Fotogalerie: Jochen Rückert Quartett feat. Mark Turner im Jazzclub Unterfahrt

Das Jochen Rückert Quartett gastierte mit internationaler Besetzung im Jazzclub Unterfahrt. Der Kölner Schlagzeuger hat sich mit seinem Können und Durchhaltevermögen internationalen Ruf erarbeitet und erntet nun die Früchte seiner Arbeit. Was Rückert gemeinsam mit dem großartigen Mark Turner am Tenorsaxophon, dem Gitarristen Lage Lund und Matt Penman am Bass präsentierte war beeindruckend.

Lage Lund nutzte gekonnt spielerische Räume mit seiner halbakustischen Gitarre, Mark Turner improvisierte im Dialog mit Lund beseelt am Tenor, während Penman und Rückert mit Fingerspitzengefühl und Emotionalität für entsprechenden Groove und Zusammenhalt des Quartetts sorgten. Mit ihrem aktuellen Programm und brandneuen Stücken begeisterte Rückert und sein Quartett das Publikum im Jazzclub Unterfahrt.

Der Bayerische Rundfunk hat das Konzert mitgeschnitten und wird Ausschnitte des Abends am 12. Juli im Rahmen der Sendereihe „BR Jazzclub“ als weiteres Konzerthighlight aus Münchens Jazzlandschaft senden.

Text: Thomas J. Krebs

Jochen Rückert Quartett. Foto: T. J. Krebs Jochen Rückert Quartett in der Unterfahrt. Foto: T. J. Krebs Jochen Rückert. Foto: T. J. Krebs Lage Lund. Foto: T. J. Krebs Lage Lund, Mark Turner, Matt Penman. Foto: T. J. Krebs Mark Turner. Foto: T. J. Krebs Mark Turner & Lage Lund. Foto: T. J. Krebs Matt Penman. Foto: T. J. Krebs Matt Penman Hand. Foto: T. J. Krebs

Ähnliche Beiträge