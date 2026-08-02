Die Jazz-Radiowoche(Plus) vom 03.08.26 bis 09.08.26

Die Radiowoche(++) vom 03.08.26 bis 09.08.26

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Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1. Und ausnahmsweise auch etwas DLF (inkl. Kultur).

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Aktuell bekommen wir Informationen von SWR Kultur, Ö1 und in Sachen Neue Musik von BR-KLASSIK und ebenfalls Ö1.

mo – 03.08.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Astrid Schwarz und Rainer Elstner.

19:30:00 +++ Ö1

David Helbock’s Random/Control feat. Fola Dada, Andi Tausch & Puls und das Trio Prepared um Pianist Chris Gall 2025 in Schwaz

Das Outreach-Festival 2026 in Schwaz steht vor der Tür, kuratiert vom in New York City lebenden Tiroler Jazztrompeter Franz Hackl. Also präsentiert Andreas Felber Ausschnitte vom finalen Abend des Outreach-Festivals 2025 als Appetizer. Am 9. August letzten Jahres konzertierten im Silbersaal des Schwazer SZentrums Pianist David Helbock und seine Band Random/Control mit der deutschen Sängerin Fola Dada, das Trio Puls des Tiroler Gitarristen Andi Tausch das deutsche Trio Prepared mit Pianist Chris Gall, seinem Schlagzeuger-Bruder Peter Gall und Bassklarinettist Florian Riedl – sie sorgten mit repetitiven, rhythmisch intrikaten Séancen für einen willkommenen Kontrapunkt.

Wie seit dem Pandemie-Jahr 2020 bei Outreach obligat, wechselten sich die Bands in rund 20-minütigen Sets ab; die sich so ergebenden Übergänge und Verknüpfungen der unterschiedlichen Musiken boten immer wieder die Chance auf neue, überraschende Hörperspektiven.

20:00 Uhr +++ Deutschlandfunk Kultur

In Concert: Jazzdor-Festival Straßburg-Berlin / Club Gretchen, Berlin

Aufzeichnung vom 02.06.2026. Amaury Fae NOLA Quartet feat. Herlin Riley: Amaury Faye, Piano; Julian Lee, Saxofon; Herlin Riley, Schlagzeug; Edouard Pennes, Kontrabass. Moderation: Matthias Wegner

23:03 – 24:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Radiofestival. Jazz: Eine Reise nach Peitz

Von Wolf Kampmann. Die Jazzwerkstatt Peitz zählt zu den ältesten Jazz-Festivals im Osten Deutschlands und strahlt mit seiner wechselvollen Geschichte weit über Brandenburg hinaus. Vom 16. bis zum 18. August findet die 63. Ausgabe statt. Wie in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Sommer wieder Liebhaber*innen von Jazz Avantgarde und freier Improvisation aus der ganzen Welt in das kleine Städtchen im Spreewald stürmen. Mit Interviews der Festivalleiterin Marie Blobel und dem diesjährigen Improviser in Residence Wanja Slawin stellt die Sendung das reichhaltige Festival-Programm vor.

di – 04.08.2026

00:05 Uhr +++ Deutschlandfunk Kultur

Neue Musik: Wider die Natur – Peter Ablingers und Erik Dreschers erweitertes Flötenprojekt

Von Florian Neuner. Deutschlandfunk Kultur 2021. Vor einem Jahr starb Peter Ablinger: Die Zusammenarbeit von Komponist und Interpret kannte keine Trennung mehr von Notation und Ausführung.

21:05 Uhr +++ DLF

Jazz Live: Es ist komplex – dazu guter Jazz! – Florian Herzogs „Almost Natural“

Sebastian Gille, Saxofon; Chaerin Im, Piano; Florian Herzog, Kontrabass; Leif Berger, Schlagzeug. Aufnahme vom 19.2.2026 beim J.O.E-Festival Essen in der Zeche Carl Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

Rhythmisch vertrackter, expressiver zeitgenössischer Jazz. Das Quartett aus Köln verbindet komplexe Konzeption und expressives Spiel. Die Kompositionen des Bassisten und Bandleaders Florian Herzog sind metrische Stolperparcours, die die intellektuelle Auffassungsgabe schon mal strapazieren können. Sebastian Gilles Saxofon-Improvisationen scheinen dagegen manchmal vor unmittelbarem Gefühlsdruck zu explodieren. Das Zusammenspiel aus Bass und Schlagzeug sorgt für feingliedrige Metrik und die vielseitige Pianistin Chaerin Im aus Amsterdam trägt entscheidend zur Gruppendynamik bei.

