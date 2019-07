Jetzt bewerben: 12. Europäischer Nachwuchs-Jazzpreis Burghausen 2020

Jazz ist Eure Passion? Ihr seid eine junge, aufstrebende Band (Jahrgang 1990 und jünger) und ihr habt garantiert am 17. und 18. März 2020 noch nichts vor? Dann solltet ihr Euch unbedingt beim 12. Europäischen Nachwuchs-Jazzpreis Burghausen bewerben. Im Rahmen der 51. Internationalen Jazzwoche schreibt die Interessengemeinschaft Jazz Burghausen e.V. wieder diesen einzigartigen Preis für den Jazz-Nachwuchs aus. Zu gewinnen gibt es für die Erstplatzierten 5.000 Euro sowie die Ehre, am Tag darauf die Jazzwoche offiziell vor großem Publikum in der Wackerhalle zu eröffnen. Die Zweitplatzierten erwartet ein Preisgeld von 3.000 Euro und die Band auf dem dritten Platz erhält 1.000 Euro. Die Ausschreibungsunterlagen gibt es auf www.b-jazz.com zum Download.

Das Besondere bei diesem Jazzpreis ist außerdem, dass die fünf Finalisten-Bands für zwei Tage nach Burghausen eingeladen werden. Überdies hat der Jazz in der oberbayerischen Kleinstadt zwischen Salzburg, München und Passau eine stark verwurzelte Tradition. In der malerischen Altstadt gibt daher eine ganze Gasse mit der „Street of Fame“ Auskunft über namhafte Jazzgrößen, die alle in Burghausen zu Gast waren. Und noch heute kommen sie gerne und bringen beim wiederholten Besuch Freunde und Familie mit.

Die Jazz-Familie Burghausen bestreitet die Internationale Jazzwoche stets mit ehrenamtlichen Helfern, die sich dafür eigens Urlaub nehmen. So entsteht ein ganz besonderes Flair aus Jazz-Begeisterten, hochkarätigen Künstlern und Historie, denn über der Burghauser Altstadt thront die längste Burg der Welt. Einmalig. Das ist auch die Jury, die seit zwölf Jahren aus den gleichen Mitgliedern besteht: Mitbegründer der Burghauser Jazzwoche Prof. Joe Viera, die namhaften Musikjournalisten Roland Spiegel, Ralf Dombrowski und Reinhard Köchl. Die Jury wählt die Finalisten im Blindverfahren. Die Besetzung auf dem Bewerbungs-Demo muss der entsprechen, die am Finaltag auftritt.

Bewerbungsschluss ist am 31.10.2019.

Aus den Gewinnern des Europäischen Nachwuchs-Jazzpreises werden außerdem in den Folgejahren immer wieder Bands zur Jazzwoche Burghausen eingeladen und engagiert. köx