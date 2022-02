Das Gilad Hekselman Trio zu Gast im Jazzclub Unterfahrt

Was für ein Abend! Endlich wieder richtig Stimmung mit einer internationalen Band im ausverkauften Club. Ausverkauft, das heißt zurzeit gut hundert Besucher, zwar mit Masken am Platz, aber nichtsdestotrotz ausgelassen, gespannt und guter Laune. Das Gilad Hekselman Trio spielte am vergangenen Dienstag im Jazzclub Unterfahrt.

Kaum ein anderer Gitarrist hat in der letzten Zeit so viel Aufsehen erregt. Im 2017er Critics Poll des Jazzmagazins Down Beat belegte er den ersten Platz unter den Rising Stars, und seitdem ist viel passiert. Anklänge an Pat Metheny oder John Scofield sind offensichtlich, allerdings mit einer komplett eigenständigen, sehr melodiebetonten, Spielweise. Dazu glänzt Hekselman weniger durch Schnelligkeit oder Saitenakrobatik, sondern spielt zielstrebig, mit klarem Ton. Mit von der Partie an dem Abend Petros Klampanis am Bass und der wunderbare Schlagzeuger Amir Bresler. Bereits beim ersten Stück „Long Way From“ sprang der Funke auf das Publikum über, und im Laufe des Abends zündete Hekselman an der Gitarre ein Feuerwerk nach dem anderen: „The Headrocker“ oder das John Scofield gewidmete „Scoville“ gingen in die Vollen. Dazwischen immer mal wieder ruhigere Töne, ein paar Kompositionen aus seinem demnächst erscheinendem Album „Far Star“, bevor mit „Rebirth“ das letzte geplante Stück des Konzertes folgte. Die Band genoss offensichtlich den letzten Abend ihrer kleinen Europa-Tournee mit Publikum vor Ort.

Nach tosendem Applaus und insgesamt vier (!) Zugaben, u.a. „Do Re Mi Fa Sol“ von seinem Album „Ask For Chaos“, klang der Abend dann entspannt aus. Begeisterte Zuhörer und glückliche Musiker, was will man mehr? Gesund nach Hause kommen – travel back home safely & healthy Gilad, Petros & Amir!

Hekselmans neues Album „Far Star“ u.a. mit Shai Maestro, Eric Harland, Nomok, Ziv Ravitz und Amir Bresler, erscheint im Mai bei Edition Records.

Text & Foto: Thomas J. Krebs