niklas Wandt. Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen!

do – 02.07.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber.

21.05-22.00 Uhr +++ DLF

JAZZFACTS: Neues von der improvisierten Musik.

Neue Alben, Bücher und Filme aus dem Bereich des Jazz. Dazu Infos über aktuelle Entwicklungen in der Szene. Am Mikrofon: Anja Buchmann

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Blues’n’Roots

Von Dagmar Fulle. In dieser Sendung präsentieren wir alte und neue Aufnahmen aus den Bereichen Blues, Jazz, Swing, Rhythm’n’Blues, Soul und Country. (Übernahme von hr2-kultur).

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: „Schön ist, was von der Norm abweicht“ – Zum 100. Geburtstag von Hans Werner Henze

„Wir Künstler können uns der Gewalt widersetzen denke ich, indem wir helfen, so viele Menschen wie nur immer möglich für die Angelegenheiten der Künste zu interessieren und sie damit aufmerksam und empfänglich zu machen für eine wunderbare Gegenwelt“, bekannte Hans Werner Henze. 1926 in Deutschland geboren, fühlte er sich sowohl künstlerisch als auch gesellschaftlich im biederen Nachkriegsdeutschland eingeengt und zog in den 1950er Jahren nach Italien. Er war ein politischer Mensch, ein überzeugter Kommunist, der ein Werk sogar Che Guevara gewidmet hat. Er war ein Freund der großen Ingeborg Bachmann, der er bewegende Briefe schrieb und die ihm Libretti zu einigen seiner zahlreichen Opern verfasste. Henzes kompositorisches Werk ist immens und umfasst von der kleinen bis zur großen Form fast alles. Zu Henzes 100. Geburtstag wiederholen wir ein Porträt von Susann Krieger aus dem Jahr 2022.

fr – 03.07.2026

14:05:00 +++ Ö1

Gitarristin Mary Halvorson und Saxofonist Daniel Erdmann 2025 beim Tampere Jazz Happening

„Wenn Halvorson die Zukunft des Jazz ist, dann sind wir in überaus begabten Händen“, schreibt das Online-Magazin PopMatters über die 1980 in Boston geborene Gitarristin und Komponistin Mary Halvorson. Und der US-amerikanische Radiosender NPR bekräftigt, dass die hypothetisch angenommene Prämisse auch tatsächlich zutrifft: „The most future-seeking guitarist working right now.“

Davon kann man sich nun auch empirisch in Ö1 überzeugen, und zwar beim Mitschnitt eines fulminanten Konzerts, das Mary Halvorson mit ihrem Amaryllis Sextet am 31. Oktober 2025 im Rahmen des finnischen Festivals Tampere Jazz Happening gegeben hat. In diesem an verschiedenen Klangfarben besonders reichen Ensemble mit Vibrafon (Patricia Brennan), Trompete (Adam O’Farrill), Posaune (Jacob Garchik), Bass (Nick Dunston) und Schlagzeug (Tomas Fujiwara) wird nicht nur Halvorsons kantiges E-Gitarrenspiel perfekt eingebettet, es offenbart auch ihre Größe als Arrangeurin mit einer idealen Balance zwischen improvisatorischem Wagemut und kompositorischer Präzision für die Umsetzung ihrer komplexen musikalischen Ideen.

Es war eine kluge Entscheidung der Festivalleitung in Tampere, am selben Tag auch das Konzert von Organic Soulfood anzusetzen. Dieses Bandprojekt des deutschen Saxofonisten Daniel Erdmann mit dem französischen Keyboarder Antonin Rayon und dem britischen Schlagzeuger Jim Hart übernimmt traditionsbewusst das klassische Orgel-Trio-Format des Souljazz der 1960er Jahre, blickt damit aber genauso ideenreich in die Zukunft wie Halvorsons Sextet. Und so werden in vorzüglicher Ergänzung auch Stücke dieses Konzertmitschnitts zu hören sein.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Johann Kneihs.

sa – 04.07.2026

09:04 – 10:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Musikstunde. Jazz global: The Scar-Spangled Banner – Jazz zum 250. Unabhängigkeitstag der USA

Mit Konrad Bott. Am 4. Juli 1776 hatten die britischen Kolonien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit erklärt. Seitdem ist aus den USA eine führende Weltmacht geworden. Die Geschichte des Jazz ist unmittelbar mit der Geschichte dieser sogenannten „Vereinigten Staaten“ verknüpft und auf ambivalente, schmerzhafte Art verwachsen. Zum 4. Juli schauen wir mal, wie Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker ihre Gefühle gegenüber der US-Heimat in Töne gegossen haben.

18:20 – 19:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Jazz: Me and My Music – Simon Rummel

Von Julia Neupert. Heute im klingenden Selbstporträt: der Kölner Pianist, Komponist und Klangkünstler Simon Rummel. Musikalisch sozialisiert bei den Trierer Sängerknaben, hat er Jazz, Komposition und Bildende Kunst studiert. Querverbindungen und Zwischenräume interessieren ihn, seine Musik ist so durchdacht wie spielerisch, seine Skepsis gegenüber Dogmen äußert sich in einem fröhlichen stilistischen Anarchismus, mit Forschergeist tüftelt er an raumgreifenden Instrumentenerfindungen und Installationen.

