Tradition & Innovation: Vorbericht zu den Ingolstädter Jazztagen 2025

Alle Jahre wieder wenn es Herbst wird, kühl und grau, stehen die Ingolstädter Jazztage ins Haus. So auch dieses Jahr zum 42. mal vom 04. bis 15. November, unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Haffner, mit einem abwechslungsreichen Programm das spannenden Jazz, die Grenzbereiche Soul, Latin, Pop oder Weltmusik auslotet und ein entspanntes Miteinander verspricht.

Das Grand Opening findet am 04. November im Festsaal des Stadttheaters Ingolstadt statt mit der swingIN Big Band, moderiert von Olivia Wendt und dem Tuba-Virtuosen Andreas Martin. An diesem Abend wird auch der renommierte Jazzförderpreis verliehen, der dieses Jahr an den Trompeter Raphael Greil geht. Am Tag darauf wird er mit dem JØRA Qntt im Neue Welt auftreten. Nächstes Highlight am 6. November das jährliche JAZZ IN DEN KNEIPEN in über einem Dutzend Ingolstädter Locations mit David Helbock & Julia Hofer, dem Nils Kugelmann Trio, SALOMEA, TOYTOY und vielen weiteren spannenden Bands.

Marialy Pacheco. Foto: TJ Krebs Elvis Costello. Foto TJ Krebs Nils Kugelmann. Foto TJ Krebs Sparks. Foto: TJ Krebs Theo Croker. Foto: TJ Krebs Salomea. Foto: TJ Krebs

Am 07. November geht es weiter mit einem ganz besonderem Highlight im Festsaal des Stadttheaters: dem großartigen Elvis Costello und der WDR Big Band unter Leitung von Michal Leonhardt. Am Folgetag wird die Kammerphilharmonie Inglostadt mit der SchutterNeun Big Band im Festsaal auftreten. Natürlich gibt es auch wieder Jazz in der Kirche, ein über die Jahre festes Format, diesmal u.a. mit Tom Diewock und Gerhard Schmidt, sowie dem Duo Sebastian Studnitzky/Wolfgang Haffner. Das Familienkonzert Jazz for Kids steht dieses Jahr unter dem Motto Big Band. Weiter wird es im KAP94 eine Jazz Session, Jazz an den Schulen und eine Drummers Night mit Magnus Öström im Kulturzentrum geben, die Söhne und Töchter Ingolstadt dürfen natürlich auch nicht fehlen, genauso wie das jazz.lab am 13. November in der Städtischen Galerie im Stadttheater mit dem Simon Popp Trio, Sun-Andi Haberl & Markus Rom und Kaapo.

Caecilie Norby. Foto: TJ Krebs Festivalchef Wolfgang Haffner. Foto: TJ Simon Oslender. Foto: TJ Krebs Sant2 alias Juan Jimenez. Foto: TJ Krebs ret Bluey. Foto: TJ Krebs

Am Freitag den 14.11. dann die tradionelle Jazzparty im Maritim Congress Centrum, dieses Jahr mit Caecilie Norby & Lars Danielsson, Bobby Sparks II, dem Dieter Ilg Trio, San2 & his Soul Patrol, Simon Oslender mit Steve Gadd, Theo Croker, dem Marialy Pacheco Trio, Incognito und der Session Band. Das Grand Closing findet last not least am 15.11 wieder im Maritim Congress Centrum statt mit Rebekka Bakken & der hr-Big Band sowie der unvergleichlichen Lizz Wright mit ihrer Band.

Zwölf Tage Jazzprogramm vom Feinsten, da heißt es vorher Kräfte sammeln und dann planen was man sich wo anschaut und genießt. Das komplette Programm der Ingolstädter Jazztage unter: https://www.kulturamt-ingolstadt.de/event/jazztage/

TEXT & FOTOS: Thomas J. Krebs