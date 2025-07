+++ news +++ Jazzfest Berlin +++ Open Air am Jazzkeller Hürth +++

+++ Jazzfest Berlin 2025: Das Line-up ist veröffentlicht +++

In der 62. Festivaledition des Jazzfest Berlin, die vom 30. Oktober bis 2. November 2025 stattfindet, werden über 120 internationale Musikerinnen aus mehr als 20 Ländern im Haus der Berliner Festspiele sowie in den nahe gelegenen Spielstätten A-Trane, Quasimodo und Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche aufeinandertreffen. In 25 Acts teilen sich an vier Tagen wieder stilbildende Ausnahmekünstlerinnen der Jazzgeschichte mit jüngeren Stimmen und aktuellen Projekten aus der internationalen Jazzszene die Bühne – ein Festivalprogramm voller kreativer Grenzgänge und künstlerischer Begegnungen.

Dank der Kooperation mit den ARD-Hörfunkanstalten und Deutschlandradio lässt sich das Festival über Live-Konzertübertragungen sowie in der langen ARD Jazznacht auch in diesem Jahr on air miterleben.

Das komplette Programm des Jazzfest Berlin 2025 wird am 11. September veröffentlicht, der Ticketvorverkauf beginnt am 18. September um 14 Uhr.

+++ Open Air am Jazzkeller Hürth +++

Mit zwei außergewöhnlichen Konzerten junger, hochkarätiger Bands präsentiert der Jazzclub Hürth Anfang August die stilistische Vielfalt des modernen Jazz – von brasilianischen Klangwelten bis hin zu funkigem Soul-Jazz.

Freitag, 01.08.2025 – 20:00 Uhr

Tudo Azul

Brasilianischer Jazz mit Herz

Was entsteht, wenn ein deutscher Jazzschlagzeuger sich in eine brasilianische Sängerin verliebt? – Eine Band, die den Zauber brasilianischer Musik mit europäischem Jazz verbindet. Tudo Azul (dt. „Alles Blau“) steht für farbenfrohe Melodien, packende Rhythmen und authentische musikalische Leidenschaft.

Das Sextett begeistert mit Eigenkompositionen, teils instrumental, teils auf Portugiesisch gesungen. Mit Auftritten in renommierten Jazzclubs, in der Staatsoper Hannover und im Finale der Leverkusener Jazztage hat sich Tudo Azul bereits einen Namen gemacht. Ihr Debütalbum erschien 2023, das zweite folgt 2025 – gefördert durch die Initiative Musik.

🎶 Freie Platzwahl – Open Air am

📍 Jazzkeller Hürth-Gleuel, Hermülheimer Straße 12–14

🎟 Eintritt: 25 €

Karten über KölnTicket und an der Abendkasse

🕖 Einlass: 19:00 Uhr – Beginn: 20:00 Uhr

www.tudo-azul.de

Radius

Sommerfeeling pur

Bereits einen Tag später am Samstag, 02.08.2025 ist Funk & Soul vom Feinsten auf dem das Gelände hinter dem Jazzkeller Hürth zu hören.

Die Formation Radius gehört zwischenzeitlich zu den angesagtesten Funk- & Soul-Acts in Deutschland. Mit druckvollem Bläsersatz, tighter Rhythmusgruppe und unwiderstehlichen Grooves trifft hier musikalische Präzision auf tanzbare Leichtigkeit. Unterstützt wird die siebenköpfige Band von Leonora, der aufstrebenden Deutsch-Italienerin mit einer Stimme, die an Stars wie Dua Lipa oder Lizzo erinnert.

Für ihr neues Album „Vly“ (2025) hat Radius ein Sound-Feuerwerk aus Funk, Soul, Pop und Jazz gezündet – mit deutlichen Anleihen bei Stevie Wonder, Bob Marley, Vulfpeck und Herbie Hancock. Kein Bein bleibt still, wenn Radius die Bühne übernimmt.

📍 Jazzkeller Hürth-Gleuel, Hermülheimer Straße 12–14

🎟 Eintritt: 25 €

Karten über KölnTicket und an der Abendkasse

🕖 Einlass: 19:00 Uhr – Beginn: 20:00 Uhr

🎶 Freie Platzwahl – Open Air

https://radiusgroove.com/

Jazzclub-Vorsitzender Günter Reiners zeigt sich begeistert:

„Mit diesen Konzerten kommen wir unserem Anspruch näher, den Jazz in Hürth und der Umgebung nachhaltig zu etablieren. Zwei Abende, zwei Konzerte, zwei musikalische Welten – und jede Menge Sommergefühle. Der Jazzclub Hürth lädt herzlich ein, dabei zu sein!

Wir freuen uns auf viele Gäste und unvergessliche Sommerabende voller Musik.“

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

🌐 www.jazzclub-huerth.de

Beitragsfoto: Tudo Azul, Bildrechte: Irving Villegas