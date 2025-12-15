Piano-Bühne Oberthulba wird 25, Konzert mit Al Jones

(PM) Die Piano-Bühne von Peter Kleinhenz wird 2026 nun 25 Jahre alt. Die Genres Jazz, Blues, Funky Soul, R&B und Comedy werden vorrangig gespielt. Die Bühne wird von Peter und Beatrix Kleinhenz mit viel Leidenschaft und Einsatz zusammen mit Verwandtschaft und angestellten Helfern betrieben. Finanziert wird sie ausschließlich über die Ticketpreise, da staatliche, städtische oder örtliche Förderungen wie üblich nicht erfolgen.

Werbung

Labour of love

GEMA, Künstlersozialkasse, Musiker-Gagen, Löhne, Werbung, Technik, Licht, Steinway-Flügel und alle sonstigen Kosten müssen durch den Eintrittspreis eingespielt werden. Wir bedanken uns hiermit bei unseren vielen Fans der Piano-Bühne, die aus Fulda, Würzburg, Schweinfurt im Umkreis 100 Kilometern und natürlich aus der hiesigen Region durch ihren intensiven, aktiven Besuch im meist vollen Haus diese coolen Events möglich machen.

Werbung

Nachdem 1999 das 2.000 qm große Piano-Center neu gebaut war, wurde 2001 ein großer Bühnenraum mit zirka 300 Plätzen eingerichtet. Die Vorstellungen begannen im Jahre 2001 mit dem Konzert von Rosa King & Band aus USA/Amsterdam, es folgten dann namhafte Künstler wie Axel Zwingenberger & Gottfried Böttcher in Sachen Boogie-Woogie und Ragtime Piano-Spiel. Axel Zwingenberger ist seitdem alle zwei Jahre mit großem Erfolg hier unterwegs.

Internationale Stars

Weitere internationale Bühnen-Stars waren Martin Schmitt, Charly Antolini, Jimmy Woode, Diana Shuur, das beliebte Paul Kuhn-Trio war fünfmal zu Gast, Helge Schneider dreimal, Deborah Woodson und das Willy-Ketzer-Quartett, Jan Eschke, Ingrid Arthur, Jeff Hamilton, Gretje Kauffeld, Ron Williams, George Green, Kirk Smith, Freddy Cole, Tamir Hendelmann , die Hammond Stars Jimmy Smith, Barbara Dennerlein und Matthias Bublath. Weitere wie Adriano Prestel, Nikki Harris, Will Jacobs, Tommy Schneller & Band und Mr. Blues aus Erfurt, Jürgen Kerth, Terrence Ngassa, Lars Re Reichow, Eva Smirnova! Musikalische Ideengeber und Vorbilder in Sachen Jazz-Improvisation für Bühnenchef Peter Kleinhenz waren und sind die Pianisten Eduard Mendelson und Joe Dietz!

Folgendes Programm im Jubiläumsjahr 2026 ist geplant:

Freitag, 16.1. 2026, 20 Uhr: Al Jones & Band, American Blues der Extraklasse

Al Jones war der Mann der ersten Stunde, der den amerikanischen Blues in Deutschland populär machte. Seit jeher assoziiert man den Namen „Al Jones“ mit Blues. Al, der Top-Gitarrist und Sänger, legte den Grundstein für die deutsch-amerikanische Geschichte dieses coolen Genres. Im Laufe der Zeit entwickelte er seinen Bluesstil stetig weiter und spannt einen Bogen von legendären Originalen bis hin zu modernen Eigenkompositionen.

Die Band ist bekannt für ihren authentischen, schnörkellosen Sound, der sowohl legendäre Originale als auch Eigenkompositionen umfasst. Al Jones arbeitete im Laufe seiner langen erfolgreichen Karriere mit Stars wie B.B. King, Johny Winter, Champion Jack Dupre oder Lousiana Red zusammen. In allen Medien wie Radio, TV, Spotify, Instagram, Youtube und mit vielen eigenen Schallplatten ist er präsent! Als Sidemen fungieren diesmal hochkarätige Profimusiker wie Matthias Bublath (Hammond, Fender Steinway-Piano), Guido May (Drums), Christoph Böhm (Gitarre) und Uli Lehmann (Bass). After-Concert-Jam mit Joe Dietz, Lutz König, Vladi Strecker und Peter Kleinhenz!

Foto: Al Jones

https://youtu.be/fhsZPNdlU2w?si=cE58Q32zCeLN4tvx

https://youtu.be/fhsZPNdlU2w?si=Q1VqyIzeiGd0j7CC

https://youtu.be/Rs6fQ244wts?si=JojhJrsWOY8U_lve

https://youtu.be/zonnwOss2e4?si=q9Zs-BBi1WRlviR4

Karten unter Tel. 09736/657 oder info@piano.de

Beitragsfoto: Peter Kleinhenz

Weitere Termine

Samstag 7. März 2026, 20 Uhr: Will Jacobs&Band, Chicago-Blues & 30 years Will

Freitag, 3. Juli 2025, 20 Uhr: Jubiläums-Konzert mit Deborah Woodson&Willy Ketzer Quartett

In Planung Oktober 2026:

Tamir Hendelmann-Quartett (New York) & Ingrid Arthur

oder

Jürgen Kerth-Band, Mr. Blues aus Erfurt

www.pianobuehne.de