23:03 – 24:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Radiofestival. Jazz: Der junge Satchmo – Zum 125. Geburtstag von Louis Armstrong

Von Marcus Woelfle. „Du kannst nichts spielen, was Louis nicht bereits gespielt hat“, meinte Miles Davis einmal über ihn: Louis Armstrong, der Trompeter mit der heiseren Stimme und dem weißen Taschentuch, geboren am 4. August 1901 in New Orleans, war nicht nur ein beliebter Entertainer, sondern für viele die einflussreichste Persönlichkeit des Jazz. Wegweisend wirkten vor allem seine frühen Meisterwerke aus den 20er-Jahren. Vorgestellt in dieser Sendung von Marcus A. Woelfle, gesprochen von Benedikt Schregle.

mi – 05.08.2026

00:05 Uhr +++ Deutschlandfunk Kultur

Chormusik – Rudolstadt-Festival: Vokalensemble BasBariTenori.

Stadtkirche Rudolstadt. Aufzeichnung vom 03.07.2026. Aus dem Osten Österreichs stammt dieses Vokalensemble, das mit seinen Liedern Zeiten und Stimmungen durchmisst. Es erzählt Geschichten zum Lachen und Weinen, von dem, was war und davon, was bleibt. Die vier burgenländischen Kroaten leben in Wien und Bratislava und auch diese Vielfältigkeit des Seins spricht aus ihrer Musik. Neben traditionellen Liedern aus dem Burgenland und gesanglichen Neuinterpretationen aus dem ihnen ureigenen Krowodnrock intoniert das Quartett vertonte Lyrik.

14:05:00 +++ Ö1

Tobias Meissl und Valentin Duit im Studio 2 des Wiener RadioKulturhauses

Valentin Duit und der Tobias Meissl lernten sich bereits im Volksschulalter kennen. In der Musikschule Klosterneuburg nahmen beide Unterricht bei Vibrafonist Woody Schabata, Duit konzentrierte sich dann vor allem auf das Schlagzeug, während für Meissl das Vibrafon das Hauptinstrument blieb.

Die beiden musizieren seit über 20 Jahren in diversen musikalischen Kontexten miteinander – beispielsweise in Meissls Trio, seinem zwölfköpfigen TeaM TaMe sowie im Valentin Duit Quartett – und befinden sich in einem kontinuierlichen freundschaftlichen und künstlerischen Austausch. Im Duo greifen Tobias Meissl und Valentin Duit hauptsächlich auf ihr Repertoire aus den verschiedenen Bandprojekten und gelegentlich auf Jazzstandards zurück. Gestalterisch vertrauen Duit, der auch den analogen Bass-Synthesizer spielt, und Meissl, der sich im Studio 2 des Radiokulturhauses bei einigen Nummern ans Klavier setzt, dem intuitiven dialogischen Austausch und nehmen sich dementsprechend alle Freiheiten, die sie wollen.

Im ersten Teil der Ö1 Radiosession spricht Tobias Meissl anhand eigens ausgewählter und mitgebrachter Musik über seine Einflüsse und Inspirationen.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Alexandra Augustin.

23:03 – 24:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Das Magazin

Von Beatrix Gillmann. Das wöchentliches Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: In den Sommerwochen gibt es hier bei uns vor allem aktuelle Musik – außergewöhnliche und wichtige Neu-Veröffentlichungen aller Spielarten des Jazz. Von internationalen Stars und weniger bekannten regionalen Acts, von Funk bis Free, von traditionell bis experimentell – Nicht verpassen.

do – 06.08.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber.

