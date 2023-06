Der kommende Jazzfestivalsommer in Augsburg, Unterföhring und im Bayerischen Hof

Im Sommer hat man oft Entscheidungsnöte was Festivals betrifft. Auch der Jazz hat im Juli und August im süddeutschen Raum einiges an Festivals zu bieten, und dieses Jahr gibt es beim Internationalen Augsburger Jazzsommer, dem Internationalen Jazzweekend Unterföhring, sowie dem Jazzsommer im Bayerischen Hof so gut wie kaum Überschneidungen. Offensichtlich haben die Veranstalter aus den letzten Jahren gelernt.

31. Internationaler Augsburger Jazzsommer vom 05.07. – 09.08.2023

Nachdem das Festival letztes Jahr sein 30-jähriges Jubliäum feiern konnte, kann es mit insgesamt 356 Konzerten und über 100.000 Besuchern eine beachtliche Bilanz ziehen. Das diesjährige Programm bietet erneut ein großartiges, abwechslungsreiches Line-up auf hohem musikalischem Niveau. Den Auftakt wird dieses Jahr die amerikanische Altsaxophonistin Lakecia Benjamin bestreiten, die zur Zeit zu den wichtigsten Rising Star Artisten zählt. Mit der Kathrine Windfeld Big Band und dem Julie Campiche Quartett gesellen sich zwei weitere bedeutende Protagonistinnen der internationalen Jazzszene zum Festival dazu.

Der südafrikanische Pianist Nduduzo Makhathini wird ein Gastspiel mit lokalen Musikern zelebrieren, außerdem werden sich das Kurt Rosenwinkel Quartett, Jakob Manz Groove Connection und das Alfredo Rodriguez Trio die Ehre geben. Des Weiteren treten auf das Léon Phal Quintett, Tobias Christl Wildern, Simin Tanders New Quartet und das Matthias Bublath Trio. Wie schon in den vergangenen Jahren finden die Konzerte alle Open Air, mittwochs im Botanischen Garten sowie an den Samstagen im Brunnenhof Zeughaus statt. Hoffen wir, dass das Wetter dem Publikum, wie letztes Jahr, gewogen bleibt und es sonnig und trocken bleibt.

Weitere Infos: www.augsburger-jazzsommer.de

Internationales Jazz-Weekend Unterföhring vom 13. – 16. Juli 2023

In Bürgerhaus Unterföhring findet dieses Jahr zum 20. Mal das Internationale Jazzweekend statt. Zum Jubiläum präsentiert Harald Scharf auch dieses Jahr wieder ein außergewöhnliches „Jazz at its best“ Programm. Den Startschuss übernimmt traditionell die Jazzbande mit dem Jazz-Kinderkonzert „Warum der Kontrabass das Schlagzeug mag“. Ein Riesenspaß für alle Altersgruppen – man kann nicht früh genug anfangen, an den Jazznachwuchs zu denken! Mit Bill Frisell, der im Quartett mit Greg Tardy, Gerald Clayton und Jonathan Blake aufwartet, startet dann das Wochenende mit „feinen Tönen“ in die Abendreihe. Am Samstag folgt „musikalisches Gold“ mit Lizz Wright und ihrer Band (Pflichttermin) und am Sonntag (aufgepasst: Beginn bereits um 19 Uhr) beschließt das Austrian Syndicate um David Helbock und Peter Madsen mit einem „Feuerwerk der Tasten“ das diesjährige Jazz-Weekend.

Weiter Infos & Karten: https://www.buergerhaus-unterfoehring.de/?s=jazz-weekend

Jazz Sommer im Bayerischen Hof 21.07 – 29.07.2023

Wäre da nicht Corona gewesen, hätte der Jazzsommer im Bayerischen Hof 2021 sein 30. Jubiläum feiern können. So startet der diesjährige 29. Jazzsommer unter dem Motto, frei nach Mark Twain, „Bummel durch Europa“. Unter neuer künstlerischer Leitung von Oliver Hochkeppel weht frischer Wind durch die Flure des Hotels Bayerischer Hof und den Nightclub. Der Startschuss des diesjährigen Jazzsommers fällt am 21.07. als „pre opening“ mit Lakecia Benjamin, gefolgt vom Duo Minchan Kim & Theo Kolross am 24.07. Es folgt die Jazzrausch Big Band am 25.07. mit der vom Jazzsommer in Auftrag gegebenen Uraufführung „Europa“, die den Festsaal des Bayerischen Hofs hundertprozentig in eine Danger Party Zone transformieren wird. Im Anschluss wird am gleichen Abend dann im Nightclub Júlio Resende mit seinem Fado Jazz Ensemble bittersüßen Fado Jazz/Blues zelebrieren.

Kurz durchatmen, dann folgt der nächste Höhepunkt für Jazzconnoisseurs: Das Duo Laura Jurd und ihr Ehemann Elliot Galvin, die mit britischem Augenzwinkern traditionelle Melodien zerlegen, um sie dann humorvoll wieder neu zusammensetzen und zu interpretieren, sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Es folgt Verneri Pohjolas „Monkey Mind“ und tags darauf das Trio Paier, Valcic, Puschnig, und am letzten Abend des Festivals geben sich Nils Petter Molvaer mit Jo Berger Myhre und Erland Dahlen die Ehre, um den diesjährigen Jazzsommer zu beschließen. Begleitet wird das Festival von Lena Semmelroggens Ausstellung „Raw“, sensationelle Pictures aus ihrem Jazzschaffen, und dem mittlerweile traditionellen Musikfilmfestival in der astor@Cinema Lounge des Hotels Bayerischer Hof.

Weitere Infos und Karten an allen bekannten Vorveraufsstellen, im Übrigen reduziert für Studenten sowie Schwerbehinderte: https://music-on-net.de/jazz-sommer-bayerischer-hof-2023-programm-tickets/

Alles in allem ein aufregender bayerischer Jazz-Sommer, der kaum musikalische Wünsche offenlässt. Man muss sich halt seine Zeit einteilen, ein wenig planen und gegebenenfalls an der eigenen Kondition arbeiten, um auch dieses Jahr wieder herrliche Konzerte erleben zu können.

Beitragsbild: Lakecia Benjamin, die zu Gast beim Augsburger Jazzsommer und beim Jazz Sommer im Bayerischen Hof sein wird. Pressefoto Augsburger Jazzsommer: Elizabeth Leitzell