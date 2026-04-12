Die MusikausallerWelt-Radiowoche vom 13.04.26 bis 19.04.26

Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

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Aktuell bekommen wir Informationen von SWR Kultur, Ö1 und in Sachen Neue Musik von BR-KLASSIK und ebenfalls Ö1.

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mo – 13.04.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Astrid Schwarz und Rainer Elstner.

19:30:00 +++ Ö1

Die Vorarlberger Sängerin Filippa Gojo und ihr Quartett

Am 21. Februar 2026 gastierte die in Bregenz geborene Sängerin Filippa Gojo beim Festival Jazzambach in Götzis. Nach beruflichen Stationen in Köln und Freiburg ist sie seit 2024 Professorin für Jazzgesang an der Universität Nürnberg. Beim Konzert in der Kulturbühne Ambach spielte sie mit drei in Köln lebenden Musikern, mit dem Pianisten Sebastian Scobel, dem Kontrabassisten David Andres und dem Perkussionisten Lukas Meile.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Spotlight. Eine Person? Ein Thema? Oder doch ein Konzert?

Montags gehen wir in die Tiefe und werfen ein Schlaglicht auf Musik und Musikschaffende aus der internationalen und nationalen Jazzszene. Erleben Sie Portraits von außergewöhnlichen Künstler*innen oder fantastische Konzertaufnahmen. Abwechselnd tragen alle unsere Sender dazu bei – mit eigener Handschrift und eigenem Fokus. Denn wir alle finden: Jazz gehört ins Spotlight.

23:03:00 +++ Ö1

Die so vielgestaltige Musik von Maurice Louca

Maurice Louca. Experimentelle Musik aus Ägypten. Maurice Loucas musikalische Karriere begann als Gitarrist in diversen Kairoer Rock Bands. Mit dem Trio Bikya (gemeinsam mit Mahmoud Refat und Mahmoud Waly) entdeckte er die Welt der elektronischen Musik. Erste breite internationale Aufmerksamkeit erlange Louca 2014 mit seinem experimentellen Electro Shabi auf „Benhayyi Al-Baghbaghan (Salute the Parrot)“. Bei Live-Auftritten beeindruckte er mit hoch energetischem und in allen Farben schillerndem Synthesizer-Spiel. Seither hat sich Louca musikalisch mehrfach neu erfunden. Für sein darauffolgendes Album „Elephantine“ gründete er ein Ensemble bestehend aus Jazz-Musiker:innen aus Italien, Schweden und Deutschland. Außerdem spielte er neben Klavier nun auch wieder Gitarre. Auch für die Stücke auf seinem jüngsten Album „Bariy (Fera)“ hat Maurice Louca wieder mit zahlreichen Musiker:innen zusammengearbeitet, die diesmal vorwiegend aus der arabischen Welt kommen. Er selbst spielt neben Synthesizern eine mikrotonale Gitarre, die er sich extra anfertigen hat lassen. Maurice Louca improvisiert aber auch gerne in diversen Formationen. Unlängst ist ein neues Album von The Dwarfs of East Agouza erschienen, seinem Trio mit Alan Bishop und Sam Shalabi. Gestaltung: Susanna Niedermayr

di – 14.04.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen.

21:00 – 22:00 UHR +++ SWR KULTUR

Deranged Particles – Felix Henkelhausen beim Jazzfest Berlin 2025

Von Niklas Wandt. Der Bassist und Komponist Felix Henkelhausen ist – gerade 30-jährig – schon eine der aufregendsten Stimmen der deutschen Jazzszene, mit einer sehr persönlichen Konzeption zwischen Postbop und Neuer Musik: spröde, fragmentarisch, verschachtelt und von hohem innerem Antrieb. Das Konzert seines Septetts „Deranged Particles“ beim Jazzfest Berlin 2025 ist dafür ein fulminantes Beispiel. Stückformen, die bis an die Grenze gedehnt und akustische Instrumente, die mit Liveelektronik verwischt werden.

