Olga Reznichenko erhält den SWR Jazzpreis 2026

Die in Leipzig und Berlin lebende Pianistin gestaltet extrem aktiv und extrem vielseitig den Sound des aktuellen Jazz in Deutschland mit, ob vom Flügel aus oder an den Tasten elektronischer Instrumente. Ihre Kompositionen sind aus feinen Ideen zu einem festen Netz gewoben, in das sich auch ihre Mitmusikerinnen und Mitmusiker beim Improvisieren beherzt hineinfallen lassen können. Ihr Faible fürs Entdecken neuer Klänge und Spielarten ist immens und die Palette ihrer musikalischen Projekte ist denkbar breit. Wir hoffen, Olga Reznichenko mit diesem Preis in ihrem Wirken unterstützen zu können und freuen uns auf ihr Preisrägerinnenkonzert im Herbst.

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Der SWR-Jazzpreis ist mit 15.000 € dotiert und wird seit 1981 gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und dem SWR vergeben.

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Die Jurymitglieder in diesem Jahr waren: Keisuke Matsuno (Musiker), Annika Sautter (Kulturmanagerin), Ulrich Stock (Journalist), Bettina Bohle (Leiterin Jazzinstitut Darmstadt), Etienne Emard (Referatsleiter Musik beim Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz) und wir, Julia Neupert & Konrad Bott vom SWR.

Am 31. Oktober 2026 findet die offizielle Preisverleihung als Konzert im BASF-Gesellschaftshaus in Ludwigshafen statt. Olga Reznichenko tritt dort mit ihrem neuen Ensemble „Olga’s Magic Square“ auf.