21:05 Uhr +++ DLF

JazzFacts: Neues von der improvisierten Musik

Neue Alben, Bücher und Filme aus dem Bereich des Jazz. Dazu Infos über aktuelle Entwicklungen in der Szene. Am Mikrofon: Thomas Loewner

23:03 – 24:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Radiofestival. Jazz: Wie Fürsorge den Takt bestimmt – Jazz und Carearbeit

Von Sophie-Emilie Beha. Care-Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen – und prägt auch das Leben vieler Musikerinnen. Doch wie lassen sich Elternschaft, Pflegeverantwortung und eine Karriere in einer Branche vereinbaren, die von Mobilität und ständiger Verfügbarkeit lebt? Die Sendung beleuchtet Erfahrungen von Jazzmusikerinnen zwischen Bühnen und Fürsorge. Persönliche Geschichten, aktuelle Studien und gesellschaftliche Debatten zeigen, wie Care-Arbeit die Jazzszene beeinflusst – als strukturelle Herausforderung, aber auch als Quelle neuer künstlerischer Perspektiven.

fr – 07.08.2026

00:05 Uhr +++ Deutschlandfunk Kultur

Klangkunst: Vague Guess: Human – Von Antje Vowinckel

Komposition, Regie und Realisation: Antje Vowinckel. Mit: Mariana Carvalho, Carrie Getman, Zach Hart, Chris Heenan, Jessie Marino, Koen Nutters, Yolette Thomas, Sebastian Warne. Sprachaufnahmen: Studio Tollkühn Productions. SWR 2025. Länge: 40’25

Wer beobachtet hier eigentlich wen? Ausgehend von einer Vogelbestimmungs-App, entwarf die Klangkünstlerin Antje Vowinckel ein akustisches Geflecht, in dem Mensch und Vogel, Beobachtende und Beobachtete, ineinander übergehen.

14:05:00 +++ Ö1

Trompeter Peter Somuah und sein niederländisches Quintett bei Jazz Baltica 2025

Peter Somuah ist in Ghana aufgewachsen und wurde gleichermaßen geprägt von Highlife und anderen westafrikanischen Musikstilen wie vom Trompetenspiel eines Miles Davis oder Roy Hargrove. Nachdem er der Liebe nach Rotterdam gefolgt ist, hat er dort mit niederländischen Musikern seine eigene Band gegründet, die seit einigen Jahren und auf mittlerweile vier Alben sehr verlässlich Afrobeat, Funk und Elektronik mit groovebetontem Jazz verschmilzt.

Mit Peter Somuah (Trompete), Marijn van der Ven (Bass), Anton de Bruin (Keyboards), Danny Rombout (Perkussion) und Jens Meijer (Schlagzeug) gestaltete sich der frühe Freitagabend des 27. Juni 2025 beim Festival JazzBaltica im Ostseebadeort Timmendorfer Strand als eine relaxte, sommerliche Jazzparty mit westafrikanischer Seele.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Johann Kneihs.

21:05 Uhr +++ DLF

On Stage: Pristine (NOR)

Hardrock aus Norwegen mit stimmgewaltiger Frontfrau, die sagt: „Es geht um die Songs!“

Das ganze Hardrock-Genre ist in Männerhand? Vorurteil! Denn neben Doro Pesch aus Düsseldorf, Elin Larsson als Sängerin der schwedischen Band Blues Pills gibt es auch noch Pristine aus Tromsø in Norwegen mit Sängerin und Frontfrau Heidi Solheim – und das schon seit 2006. Höchste Zeit also, bei Pristine mal genauer hinzuhören. Der Sound der Band wechselte im Lauf der Jahre von Classic Rock mit Blueslastigkeit mehr Richtung Hard Rock, doch eigentlich, sagt Heidi Solheim, gehe es doch nur um Musik, um die Songs. Und da ist festzustellen: Pristine ist in einer Nische zu einem Juwel gereift, denn die fünfköpfige Band spielt tight, mal mit Druck, mal lässt sie Luft für ihre Sängerin, die Hartes ebenso auf die Bühne bringt wie Zwischentöne – und Gitarre spielt sie auch. Aufnahme vom 21.9.2025 aus der „Harmonie“ Bonn. Am Mikrofon: Tim Schauen

23:03 – 24:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Radiofestival. Jazz: Ende einer Ära – Marsalis verlässt Lincoln

Von Thomas Mau. Eine Ära geht zu Ende, wenn im nächsten Jahr der Trompeter Wynton Marsalis als künstlerischer Leiter des Instituts „Jazz at Lincoln Center“ zurücktritt. Über vierzig Jahre lang hat er die von ihm gegründete Einrichtung im Lincoln Center for the Performing Arts in New York zu einer Institution entwickelt. Jetzt hat er angekündigt, im nächsten Sommer als künstlerischer Leiter zurückzutreten. In seiner letzten Spielzeit dreht er aber noch einmal richtig auf. Zum Beispiel hat er die Reihe „Jazzcall for Freedom“ gegründet, ein Appell für Demokratie. Wer seine Nachfolge übernimmt, ist noch offen.