23:03:00 +++ Ö1

Spannende Perspektiven auf die Musik Vorderasiens mit Terrea

„Raz“ – das Debütalbum des Trio Terrea. Ein Live-Mitschnitt der Albumpräsentation im Studio 3 des ORF RadioKulturhaus.

Amir Ahmadi ist Pianist und Komponist, kommt aus dem Iran und lebt in Wien. Im Jahr 2024 hat er das Trio Terrea ins Leben gerufen, um die Musikkulturen Vorderasiens neu zu interpretieren.

Im Zentrum steht dabei das Claviton – ein eigens dafür entworfenes Keyboard des Salzburger Instrumentenbauers Georg Vogel. Mit seinen 31 Tasten pro Oktave, ermöglicht es Ahmadi eine neuartige Herangehensweise an die mikrotonalen Tonsysteme der iranischen und arabischen Dastgah- und Maqam-Musik. Beste Voraussetzungen bringen dafür auch die bundlosen und somit in Tonhöhe und Intonation flexiblen Streichinstrumente mit, die bei Terrea in den Händen von Sarvin Hazin und Anna Maria Niemiec liegen. Erstere eine in Klassik und traditioneller iranischer Musik versierte Geigerin, zweitere eine Cellistin, deren Spiel von Offenheit und technischer Präzision geprägt ist.

Am 19. März hat Terrea sein Debütalbum im Studio 3 des RadioKulturhaus präsentiert. Es trägt den Titel „Raz“ und gestaltet sich als grenzenlose und genrereiche Mischung an der Schnittstelle von zeitgenössischer und traditioneller Musik, von Jazz und Fusion. Gestaltung: Marie-Theres Himmler

mi – 15.04.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Mirjam Jessa

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Das Magazin

Von Mauretta Heinzelmann. Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen!

do – 16.04.2026

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

Jazz and More

Von Martin Kersten. Ja was haben wir denn da?! Neue Alben aus dem Jazz und seinen Randgebieten. Ob Blues, Neo-Klassik, Global-Pop oder freie Improvisation – hier darf alles mitmischen. (Übernahme von hr2-kultur).

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Zum 80. Geburtstag von Pēteris Vasks – Ein Porträt des Komponisten

Pēteris Vasks zählt zu den bedeutendsten baltischen Komponisten der Gegenwart und hat der lettischen Musik eine unverwechselbare Stimme verliehen. In einer Zeit politischer Unterdrückung und gesellschaftlicher Umbrüche fand er zu einer Tonsprache, die gleichermaßen von innerer Sammlung wie von existenzieller Dringlichkeit geprägt ist. Die Natur seiner lettischen Heimat spielt in seinem Schaffen eine zentrale Rolle. Vogelrufe, weite Klangräume und schwebende Linien werden zu Sinnbildern für Freiheit und Transzendenz. Zugleich versteht Vasks Musik als ethisches Bekenntnis, durchdrungen von einer Sehnsucht nach Frieden, Menschlichkeit und spiritueller Erneuerung. Vasks’ Werk berührt durch Aufrichtigkeit und Klarheit. Es ist Musik, die nicht überwältigen will, sondern die bewegt – leise, eindringlich und von zeitloser Kraft. Eine Sendung von Robert Jungwirth

fr – 17.04.2026

14:05:00 +++ Ö1

Traversées: eine orientalisch-westafrikanische Reise mit Setar, Kora und Perkussion

Der 1976 in Teheran geborene Setar-Spieler Kiya Tabassian hat nach seiner Übersiedlung nach Kanada mit der Gründung des Ensembles Constantinople im Jahr 2001 nichts weniger als ein musikalisches Universum geschaffen. Das Repertoire reicht von mittelalterlicher bis zu zeitgenössischer Musik.

