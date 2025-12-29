Fördertour des Bayerischen Jazzverband 2026 ausgeschrieben

Der Bayerische Jazzverband e.V. vergibt 2026 erneut die Fördertour des Bayerischen Jazzverbands. Der Wettbewerb richtet sich an junge Jazzensembles und zählt zu den zentralen Förderinstrumenten für den Jazznachwuchs in Bayern. Die Fördertour wird seit 2014 aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vergeben und findet in Kooperation mit dem Kemptener Jazzfrühling statt. Ziel ist es, herausragende junge Ensembles nicht nur auszuzeichnen,

sondern sie nachhaltig beim Einstieg in eine professionelle Konzerttätigkeit zu

unterstützen.

Werbung

Preisträgertournee

Der 1. Preis umfasst eine Preisträgertournee mit 15 Konzerten in bayerischen Jazzclubs, Festivals und Spielstätten, die Mitglied im Bayerischen Jazzverband sind. Die Musikerinnen und Musiker erhalten 325 Euro Gage pro Person und Konzert, zusätzlich werden Übernachtungs- und Fahrtkosten, Beiträge zur Künstlersozialkasse sowie ein professionelles Electronic Press Kit (EPK) inklusive Fotoshooting und Video im Wert von rund 2.000 Euro übernommen. Eine begleitende Presse- und Marketingarbeit rundet die Förderung ab.

Werbung

Darüber hinaus werden weitere Preise vergeben:

– 2. Preis: 1.500 Euro

– 3. Preis: zweimal 1.000 Euro

– Publikumspreis: 500 Euro

Die Vorauswahl erfolgt im Blindverfahren durch Mitglieder des Bayerischen Jazzverbands. Vier Ensembles werden zum Finale am Dienstag, 28. April 2026, im Rahmen des Kemptener Jazzfrühlings eingeladen und präsentieren dort jeweils ein 25-minütiges Programm vor Jury und Publikum.

Teilnehmen können Jazzensembles mit zwei bis fünf Mitgliedern, deren Musikerinnen und Musiker zum Zeitpunkt des Finales nicht älter als 30 Jahre sind. Mindestens 50 Prozent der Ensemblemitglieder müssen einen klaren Bezug zu Bayern nachweisen.

Stilistisch sind alle Spielarten des Jazz zugelassen.

Der Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 25. Januar 2026, um 23:59 Uhr.

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das Online-Formular auf der Website des

Bayerischen Jazzverbands.

Weitere Informationen und Bewerbung finden Sie auf unserer Homepage:

bayerischer-jazzverband.de/foerdertour/

Kontakt:

Georg Richardsen

Projektleitung Jazzförderung

richardsen@bayerischer-jazzverband.de

+49 152 29582670