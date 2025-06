BMW Young Artist Jazz Award feiert 10. Jubiläum: Marie Kuhar, Valentina Oefele und Elias Prinz ausgezeichnet

München. Zum zehnten Mal in Folge vergibt die BMW Group gemeinsam mit der Landeshauptstadt München den BMW Young Artist Jazz Award- und feiert damit ein besonderes Jubiläum in der Förderung junger Talente der lokalen Jazzszene. Auch 2025 geht der mitjeweils 5.000 Euro dotierte Preis an drei außergewöhnliche Nachwuchsmusikerinnen und -musiker: Marie Kuhar, Valentina Oefele und Elias Prinz. Zusätzlich zu dem Preisgeld erhalten die Preisträger Auftrittsmöglichkeiten im renommierten Jazzclub Unterfahrt in München.

Seit seiner Einführung im Jahr 2016 steht der BMW Young Artist Jazz Award für nachhaltige Nachwuchsförderung und das Engagement der BMW Group für das kulturelle Leben Münchens. Die Auswahl der Preisträger trifft jährlich die renommierte BMW Jazz Jury, bestehend aus Oliver Hochkeppel (Musik­ und Kulturjournalist, Süddeutsche Zeitung), Heike Lies (Leiterin Bereich Musik & Musiktheater im Kulturreferat der Landeshauptstadt München). Christiane Böhnke-Geisse (Leitung schwere reiter Musik), Roland Spiegel (Musikredakteur, Bayerischer Rundfunk- BR Klassik) und Andreas Kolb (Chefredakteur, JazzZeitung.de und nmz- neue musikzeitung).

„Seit zehn Jahren ist der BMW Young Artist Jazz Award ein äußerst attraktives Format, um wirklich beeindruckenden Künstlerinnen und Künstlern aus dem Münchner Jazznachwuchs zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen beiden Preisträgerinnen und den Preisträger! Gern möchte ich diese Gelegenheit zum Anlass nehmen, mich einmal mehr bei der BMW Group für ihr langjähriges, nachhaltiges Engagement im Kulturleben unserer Landeshauptstadt und für die hervorragende Zusammenarbeit zu bedanken“, sagt Marek Wiechers, Leiter des Kulturreferates der Landeshauptstadt München.

llka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG,Personal und Immobilien, betont: „Seit nunmehr zehn Jahren feiern wir mit dem BMW Young Artist Jazz Award die kreative Energie und Vielfalt des Jazz­ Nachwuchses. Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Innovationskraft aus der jungen Szene kommt- und wir sind stolz, diese musikalischen Stimmen auf ihrem Weg zu begleiten. Unser Dank gilt der Stadt München für die langjährige Partnerschaft und der Jury für ihr engagiertes Votum.“

Marie Kuhar

Schon während ihrer Schulzeit in Weilheim war für Marie Kuhar klar, wohin der Weg führen sollte: zur Jazz-Posaune. Heute, wenige Jahre nach ihrem Abitur, zählt sie zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten des Münchner Jazz. Internationale Projekte wie Bigband-Reisen in die Mongolei oder die Teilnahme an der 11 European BigBand Week“ in Paris zeigen die künstlerische Reife und Offenheit der jungen Musikerin.Inzwischen hat Kuhar auch ihre eigene Formation gegründet- ein Debütalbum ist in Planung. Der BMW Young Artist Jazz Award 2025 unterstützt sie auf diesem vielversprechenden Weg.

Valentina Oefele

Mit ihrem selten gespielten Instrument, dem Baritonsaxofon, hat sich Valentina Oefele als feste Größe in der vielfältigen Münchner Jazzszene etabliert- auch wenn ihr Name bislang eher im Hintergrund blieb. ln unterschiedlichsten Formationen- von Jazzorchestern über Avantgarde­ Ensembles bis hin zu Pop- und Theaterprojekten- ist sie gefragt wie kaum eine andere. Neben ihrer instrumentalen Vielseitigkeit überzeugt sie durch organisatorisches Talent und kreativen Unternehmergeist, den sie derzeit auch in einem Masterstudium für Musik- und Kulturmanagement vertieft. Eine herausragende Persönlichkeit der Szene- nun auch ausgezeichnet mit dem BMW Young Artist Jazz Award.

Elias Prinz

Die Liebe zum Gypsy Jazz begann im Alter von zwölf Jahren- heute gehört Elias Prinz zu den spannendsten jungen Gitarristen dieses Genres. Früh geprägt durch das Vorbild Django Reinhardt, verbindet er klassische Spielweisen mit modernen Einflüssen und bereichert das Repertoire durch eigene Kompositionen. Mit seinem Trio und Quartett begeistert er auf Bühnen in ganz Deutschland, parallel erforscht er das Werk weitgehend vergessener Musiker wie Baro Ferret. Der BMW Young Artist Jazz Award 2025 würdigt Prinz als ein neues Gesicht des aktuellen Gypsy-Jazz-Booms.

Preisträgerkonzerte

Marie Kuhar: 7. Oktober 2025, Jazzclub Unterfahrt, München

Valentina Oefele: 8. Oktober 2025, Jazzclub Unterfahrt, München

Elias Prinz: 4. Oktober 2025, Jazzclub Unterfahrt, München

Chronik des BMW Young Artist Jazz Award

2016: Josef Reßle

2017: Roman Sladek

2018: Martin Brugger

2019: Hannah Weiss

2020: Philipp Schiepek

2021: Julia Hornung, Sam Hylton, Alma Naidu

2022: Shuteen Erdenebaatar, Nils Kugelmann, Moritz Stahl

2023: Valentin Renner, Karoline Weidt, Luca Zambito

2024: Susi Lotter, Moritz Renner, Marina Schlagintweit

2025: Marie Kuhar, Valentina Oefele, Elias Prinz

Weitere Informationen und Tickets zu den Konzerten unter www.unterfahrt.de.

Beitragsbild: BMW Group