23:03:00 +++ Ö1

Das 40. Ulrichsberger Kaleidophon – Highlights der Jubiläumsausgabe

Ende April 2026 fand im oberösterreichischen Ulrichsberg die 40. Ausgabe des Festivals Kaleidophon statt. Zu diesem Jubiläum kamen an drei Tagen zehn Formationen aus den Bereichen Jazz und Improvisierte Musik in das Jazzatelier.Das Kaleidophon feierte sein rundes Jubiläum mit Auftritten u.a. des franko-amerikanischen Malmedier Quartet NYC rund um den Schlagzeuger Tom Malmedier und des Vienna Reed Quintet, das – zum ersten Mal in der Festival-Geschichte – in der Pfarrkirche Ulrichsberg spielte. Weiters gab es einen Solo-Gig des finnischen Bassisten Antti J. Virtaranta zu hören und die österreichische Formation Waschtag mit Alexander Babikov, Elisabeth Flunger und Michael Moser präsentierte in einer performativen Installation eine Waschküche musikalisch.

Das Kaleidophon ist seit jeher dafür bekannt, dass regionale und internationale Musikschaffende aufeinandertreffen. So entstehen seit 1986 spannende Mischungen aus diversen Formen von Jazz, immer wieder gerne erweitert um Spielweisen zwischen Improvisation und Neuer Musik. Die Geschichte geht noch weiter zurück, bis 1973, als in Ulrichsberg das Jazzatelier gegründet wurde. Der Verein Jazzatelier Ulrichsberg organisiert dort verschiedenste Veranstaltungen, am prominentesten das Festival. Es fand 2026 zum dritten Mal unter der künstlerischen Leitung des Gitarristen Julius Winter statt. Gestaltung: Heinrich Deisl

sa – 08.08.2026

05:05 Uhr +++ Deutschlandfunk Kultur

Aus den Archiven: Can – Die Geschichte einer Gruppe – Teil 1: Kulturrevolution

Von Gabriele Meierding. RIAS Berlin 1986. Vorgestellt von Ralf Bei der Kellen. Teil 2 am 15.08.2026

Zur Zeit ihrer Existenz 1968 bis 1978 war die Kölner Band Can ein klassisches Beispiel für den Propheten, der im eigenen Land nichts gilt. Als Can 2003 den Echo für ihr Lebenswerk bekamen und die Red Hot Chili Peppers darauf bestanden, ihn zu überreichen, dämmerte es auch dem Letzten, dass Can zu den wichtigsten Bands der Rockgeschichte gehören. 1986, kurz vor Beginn der Aufnahmen ihres Reunion-Albums, führte Gabriele Meierding ausführliche Interviews mit allen Mitgliedern der Gruppe. Diese verwob sie für den RIAS zu einer achtteiligen Serie, in der die Musiker die Geschichte ihrer gemeinsamen und individuellen Reise erzählen.

18:20 – 19:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Jazz: Jazzclub Stories – Große Momente in kleinen Clubs

Von Henry Altmann. Kleine Clubs, große Momente, manchmal ein Abend, manchmal Kulmination einer Entwicklung: Sam Wooding 1925 in Berlin, die Basie Band oder Billie Holidays „Strange Fruit“ im New York der 1930er-Jahre, das Debüt des klavierlosen Quartetts von Gerry Mulligan/ Chet Baker 1952 in Los Angeles, das von Cannonball Adderley 1955 im Café Bohemia oder das von Ornette Coleman im Five Spot zwei Jahre später, Dexter Gordons Konzert 1976 und das des Thad Jones / Mel Lewis Orchestra 1967 im Vanguard – all das hatte Folgen, für die Musiker im Speziellen, für den Jazz insgesamt, wurde Teil der Jazzgeschichte.

