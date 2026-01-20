+++ news +++ WDR Jazzpreis für Hanno Busch ++++ Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis: Finalist:innen +++

+++ WDR Jazzpreis für Hanno Busch +++

Hanno Busch erhält den diesjährigen WDR Jazzpreis. Der in Wuppertal geborene Gitarrist, Komponist und Produzent überzeugte die Jury mit seiner „herausragend gefühlvollen, frischen und kreativen Spielweise“, mit der er sich „mühelos zwischen Jazz, Rock, Blues, Pop und anderen Genres“ bewegt. Busch spielt in eigenen Projekten, arbeitete aber auch u.a. mit Peter Herbolzheimer und den Heavytones. Seit 2021 ist er Gitarrist bei Jan Delay. Als Dozent, u.a. an der Hochschule für Musik und Tanz Köln als Professor für Gitarre & Ensemble Jazz/Pop, gibt er sein Wissen an den Nachwuchs weiter. Damit und auch mit seinem eigenen Label trägt er einen wichtigen Teil zur Zukunft und Lebendigkeit der Jazzszene bei.

Der WDR Jazzpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und verbunden mit einer Produktion sowie einer Konzerttour mit der WDR Big Band.

Nachwuchspreis

Der Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an die Big Band der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln unter der Leitung von Marcus Bartelt. Das Jazzorchester besteht aus Studierenden der Bereiche Musik, Ästhetische Erziehung und Musikvermittlung und spielt auf hohem Niveau. Im Laufe seiner über 40-jährigen Geschichte hat sich das Ensemble ein breites Repertoire erarbeitet. Neben klassischem Jazz der Swing-Ära und Latin-Jazz umfasst es auch zeitgenössische Stile und wird kontinuierlich erweitert.

„Mit seinem Jazzpreis würdigt der Westdeutsche Rundfunk seit über 20 Jahren das Spitzenniveau der regionalen Szene. Gleichzeitig wird aber auch die Bedeutung für Bildung und Nachwuchs und damit die Zukunft des Jazz in NRW unterstrichen“, so WDR-3-Programmchef Matthias Kremin.

Preisverleihung

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala am Freitag, 27. März 2026, um 19 Uhr in der Festhalle Viersen statt. Moderator Götz Alsmann führt durch den Abend, an dem neben der Nachwuchs-Big Band auch Preisträger Hanno Busch und die WDR Big Band unter der Leitung von Jörg Achim Keller auftreten.

Tour: WDR Big Band mit Hanno Busch

März, 20 Uhr – Funkhaus des WDR, Köln März, 20 Uhr – Heilig-Kreuz-Kirche, Gelsenkirchen März, 19 Uhr – Festhalle Viersen (Gala)

Special Guest bei allen Konzerten ist die Wuppertaler Sängerin Anna.Luca.

Die Preisverleihung am 27. März wird live ab 20:03 Uhr in der Radiosendung WDR 3 Konzert übertragen. Zusätzlich gibt es einen Livestream in der WDR-3-App, auf wdr3.de, auf der Website der WDR Big Band sowie bei Facebook und YouTube. Am 29. März sendet das WDR Fernsehen um 8:45 Uhr eine Stunde lang die Höhepunkte des Preisträgerkonzerts.

+++ Der 16. Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis: Fünf FinalistInnen für das Burghauser Jazz-Finale am 17. März nominiert +++

Die Entscheidung ist gefallen: Aus 91 internationalen Bewerbungen hat die Fachjury fünf herausragende Formationen für das Finale des 16. Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreises nominiert und die Verleihung am 17. März 2026 rückt als inoffiziellen Jazzwochen-Auftakt die junge internationale Jazzszene ins Rampenlicht. Die ausgewählten FinalistInnen stehen für die musikalische Vielfalt und Offenheit, die der Preis seit jeher fördert.

Das hochkarätige Finale bestreiten das Trio BÖE (Deutschland/ Belgien), das polnische Quartett Know Material, das Duo Percusiano (Deutschland), das britisch-iranisch-portugiesische Phemo Quartet sowie das deutsche Trio RENNER. Diese Auswahl spiegelt die enorme kreative Bandbreite und die unterschiedlichen künstlerischen Handschriften der aktuellen Jazzszene wider. Die Erstplatzierten erhalten neben einem Preisgeld von 5.000 € das besondere Privileg, bereits am Folgetag die 55. Internationale Jazzwoche Burghausen als Vorband der legendären Mike Stern Band zu eröffnen. Nur zwei Tage später, am Donnerstag, folgt mit dem Auftritt im Münchner Bergson Kunstkraftwerk bereits das nächste Highlight auf einer renommierten Bühne. Auch der zweite und dritte Platz des Wettbewerbs sind mit einem Preisgeld von 3.000 € bzw. 2.000 € dotiert.

Die große Resonanz auch weit über die hiesigen Grenzen hinaus unterstreicht die Bedeutung des Preises: Bewerbungen aus 39 Ländern – von Island über Polen bis Zypern – verdeutlichen die Vitalität der jungen Szene. Viele der eingereichten Ensembles sind zudem global vernetzt und vereinen Talente aus Europa mit Künstler und Künstlerinnen aus Ländern wie Südkorea, Südafrika oder Venezuela. Das Spektrum reicht dabei von intimen Soloprojekten bis hin zu großformatigen Bigbands.

Die Auswahl der FinalistInnen erfolgte in einem anonymisierten Blind-Verfahren durch eine eminente Jury. Das Gremium, bestehend aus der Pianistin Johanna Summer, den Musikjournalisten Ralf Dombrowski und Reinhard Köchl, dem BR-Redakteur Roland Spiegel sowie dem Vorjahressieger Filippo Deorsola (vom Trio Anaphora), wird auch am 17. März im Burghauser Stadtsaal über die endgültige Preisvergabe entscheiden.

Beitragsbild Hanno Busch: © WDR/Lutz Voigtländer