22:05:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

23:03:30 +++ Ö1

Der Tiroler Gitarrist Philipp Ossanna im Interview und mit seinem Trio Gummimamba im Mai 2026 im Wiener ORF RadioKulturhaus

Gitarrist Philipp Ossanna ist u. a. als Mitglied des international erfolgreichen Tiroler Minimal-Rock-Jazz- Quartetts HI5 bekannt, im neuen Trio Gummimamba mit Trompeter Martin Ohrwalder und Schlagzeuger Lukas Laimer zeigt er als alleiniger Bandleader auf: Kraftvolle, elektronisch unterstützte Klangeruptionen zwischen klug auskomponierter Struktur, freier Improvisation und coolen Grooves sind es, mit denen die Band auf der 2025 veröffentlichten Debüt-LP„Strange Weather“ aufhorchen lässt – die übrigens von TonArtTirol mit dem Jazzpreis der Stadt Innsbruck für die Veröffentlichung des Jahres ausgezeichnet wurde. Ossanna dirigiert das Geschehen von seiner Gitarre aus, die auch immer wieder E-Bass-Funktion übernimmt, und demonstriert seine Fähigkeiten als umsichtiger Choreograf dynamischer Soundmetamorphosen.

Katharina Osztovics bittet Philipp Ossanna zum Gespräch und präsentiert das Konzert von Gummimamba vom 8. Mai 2026 im Studio 3 des Wiener ORF RadioKulturhauses, veranstaltet in der Reihe „5 Millionen Pesos“ für jungen Jazz in und aus Österreich.

so – 05.07.2026

00:03 – 06:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Die Nacht: Jazzahead 2026 – Aufnahmen vom Bremer Showcasefestival Von Till Lorenzen. Im April fand die 20. Ausgabe des Bremer Jazzahead-Festivals statt. Partnerland war Schweden, das sich mit gleich acht Bands in Kurzkonzerten präsentierte. Groovig-psychedelisch mit Langendorf United, von Vogelgesang inspiriert bei der Gruppe BITOI oder als Jazzparty angelegt wie bei der Gruppe Nine Sparks Riot. Dazu kamen 30 weitere Bands aus aller Welt, wie das südafrikanische Sydney Mavundla Quartet, die Schweizer Gruppe Knobil oder die US-amerikanische Jazzrapperin Sorvina. Ergänzend dazu gibt es Interviews und Portraits.

00:05:00 +++ Ö1

Der Tiroler Gitarrist Philipp Ossanna im Interview und mit seinem Trio Gummimamba im Mai 2026 im Wiener ORF RadioKulturhaus

17:10:00 +++ Ö1

When America Was Still Great!

Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika heuer das 250-Jahrjubiläum der Ratifizierung ihrer Unabhängigkeitserklärung feiern, dann hat das angesichts des aktuellen demokratiepolitischen Verfalls dieser ältesten modernen Demokratie einen etwas schalen Beigeschmack. Wie anders war da die Stimmung vor 50 Jahren bei den Feierlichkeiten zum Bicentennial! Zwar ließ die Präsidentschaft von Gerald Ford keine großen Verbesserungen nach dem Rücktritt Richard Nixons spüren, doch immerhin war der unselige Vietnamkrieg nun seit einem Jahr beendet und die Ölkrise zumindest zeitweilig überwunden.

Was 1976 ohne jeden Zweifel blühte in den USA, war die Musik. Da war America still great und gleichzeitig great again. Denn auch die transatlantischen Beziehungen konnten – Unabhängigkeit hin oder her – in Bezug auf Musik besser nicht sein. Nach der narzisstischen Kränkung durch die„British Invasion“ Mitte der 1960er-Jahre mit Beatles und Co. begegneten sich die einstige Kolonie und das ehemalige Mutterland in den 70ern längst wieder auf Augenhöhe.

19:40 – 20:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Big Time Jazz. Jazz-Orchester, Big Band, Oktett – hier kommt Musik mit Vielen!

Im Big Time Jazz stellen wir für Sie interessante und schöne Klänge zusammen – von großen Ensembles aus dem Jazz und der improvisierten Musik. Wir bergen Archivaufnahmen und durchforsten Neuveröffentlichungen für eine Zeit, die ganz den großen Klängen gehört.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

NOWJazz: Sonic Wilderness

Von Ulrich Kriest. Diese Reihe unternimmt Expeditionen in Randgebiete und Zwischenwelten des Jazz: Improv, Electronica, Klangkunst, Noise, Ambient oder Rock – hier kommen Neuveröffentlichungen und Entdeckungen zu Gehör, die sonst on air kaum zu haben sind. Abenteuerliche Klänge für abenteuerlustige Ohren.

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