22:05 Uhr +++ DLF

Atelier neuer Musik: Zuverlässig immer dienstags – Die „Unerhörte Musik“ in der Berliner Kabarett Anstalt

Von Dietrich Petzold. Ungewöhnlich ist das Ambiente einer Kabarettbühne, ebenso die dortige Direktheit des Klangs. Und ganz erstaunlich ist die Frequenz der Veranstaltungen: Sie finden all-wöchentlich statt, und zwar seit 1989. Schier unglaublich ist folglich die Anzahl der stattgefundenen Konzerte. Es sind mehr als 1.800 mit ungefähr 1.600 Uraufführungen. Die heutigen Betreiber der Berliner Kabarett Anstalt (BKA) sind die einstigen Gründer – die Komponisten Rainer Rubbert und Martin Daske, die gemeinsam mit einem künstlerischen Beirat das Programm gestalten.

22:05:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

23:03 – 24:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Radiofestival. Jazz: Hören wir Gutes und Reden drüber

Von Ulrich Habersetzer, Beate Sampson, Roland Spiegel. „Eine Sendung wie eine Insel. Draußen herrscht hoher Seegang, aber was im Hier und Jetzt zählt, das sind handverlesene Töne, die in die Ohren des Publikums tropfen“. Das schrieb 2022 die Grimme-Jury in ihrer Begründung, warum „Hören wir Gutes und reden darüber“ mit dem Deutschen Radiopreis als „Beste Sendung“ ausgezeichnet wurde. Wir nehmen Sie mit auf diese Hör-Insel! Jede und jeder stellt ein neues Jazzalbum vor, ohne den anderen zu verraten, worum es sich handelt. Hören, rätseln, reden – darum geht es bei „Hören wir Gutes“. Lassen Sie sich überraschen.

23:03:3 +++ Ö1

Sigi Flamisch, Peter Lorenz und Johannes Hödl im Interview, Luciano Biondini und Klaus Falschlunger im Wiener RadioKulturhaus

Diese Band genießt Kultstatus im Osten Österreichs: die Old Stoariegler Dixielandband. 1976 im steirischen Fürstenfeld gegründet, feiert das Ensemble 2026 das 50-jährige Bestehen. Gut 30 Musiker spielten in diesem halben Jahrhundert in der Formation, die in den 1980er und 1990er Jahren an die 100 Auftritte pro Jahr absolvierte und mehrere tausend Schallplatten verkaufte. Neben zehn Studioalben war die Dixieland-Combo auch bei namhaften Festivals in Europa zu Gast, etwa in Ascona, Dresden, Bruneck und Maribor.

Seit 2019 musizieren die Gründungsmitglieder Sigi Flamisch, Peter Lorenz und Johannes Hödl gemeinsam mit Neuzugängen als VERY Old Stoariegler Dixielandband. In der Ö1 Jazznacht blicken sie zurück auf 50 Jahre Bandgeschichte und erzählen von der Zusammenarbeit mit Fatty George, Oscar Klein und Peter Rapp.

so – 09.08.2026

00:05:00 +++ Ö1

(Fortsetzung) Luciano Biondini und Klaus Falschlunger 2026 im Wiener RadioKulturhaus

00:05 Uhr +++ Deutschlandfunk Kultur

Klangkunst: Mshika-Shika – Von Masimba Hwati

Stimme und Xizambi: Lukha Mukhavele. Stimme: Alois Moyo, Masimba Hwati, Markus Westphal, Michael Fischer, Vivien Mercedes Jester, Laura Anh Thu Dang, Dean Ruddock, Luka Mukhavhele, Georg Milz. O-Töne: Robin Douglas Hwati, Florence Maidei Hwati, Konstantin Bayer, Bianka Voigt. Ton: Lefteris Krysalis, Vivien Mercedes Jester. Dramaturgische Begleitung: Nathalie Singer, Marcus Gammel. Deutschlandfunk Kultur / Bauhaus-Universität Weimar / Goethe-Institut / Galerie Eigenheim 2021. Länge: 50’12

Die Guerillaradios im simbabwischen Unabhängigkeitskrieg und der Schwarzmarkt von Harare: Diese Klangräume begreift der Klangkünstler Masimba Hwati als Orte des Widerstands gegen koloniale und postkoloniale Machtstrukturen.

