Siebte Runde Jazz am See – Starnberger SeeJazz-Festival 2019

Zum siebten Mal füllen sich die Bühnen am Starnberger See mit Musik. Vom 10. bis 17. August versammeln sich Künstlerinnen und Künstler mit der „Liebe zur Kunst und der Begeisterung für Jazz“. Dieses Motto führte den gemeinnützigen Verein SeeJazz e.V. bereits 2012 zusammen. Insbesondere sollen die unterschiedlichen Stilrichtungen des Genres gefördert werden. So ist jeder Musikbegeisterte zu einer Rundreise um den Starnberger See eingeladen, um die echten Könner ihres Gebiets kennen zu lernen.

Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist es, diese Könner und somit auch den künstlerischen Nachwuchs der Szene zu fördern. Mit Erfolg. Nach den letzten Jahren, soll das SeeJazz-Festival immer mehr zur festen Einrichtung des kulturellen Lebens werden. Nicht zuletzt wegen der begeisterten Resonanz des Publikums. So wird auch in diesem Jahr die kulturelle Vielfalt gefördert, indem die lebendige Kunst in der gesamten Fünfseen-Landschaft, vor allem auch in ländlicheren Regionen, verbreitet wird. Die Grenzen des Arainer Landkreises Starnberg, Bad-Tölz-Wolfrathshausen und Weilheim Schongau sollen aufgehoben und jeder Musik- und Jazzbegeisterte zu ausgewählten Locations eingeladen werden.

Die Konzerte im Einzelnen:

GRÉGORY PRIVAT – TRIO

Grégory Privat (Piano) | Tilo Bertholo (Drums) | Linley Marthe (Kontrabass)

www.gregoryprivat.com

Samstag, 10.8.2019 | Beginn: 20 Uhr | Eintritt: 25 €

Rittersaal im Schloss Kempfenhausen

Vorverkauf: Buchhandlung Schöner Lesen, Berg, Grafstraße 26, Tel.: 08151 / 91 99 966

STEFANIE BOLTZ QUARTETT

Stefanie Boltz (Vocal) | Martin Kursawe (Gitarre) | Sven Faller (Bass) | Tilman Herpichböhm (Drums)

www.stefanieboltz.de

Sonntag, 11.8.2019 | Beginn: 20 Uhr | Eintritt: 25 €

Schlossgut Oberambach

Vorverkauf: Schlossgut Oberambach, Tel.: 08177/9323

GUIDO MAY “GROOVE EXTRAVAGANZA-BAND“

James Morton (Altsaxophon) | Martin Scales (Gitarre) | Patrick Scales (Bass) | André Schwager (Keyboard) | Guido May (Drums)

www.guido-may.com

Mittwoch, 14.8.2019 | Beginn: 20 Uhr | Eintritt: 20 €

Museumsschiff ‘Tutzing’, Steg im Kustermannpark

Vorverkauf: Museumsschiff ‘Tutzing’, Buchhandlung Held, Hauptstraße 70 Tutzing, Tel. 08158 / 8388, info@buchhandlung-held.de

Friseursalon Spöttl, Feldafing, Bahnhofstraße 48, Tel.: 08157 / 7404

LES HARICOTS ROUGES

Pierre Jean (tp/p/voc) | Jaques Montebruno (cl/voc) | Christophe Deret (tb/voc) | Alain Huguet (bs/voc) | Norbert Congréga (bjo/voc) | Michel Sénamaud (dr/voc)

www.lesharicotsrouges.com

Donnerstag, 15.08.2019 | Beginn 20 Uhr | Eintritt: 25 €

Seeresidenz Alte Post

Vorverkauf: Seeresidenz Alte Post, Alter Postplatz 1, 82402 Seeshaupt, Tel.: 08801/914-0

RADIO EUROPA

Joerg Widmoser (Violine) | Andreas Wiersich (Gitarre) | Wolfgang Lell (Akkordeon) | Alex Bayer (Kontrabass) | Roland Duckarm (Schlagzeug/Perkussion)

www.radio-europa.eu

Samstag, 17.8.2019 | Beginn: 20 Uhr | Eintritt: 25 €

Bürgersaal Feldafing

Vorverkauf: Buchhandlung Held, Hauptstr. 70, Tutzing, Tel. 08158 8388, info@buchhandlung-held.de

Friseursalon Spöttl, Feldafing, Bahnhofstraße 48, Tel: 08157 /7404