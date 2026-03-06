Mosaic Records: Classic V-Disc Big Band Jazz Sessions

Nachdem das Label Mosaic Records vorletztes Jahr bereits eine 11-CD Box mit Classic V-Disc Small Group Jazz Sessions veröffentlicht hat (siehe dazu JazzZeitung vom 07.11.2024: https://www.jazzzeitung.de/cms/2024/11/mosaic-records-classic-v-disc-small-group-jazz-sessions/) folgt nun der zweite Geniestreich mit den V-Disc Big Band Jazz Sessions auf 10 CDs. Auch diese Mosaic Box ist weltweit wieder auf 5.000 Exemplare limitiert.

Werbung

Die legendären V-Discs: Amerika zieht in den zweiten Weltkrieg und die United Service Organization (USO), gegründet 1941, sorgte damals in Übersee für die Unterhaltung und das Wohlergehen von US-Soldaten. Als „moralische Stärkung“ u.a. mit sogenannten V-Discs („Victory Discs“). Musikalische Schätze des Jazz, der Unterhaltungsmusik und Klassik, zum Teil exklusiv aufgenommen während des „record ban“ von August 1942 bis November 1944. Diese Aufnahmen waren in diesem Zeitraum die einzig offiziellen Sessions und Produktionen mit Instrumentalmusikern, die für diesen Rahmen aufgenommen und veröffentlicht werden durften. Später folgten dann weitere, spezielle Aufnahme-Sessions für dieses Army Projekt. Als 12-inch Schellacks zusammengestellt und in 10er Kartons mit jeweils 100 Grammophonnadeln verpackt, wurden die V-Disc‘s dann nach Übersee verschifft.

Werbung

Count Basie and Band Hal McIntyre

Was die vorliegenden Aufnahmen besonders interessant macht ist die Tatsache, dass sie, entstanden zwischen Oktober 1943 und November 1948, den absoluten Genrehöhepunkt der Swing Big Bands widerspiegeln. Das Lineup ist ein „who is who“ der damaligen Szene: Größen wie Woody Herman, Les Brown, Buddy Rich, Boyd Raeburn, Count Basie oder Lionel Hampton haben exklusiv für diese V-Discs Sessions Musik eingespielt. Jimmy Lunceford, Claude Thornhill, Gene Krupa oder Harry James sind ebenfalls vertreten. Weiter natürlich die Jimmy Dorsey & Tommy Dorsey Big Band und als Special finden sich in der Box auch die legendären Aufnahmen der Combined Bands der Dorsey Brothers mit Charlie Shavers, Jess Stacy, Buddy Rich oder Herb Ellis. Zu hören sind hier auch die letzten Aufnahmen von Capt. Glenn Miller mit der 418th AAFTC Band sowie dem Army Air Forces Training Command Orchestra, u.a. mit Peanuts Hucko an der Klarinette und Tenorsaxophon. Neben großen Namen und Vertretern der Big Band Szene finden sich in der wunderbaren Box auch seltene Aufnahmen der U.S. Maritime Service Station Band, Sam Donahue mit der Navy Dance Band (u.a. mit Doc Severinson an der Trompete) oder das 344th Army Service Forces Orchestra. Dazwischen Ansagen von Bandleadern Woody Herman, Hal McIntyre oder Glenn Miller, die den Aufnahmen vorgeschaltet wurden. Das Ganze ist eine wahre Fundgrube für Big Band Enthusiasten und Fans von ultimativ swingender Musik, die den Hörer damals wie heute begeistert und sprichwörtlich vom Hocker reißt.

Insgesamt finden sich auf den CD‘s allein16 Stücke mit Woody Herman, von Count Basie 24 Titel sowie ein Dutzend Aufnahmen des Buddy Rich Orchestra. Insgesamt sind in der Box 247 Big Band Takes, die hier zu Tage gefördert worden sind. Wenn man ganz genau hinschaut und hört findet sich ein kleiner Fehler auf CD 5: Titel 22 von insgesamt 24 tatsächlichen Stücken auf der CD (!) ist nämlich Count Basie‘s „Call Me Darling“, der zwar in der Diskographie selbst aufgeführt ist, aber sowohl im Booklet als auch in der Übersicht der CD dem Fehlerteufel zum Opfer gefallen ist. Damit sind es insgesamt dann 248 Titel auf den 10 CDs! Ein 44-Seiten starkes, umfangreiches, großformatiges Booklet mit detaillierten Angaben zu den Aufnahmen und seltenem Fotomaterial runden diese einzigartige Edition ab. Selbstverständlich sind die Aufnahmen soundtechnisch, trotz des Alters und der Umstände, absoluter Mosaic Standard: liebevoll gereinigt, restauriert und aufbereitet von originalen Sammler V-Discs in Topzustand, Masterfolien, Glasmaster oder Acetatplatten und schließlich abgemischt in den legendären Swan Studios. Ein purer Hörgenuss!

Wer meint, das sei Musik von Gestern, der wird beim Hören dieser Aufnahmen eines Besseren belehrt. Ein deutscher Schellack-Händler sagte mir vor zwei Jahren: das interessiert heute niemanden mehr, die Zeit dieses Metiers sei vorbei … Mosaic dagegen zeigt mal wieder Flagge und beweist das Gegenteil: die Nachfrage ist ungebrochen hoch, das Interesse weltweit vorhanden und V-Discs haben nach wie vor eine treue wie interessierte Hörerschaft.

Text: Thomas J. Krebs

Titelfoto mit Jimmy Dorsey und weitere Fotos: Mosaic Records

Die Classic V-Disc Big Band Jazz Sessions BOX MD 10-284 ist erschienen bei Mosaic Records und kostet 179$ zzgl. Porto (https://www.mosaicrecords.com/mosaic-box-sets/)