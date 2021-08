+++ news +++ Vorverkaufsstart für das 52. Deutsche Jazzfestival Frankfurt +++ Rhythm saves the world – 25. Hildener Jazztage +++ Jazzclub Mülheim Benefiz-Jazzfestival für Flutopfer

Vorverkaufsstart für das 52. Deutsche Jazzfestival Frankfurt

(Frankfurt a. M.) Am Mittwoch, 27. Oktober, eröffnet die amerikanische Jazzsängerin Jazzmeia Horn (unser Beitragsbild/Foto: HR/Emmanuel Afolab) gemeinsam mit ihrem Quartett und der hr-Bigband das 52. Deutsche Jazzfestival Frankfurt. Mit dabei sind in diesem Jahr an vier Abenden im hr-Sendesaal Andreas Schaerer, Antonio Sanchez, das Fabian Dudek Quartett, das Pablo Held Trio, Petter Eldh’s Koma Saxo und Lucia Cadotsch. Tickets sind ab Donnerstag, 12. August, erhältlich.

Die diesjährige 52. Auflage des Deutschen Jazzfestivals Frankfurt gibt Gelegenheit, etliche Acts zu präsentieren, die eigentlich schon für 2020 geplant waren. Aus dem vergangenen Jahr stammt auch die Idee, ein besonderes Augenmerk auf Vokalist*innen zu richten.

Programm des 52. Deutschen Jazzfestivals Frankfurt:

Mittwoch, 27. Oktober:

Jazzmeia Horn Quartet, 19:00 Uhr

hr-Bigband featuring Jazzmeia Horn, 21:00 Uhr

Jazzmeia Horn Quartet, 19:00 Uhr hr-Bigband featuring Jazzmeia Horn, 21:00 Uhr Donnerstag, 28. Oktober:

Andreas Schaerer „A Novel of Anomaly“, 19:00 Uhr

Antonio Sanchez & Bad Hombre, 21:00 Uhr

Andreas Schaerer „A Novel of Anomaly“, 19:00 Uhr Antonio Sanchez & Bad Hombre, 21:00 Uhr Samstag, 30. Oktober:

Fabian Dudek Quartett, 19:00 Uhr

hr-Bigband featuring Pablo Held Trio, 21:00 Uhr

Fabian Dudek Quartett, 19:00 Uhr hr-Bigband featuring Pablo Held Trio, 21:00 Uhr Sonntag, 31. Oktober:

Petter Eldh’s Koma Saxo, 19:00 Uhr

Lucia Cadotsch „Speak Low“, 21:00 Uhr

Alle Konzerte finden im hr-Sendesaal, Funkhaus am Dornbusch, Bertramstr. 8, 60320 Frankfurt statt.

Einzeltickets je 25 EUR oder 42 EUR je Doppelticket für denselben Konzertabend sind über hr-ticketcenter.de oder telefonisch unter 069 155 – 2000 / – 4111 / – 6655 ab Donnerstag, 12. August erhältlich.

Die Konzertabende am Mittwoch, 27. Oktober, und am Samstag, 30. Oktober, werden live auf hr2.de, Youtube und Facebook gestreamt. Alle Konzertabende werden live in hr2-kultur übertragen.

Weitere Infos unter hr2.de.

Rhythm saves the world Vorfreude auf die 25. Hildener Jazztage

(Hilden) „Rhythm saves the world“ ist Motto und Statement für die 25. Hildener Jazztage – los geht es am 17. August. Fast eine ganze Woche lang bieten exklusive Doppelkonzerte die ganze Vielfalt des internationalen Jazz. Auch die Hildener Jazztage werden als open-Air-Veranstaltung über die Bühne gehen – das neue Festivalzelt steht dafür in der Hildener Innenstadt bereit. Programm der 25. Hildener Jazztage: Dienstag, 17 August:

Diagnose: Jazz, 20:00 Uhr

Diagnose: Jazz, 20:00 Uhr Mittwoch, 18 August:

Accordion Affairs, 19:00 Uhr

Shinkarenko Jazz 4N, 20:30 Uhr

Accordion Affairs, 19:00 Uhr Shinkarenko Jazz 4N, 20:30 Uhr Mittwoch, 18 August:

Accordion Affairs, 19:00 Uhr

Shinkarenko Jazz 4, 20:30 Uhr

Accordion Affairs, 19:00 Uhr Shinkarenko Jazz 4, 20:30 Uhr Donnerstag, 19 August:

Marin Sasse – Gerd Dudek Quartett, 19:00 Uhr

Tutu Puoane & Band, 20:30 Uhr

Marin Sasse – Gerd Dudek Quartett, 19:00 Uhr Tutu Puoane & Band, 20:30 Uhr Freitag, 20. August:

Rückert, Tiedemann, Plate, Netta Quarett, 19:00 Uhr

The Kuti Mangoes “Afrotropism“, 20:30 Uhr

Rückert, Tiedemann, Plate, Netta Quarett, 19:00 Uhr The Kuti Mangoes “Afrotropism“, 20:30 Uhr Samstag, 21. August:

Five Birds and Strings, 16:30 Uhr

Jazzpool NRW “Canzone”, 18:30 Uhr

Juo Kraus & Band, 20:30 Uhr

Five Birds and Strings, 16:30 Uhr Jazzpool NRW “Canzone”, 18:30 Uhr Juo Kraus & Band, 20:30 Uhr Sonntag, 22. August:

Cécile Verny Quartet, 15:00 Uhr

Jin Jim, 17:00 Uhr

Jazzclub Mülheim Benefiz-Jazzfestival für Flutopfer (Mülheim a. d. R.) Der Mülheimer Jazzclub plant ein Benefiz-Jazzfestival für Flutopfer. Am 2. Oktober soll es stattfinden, schon 2002 gab es eine Hilfsaktion zum Oder-Hochwasser. Nun geht es um die Ruhr vor der eigenen Haustür, aber auch um die Verwüstungen im Rheinland. Namhafte Jazzbands sollen auf der Mülheimer Freilichtbühne auftreten, die Planung läuft noch. Die Initiatoren suchen noch ein konkretes Spendenziel, das kann direkt in Mülheim liegen oder auch an der Ahr oder an der Erft.