Geografisch umspannt Constantinople vom Kulturraum des östlichen Mittelmeers und Orients ausgehend praktisch den gesamten Erdball durch viele und vielfältige Kooperation mit hochkarätigen Gästen aus aller Welt. Einige wenige Beispiele: die Inuit-Kehlkopfsängerin Celina Kalluk, die norwegische Geigerin Benedicte Maurseth, der peruanische Charango-Spieler Federico Tarazona, das korsische Vokalensemble A Filetta, die andalusische Flamencosängerin Rosario La Tremendita, der New Yorker Jazz- und Klezmer-Trompeter Frank London oder die US-amerikanisch-kanadische Barock-Cellistin Elinor Frey.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Johann Kneihs.

23:03:00 +++ Ö1

metamusic von alien productions – Musikinstrumente für Papageien

An der Schwelle zum Ö1 Thementag „Ö1 zwitschert“ lassen wir ein Projekt Revue passieren, das wir Mitte der 2010er Jahre mehrere Jahre lang journalistisch begleitet haben. 2012 reichte die Künstlergruppe alien productions im Rahmen eines Open Calls, den wir vom ORF Festival musikprotokoll im steirischen herbst gemeinsam mit einer Reihe befreundeter Festivals ausgeschrieben hatten, eine Projekt-Idee ein, die uns sofort begeisterte. Die Künstler:innen schlugen vor, Musikinstrumente für Papageien zu entwickeln. Das besondere daran: Hier sollten die Vögel nicht mit Leckerlies dazu verleitet werden, bestimmte Handlungen auszuführen, vielmehr wollten alien productions herausfinden, worauf die Papageien vielleicht Lust hätten. In Kooperation mit der ARGE Papageienschutz wurden in den darauffolgenden Jahren zahlreiche Instrumente gebaut, getestet, wieder verworfen und/oder weiterentwickelt. Das Projekt stieß auf so viel Anklang, dass es u.a. auch beim CYNETART Festival in Dresden und beim Höhenrausch in Linz präsentiert wurde. In einer Zeit, in der noch immer ein anthropozentrisches Weltbild vorherrschend ist, während das sechste Massensterben seinen Lauf nimmt, werfen wir mit alien productions den Blick zurück und schöpfen dabei aus dem umfangreichen metamusic-Archiv, präsentieren Ausschnitte aus Radiofeatures und Konzerten und spekulieren auch über eine mögliche Zukunft. Gestaltung: Susanna Niedermayr

sa – 18.04.2026

18:20 – 19:00 UHR +++ SWR KULTUR

Crazy Songs – Vokalaufnahmen der Carla Bley Band

Von Hans-Jürgen Schaal. Die amerikanische Pianistin und Komponistin Carla Bley war bekannt für ihre humorvollen Kompositionen. Ob mit Bigband oder in kleinsten Besetzungen: Sie liebte es, mit musikalischen Klischees und Ironie zu jonglieren. Gelegentlich kamen bei Carla Bley auch Songtexte zum Einsatz – etwa in ihrer Jazzoper „Escalator Over The Hill“ oder bei ihrer Kooperation mit dem Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason auf dem Album „Fictitious Sports“. In den Songtexten selbst und im Zusammenspiel von Musik und Wort zeigte Carla Bley immer viel Sinn für Ironie, Satire und das Absurde.

19:05 bis 20:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: „Wenn Luft durch eine Röhre tanzt“ – Flötenklänge aus aller Welt

Flötentöne, die als Luft durch eine Röhre tanzen, dazu braucht es nicht viel. Wohl auch deshalb zählen Flöten aus Knochen oder Mammutelfenbein geschnitzt zu den ältesten erhaltenen Musikinstrumenten aus prähistorischen Zeiten vor rund 40.000 Jahren. Hierzulande ist die Blockflöte die bekannteste Holzflöte. Doch ob quer oder längs geblasen, mit einem bauchigen Korpus oder filigran schlank, Hosentaschenklein oder über einen Meter lang – Flöten sind so vielfältig, wie die Kulturen, in denen sie vorkommen. Und erstaunlich verbreitet – ja, sie scheinen sich an den jeweiligen Lebens – und Kulturraum der Menschen anzupassen. BR Klassik stellt in verschiedensten Ausdruckssprektren das globale Universalinstrument vor. Eine Sendung von Julia Schölzel

