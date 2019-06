Aktuelle Jazzfotografie von Thomas J. Krebs: JAZZ – live, keys & sticks

Am 29. Juni 2019 stellt der Jazz-Fotograf Thomas J. Krebs seine aktuelle Ausstellung „JAZZ – live, keys & sticks“ in der Galerie eines der größten Münchner Fotofachgeschäfte vor. Die Vernissage in der Galerie Foto-Video Sauter wird deshalb etwas anders ablaufen als in den vergangenen Jahren.

Krebs selbst wird eine Einführung in das Thema Konzertfotografie geben und über seine Arbeit und Vorgehensweisen beim Fotografieren sprechen. Neben den ausgestellten Exponaten wird es auch eine Fotoshow auf einem Großbildmonitor mit weiteren Arbeiten geben.

In der Ausstellung werden klassische Motive von Miles Davis, über Sonny Rollins bis hin zu Till Brönner und Klaus Doldinger gezeigt – in Farbe wie auch in schwarz-weiß. Daneben werden auch Aufnahmen aus der Reihe „keys & sticks“ zu sehen sein. Dafür hat Krebs in privaten Shootings Pianisten und Schlagzeuger fotografiert, die ihm mit einem Spielzeugpiano bzw. übergroßen Trommelstöcken Modell standen.

Aufgenommen wurden die Fotos der Musiker in ganz Deutschland – von Hamburg bis München, vom Jazzfest in der Hamburger Fabrik und dem Elbjazz-Festival bis hin zum Jazzclub Unterfahrt, dem Augsburger Klaviersommer, dem Nightclub des Bayerischen Hofs oder dem Münchner Jazzsommer, um nur ein paar der wichtigsten Orte zu nennen.

Seit nunmehr 45 Jahren fotografiert Thomas J. Krebs im Bereich Musik, seit 40 Jahren im Bereich Jazz – kontinuierlich, ohne Pause. Der direkte Kontakt und die Absprache mit den Musikern, die ihre Fotos im Nachgang immer erhalten, ist ihm dabei besonders wichtig – auch um ein direktes Feedback zu bekommen.

Vernissage JAZZ – live, keys & sticks

29. Juni 2019, 17:30 Uhr

Foto-Video Sauter-Galerie

Sonnenstrasse 26, 80331 München

Beitragsbild: Horace Silver. Foto: Thomas J. Krebs