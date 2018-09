Stefano Bollanis „Napolis Trip“ in der Hamburger Elbphilharmonie

Vergangenen Mittwoch gastierte das Stefano Bollani Quartett mit dem Programm „Napoli Trip“ in der Hamburger Elbphilharmonie und präsentierte den Zuhörern ein abwechslungsreiches, spannungsgeladenes Konzert. Ob Bollani solo am Steinway, im Duo mit dem Klarinettisten Nico Gori, im Quartett am Piano und teilweise parallel am Fender Rhodes, dann wieder im Duo mit seinem Saxophonisten Daniele Sepe oder im Dialog mit Bernardo Guerra am Schlagzeug: „Napoli Trip“ ist immer eine musikalische Wundertüte: was weiß nie was einen am Konzertabend erwartet außer, dass es improvisatorisch wie kommunikativ ein spannender Abend mit angeregten wie lustigen Zwiegesprächen werden wird.

Bei Bollani steht die ungezügelte Freude an der Musik an erster Stelle, und er kann praktisch spielen was er will, es ist und bleibt „bollianisk“. Ob Kompositionen wie „Il Valzer del Cocciolone“, sein Napoli Blues oder die herrliche Solo-Zugabe „Putesse essere allero“ von Pino Daniele, Bollani drückt ihnen seinen Stempel auf und überzeugte vom ersten bis zum letzten Ton. Das begeisterte Publikum entlockte ihm und seiner Band schließlich noch zwei Zugaben.

Bernardo Guerra. Foto: Thomas J. Krebs Stefano Bollani. Foto: Thomas J. Krebs Nico Gori, Bernardo Guerra. Foto: Thomas J. Krebs Daniele Sepe. Foto: Thomas J. Krebs Nico Gori. Foto: Thomas J. Krebs Stefano Bollani. Foto: Thomas J. Krebs Daniele Sepe. Foto: Thomas J. Krebs Stefano Bollani. Foto: Thomas J. Krebs Stefano Bollani Quartett. Foto: Thomas J. Krebs Nico Gori, Stefano Bollani. Foto: Thomas J. Krebs Stefano Bollani Quartett. Foto: Thomas J. Krebs

Konzerttipp:

Am 21.10.2018 um 19:00h (!) gastiert Stefano Bollani mit seinem Quartett und „Napoli Trip“ im Stadttheater Landsberg am Lech.

Karten sind noch erhältlich unter:

Telefon 0 8191 12 83 33

Kartenverkauf@landsberg.de

Text & Fotos: Thomas J. Krebs