22:05:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

23:03:30 +++ Ö1

Die österreichisch-venezolanische Sängerin im Gespräch

Katharina Osztovics begrüßt Patricia Moreno live zum Ö1 Jazznacht-Gespräch. Die mehrfach ausgezeichnete Sängerin verbindet ihre österreichischen und venezolanischen Wurzeln mit Einflüssen aus den unterschiedlichsten musikalischen Richtungen und legt mit „Volver“ ein neues Album vor, dessen Entstehung eng mit ihrem Vater Arnoldo Moreno verbunden ist. Mit im Gepäck hat sie neben musikalischer Familiengeschichte auch einige der elf Titel die Folklore und modernen Latin Jazz verbinden.

Im Gespräch verrät sie, warum sie mit 17 Jahren die Violine gegen den Gesang getauscht hat, wo ihr Schwerpunkt als Gesangspädagogin liegt und welche Eindrücke sie von ihrer Zeit am Berklee College of Music in Boston mitgebracht hat.

so – 19.04.2026

00:05:00 +++ Ö1

(Fortsetzung); Die österreichisch-venezolanische Sängerin im Gespräch

17:10:00 +++ Ö1

Lila Downs: Alle Farben Mexicos

19:31 – 20:00 UHR +++ SWR KULTUR

Jazz-Orchester, Big Band, Oktett – hier kommt Musik mit Vielen!

Im Big Time Jazz stellen wir für Sie interessante und schöne Klänge zusammen – von großen Ensembles aus dem Jazz und der improvisierten Musik. Wir bergen Archivaufnahmen und durchforsten Neuveröffentlichungen für eine Zeit, die ganz den großen Klängen gehört..

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

Sonic Wilderness

Von Ulrich Kriest. Diese Reihe unternimmt Expeditionen in Randgebiete und Zwischenwelten des Jazz: Improv, Electronica, Klangkunst, Noise, Ambient oder Rock – hier kommen Neuveröffentlichungen und Entdeckungen zu Gehör, die sonst on air kaum zu haben sind. Abenteuerliche Klänge für abenteuerlustige Ohren.

23:03:00 +++ Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Sonntag präsentieren wir Ihnen in der ersten Zeit-Ton-Stunde ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und spannende Neuveröffentlichungen. Mit u.a. einer Vorschau auf die 40. Ausgabe des Ulrichsberger Kaleidophon. Gestaltung: Philipp Weismann

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: „Göttlicher Klang – Erleuchtender Gesang“ – Die Religionen Indiens und ihre Musik

Hindus bringen in den Shiva-, Lakshmi- oder Krishna-Tempeln ihren Gottheiten Opfergaben dar. Moslems huldigen an den Sufi-Schreinen ihren heiligen Männern. Buddha hat einst in Nordindien seine Lehren verkündet, und heute folgen ihm die Menschen auf dem Weg der Erleuchtung. Für die Parsen ist Indien zur neuen Heimat geworden, außerdem üben Jains und Sikhs ihre religiösen Riten aus. Alle diese Religionen leben in Indien zusammen. Manche seit vielen tausend Jahren, manche erst seit ein paar Jahrhunderten. Einige Glaubensrichtungen sind auf dem indischen Subkontinent entstanden, andere sind aus fremden Ländern nach Indien gelangt und dort heimisch geworden. Einigen ist die Diaspora sogar zum neuen Glaubenszentrum geworden. Und jede Religion hat ihre eigenen Kultstätten und ganz besonderen rituellen Gesänge. BR Klassik hat die Tempel und Heiligtümer der indischen Glaubensgemeinschaften besucht, musikalische Impressionen eingefangen und sich mit dem Dirigenten Zubin Mehta, selbst ein praktizierender Parse, über seine Religion unterhalten. Eine Sendung von Florian Heurich (Wdh. vom Mai 2018)

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