Der Schwarzmarkt von Harare könnte das sein, was der Philosoph Achille Mbembe einen Ort „politischer Improvisation“ nennt: Vor aller Augen versteckt, sichtbar und unsichtbar zugleich, ist er ein Gegenentwurf (post-)kolonialer Gewaltverhältnisse. Er ist das Börsenparkett der Straße: gedämpfte Stimmen, verführerische Angebote, dubiose Blicke. Der Klang abgenutzter Geldscheine, rasend schnell durch die Finger geblättert. Diese Soundaufnahmen verschränkt der Künstler Masimba Hwati mit Radiomitschnitten aus der Zeit des Unabhängigkeitskriegs in Simbabwe von 1964 bis 1979. Für die Befreiung von der britischen Kolonialmacht spielte die Weitergabe von Informationen per Guerillaradio eine zentrale Rolle.

Ein Hörstück über alternative Machtstrukturen, kollektive Selbstermächtigung, über Aufbegehren und Widerspenstigkeit.

01:03:00 +++ Ö1

Klassiker und Fundstücke aus 100 Jahren Jazzgeschichte

15:05 Uhr +++ DLF

Keine Zukunft und das seit 1976 – 50 Jahre Punk-Revolution

Von Fabian Elsäßer: Punk-Musik besteht aus mehr Attitüde als Akkorden – doch die Wut ist nach 50 Jahren nicht vorbei. Zurecht!

Wilder Look, wüste Musik, pessimistische Dagegen-Haltung – das verbindet man mit dem Begriff Punk. Mode und Musik hängen bei dieser Bewegung seit Anfang eng miteinander zusammen. Die Vereinnahmung durch die Musikindustrie ließ nicht lange auf sich warten. Dabei war Punk doch immer getragen vom Gedanken der Selbstermächtigung und der Opposition – gegen soziale Aussichtslosigkeit, gegen Obrigkeiten, aber auch gegen etablierte Rockmusik und Bands, die ihre Instrumente meisterhaft beherrschen. Oder einfach nur: dagegen.1976 veröffentlichten sowohl die Ramones als auch The Sex Pistols und The Damned ihre ersten Singles. Bis heute inspiriert Punk noch junge Musikerinnen und Musiker. Über die Anfänge der Punkmusik, auch in Deutschland.

17:10:00 +++ Ö1

Der Geburtstag des Trompeters und Sängers Louis Armstrong jährt sich zum 125. Mal

Am 4. August hat sich der Geburtstag des 1971 verstorbenen Trompeters und Sängers Louis Daniel Armstrong zum 125. Mal gejährt. Ursprünglich wurde ein wenig geschwindelt mit seinem Geburtsdatum:

Passend zu seinem Status als einer der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts wurde oft das Jahr 1900 als sein Geburtsjahr angegeben. Armstrong eröffne mit seiner Geburt quasi „sein“ Centennium. Unabhängig von diesem Detail sei hier sein Trompetenkollege Miles Davis zitiert, der meinte, die Jazzgeschichte könne mit vier

Worten zusammengefasst werden: „Louis Armstrong Charlie Parker“. Von Armstrongs richtungsweisendem Solo über den Westendblues im Jahr 1928 bis hin zu seiner Gesangsversion von „Hello, Dolly“ aus dem Jahr 1964, mit der Louis die Beatles vom Platz 1 der US-amerikanischen Billboardcharts verdrängte: Dieser Mann hat die Musikgeschichte maßgeblich mitgeschrieben.

19:16 – 20:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Big Time Jazz. Jazz-Orchester, Big Band, Oktett – hier kommt Musik mit Vielen!

Im Big Time Jazz stellen wir für Sie interessante und schöne Klänge zusammen – von großen Ensembles aus dem Jazz und der improvisierten Musik. Wir bergen Archivaufnahmen und durchforsten Neuveröffentlichungen für eine Zeit, die ganz den großen Klängen gehört.

23:03:00 +++ Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Sonntag präsentieren wir Ihnen in der ersten Zeit-Ton-Stunde ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und spannende Neuveröffentlichungen. Gestaltung: Marlene Schnedl

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