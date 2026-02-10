Manfred Bründl: „Basstalk“ zum Abschied als Kontrabass-Professor

(PM) Nach 30 Jahren Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar verabschiedet sich Manfred Bründl als Professor für Jazz-Kontrabass und E-Bass in den wohl verdienten Ruhestand. Zum Ausklang hält der SWR-Jazzpreisträger noch einmal einen öffentlichen Vortrag am Donnerstag, 12. Februar um 18:00 Uhr im Jazzensemble-Raum 304 im Hochschulzentrum am Horn. Der Eintritt zu diesem „Basstalk“ zum Thema Jazz und Kreativität ist frei!

Durch Improvisation und interaktive musikalische Kommunikation entsteht der Jazz im Moment, entfaltet künstlerische Klangwelten und Freiräume, die es den Muszierenden sowie dem Publikum gleichermaßen ermöglichen, Teil eines schöpferischen Entstehens zu sein und Inspiration hautnah mitzuerleben. Seinen Vortrag „Basstalk – Jazz & Creativity“ hielt der Jazz-Bassist und langjährige Pädagoge bereits 2024 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena auf Einladung von Prof. Dr. Miriam Rose.

Im Vortrag widmet Manfred Bründl sich den Fragen nach Prozess und Umsetzung von Kreativität in Verbindung mit Inspiration und künstlerischem Schaffen in der Musik. Dabei nimmt er Bezug auf die individuellen Prägungen und Wahrnehmungen des Muszierenden, die den kreativen Prozess beeinflussen und beleuchtet pädagogische Konzepte im Erlernen von Kreativität und Inspiration. Anhand vielfältiger Beispiele aus seiner Arbeit mit Studierenden, als Coach zahlreicher nationaler und internationaler Workshops und seiner Konzerttätigkeit, erläutert Bründl die vielfältige Herangehensweise an die Kreativität als Alleinstellungsmerkmal und Konzept des künstlerischen Ausdrucks. Dabei stehen weniger wissenschaftliche Erkenntnisse im Vordergrund als vielmehr Bründls eigener künstlerischer Schaffensprozess. Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit Prof. Manfred Bründl ins Gespräch zu kommen.

Manfred Bründl studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Graz ein kombiniertes Studium der klassischen und der Jazzmusik. Er leitete seit 1987 stets eigene Gruppen, deren Musik auf diversen CDs zu hören ist. Dabei spielte er mit international renommierten Künstlern wie Albert Mangelsdorff, Tomasz Stanko, Heinz Sauer, Leo Wright, Herb Ellis, Martial Solal, Norma Winstone, Charlie Mariano und Craig Harris. Im Auftrag des Goethe-Instituts sowie des Auswärtigen Amts führten ihn Tourneen nach Afrika, Asien, Kanada, Lateinamerika und zuletzt mit dem deutsch-georgischen Projekt „Alaverdi“ auch nach Georgien.

Er erhielt den Jazzpreis der Stadt Frankfurt/M. sowie den SWR-Jazzpreis. 2021 gründete er das deutsch-syrische Ensemble „Sadaqa“, das erfolgreich im Deutschen Nationaltheater Weimar sowie beim Rudolstadt Festival gastierte. 2023 folgte die Uraufführung seiner Suite VII für Jazzquartett und Orchester (mit der Staatskapelle Weimar). Mit „Nietzsche On Air – Quasthoff live“ brachte er ein von ihm initiiertes Nietzsche-Programm mit dem Opernstar Thomas Quasthoff in der Sendehalle Weimar auf die Bühne.

Manfred Bründl ist der Initiator und künstlerische Leiter des weltweit ersten transkulturellen Jazzpreises, dem „ACHAVA Jazz Award“, sowie seit 1999 künstlerischer Leiter des Internationalen Jazzmeile-Workshop. Seit 1996 lehrt er als Professor an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Foto: Maik Schuck/HfM Franz Liszt Weimar