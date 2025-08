Open Air am Hürther Jazzkeller mit Tudo Azul und Radius

(Von Günter Reiners) Das Wetter spielte zwar nicht ganz mit, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch: Am ersten August-Wochenende zeigten sich die Konzertbesucher an beiden Tagen bei den OpenAir Konzert am Hürther Jazzkeller begeistert.

Tudo Azul

Die junge Formation überzeugte mit abwechslungsreichen brasilianischen Rhythmen, bei denen selbst die Querflöte harmonisch in die Klangwelt passte – tropisches Sommerfeeling trotz frischer Temperaturen! Ein mitreißender Abend voller Leidenschaft und musikalischer Raffinesse. Tudo Azul präsentierte brasilianischen Jazz in seiner ganzen Vielfalt, mal schwungvoll, mal gefühlvoll, aber stets mit beeindruckender Spielfreude Das Programm überzeugte mit einer gelungen Mischung aus Eigenkompositionen und bekannten brasilianischen Klassikern, die das Publikum gleichermaßen überraschten wie begeisterten. Hervorzuheben ist das exzellente Zusammenspiel der Musiker, routiniert, sicher fein aufeinander abgestimmt.

Ein Abend, der eindrucksvoll bewies, wie lebendig und facettenreich brasilianischer Jazz sein kann.

Radius feat. Leonora

Ein Tag später sorgte Radius mit sattem Sound für Gänsehautmomente, während sich Leonora mit einfühlsamem Gesang direkt in die Herzen des Publikums sang. Sie brachte mit ihrer kraftvollen Perfomance pure Lebensfreude auf die Bühne. Mit ihrer gefühlvollen und eindringlichen Stimme zog sie das Publikum vom ersten Ton an in ihren Bann. Die Band, ebenso versiert wie einfühlsam erwies sich als idealer musikalischer Begleiter. Unterstützt wurde sie dabei eindrucksvoll von einer Bläsergruppe, die die emotionale Tiefe und musikalische Vielfalt betonte.

Fette Beats und gefühlvolle Liebeslieder zeigten die große Bandbreite des musikalischen Könnens von Radius. Die Bühnenshow wirkte durchdacht und dennoch spontan, stimmig in Licht, Bewegung und Dynamik, eine rundum überzeugende Performance. Ein Konzert voller Emotion, Energie und musikalischer Präzision.

Das Publikum war restlos begeistert, stehende Ovationen und lautstark geforderte Zugaben krönten beide Konzertabende.

Günter Reiners, Vorsitzender des Jazzclubs, war von dem musikalischen Wochenende begeistert: „Ein abgestimmtes Programm und ein großartiges Publikum, so darf es gerne weitergehen!“ Schon jetzt freut er sich auf das nächste Highlight am 31. August, wenn erneut ein besonderes Konzert im Hürther Jazzkeller stattfindet.

„Andy Houscheid und Rhani Krija, ein ungewöhnliches Duo, es zu hören wird zum einmaligen Genuss“, ist sich Reiners sicher.

Fotos: Jazzkeller Hürth