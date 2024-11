Konzert-Tipps: Hürth und Oberthulba – Caspar van Meel und Kirk Smith & Tracey Duncans

+++ Caspar van Meel in Hürth +++

Der Jazzclub Hürth hat am 1. Dezember 2024 ein besonderes Event in seinem gemütlichen Jazzkeller zu bieten. „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, wieder Kultur auf hohem Niveau in Hürth zu bieten“, freut sich Günter Reiners auf den Konzertabend. Auf seinem zweiten Album als Bandleader präsentiert uns der Bassist Caspar van Meel seine persönliche Interpretation der Musik des impressionistischen Komponisten Erik Satie. Das Album vereint ein internationales Sextett mit drei Bläsern und einer Rhythmusgruppe, die van Meels raffinierte, originelle Arrangements mit Energie und intuitivem Zusammenspiel interpretieren.

Einfach und romantisch

Van Meel konzentriert sich auf die Gnossiennes – eine Reihe von Werken für Klavier, vom Satie Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Die Melodien und Harmonien in diesen Werken sind täuschend einfach und fast romantisch. Sie klammern sich an die klassische Tradition, brechen aber bereits durch die Verwendung innovativer Skalen aus.

„Obwohl viele Jazzmusiker von impressionistischen Komponisten wie Satie beeinflusst wurden, werden die Skalen, die Satie verwendet hat, immer noch nicht häufig eingesetzt“, sagt van Meel. Auf diesem Album macht van Meel Saties harmonische Innovationen deutlich und führt sie in einen improvisierten musikalischen Kontext ein.

Das Ensemblespiel und die Arrangements erinnern an eine kleine Bigband. Die Musik fließt organisch wobei sich voll klingende Bläsersätze, Backgrounds und Specials mit intimen Ausflügen im Trio und ausgedehnten Solo-Passagen abwechseln. Van Meels Arrangements wurden sowohl von alten Meistern wie Duke Ellington, Charles Mingus und Gil Evans als auch von Zeitgenossen wie Dave Holland und dem Trompeter Avishai Cohen beeinflusst. Der Titel dieses Projekts, „Time Remembered“, wurde von der berühmten Komposition des Jazzpianisten Bill Evans abgeleitet. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie impressionistische Komponisten wie Satie Jazzmusiker beeinflusst haben. Van Meel hat sich bewusst dafür entschieden, seine Version dieses Stücks der Musik von Satie gegenüberzustellen. In der Tat sind Evans‘ Verwendung von bestimmten harmonischen Strukturen und die leicht düstere Stimmung, die dies hervorruft, Saties harmonischen Fortschritten recht ähnlich. Es war vor allem diese Stimmung, die Van Meel zum ersten Mal ansprach, als er in seinen frühen Zwanzigern mit Saties Musik in Berührung kam.

Personell:

Ryan Carniaux: Trompete, Denis Gäbel: Tenor Saxophon, Raphael Klemm: Posaune, Franz von Chossy: Klavier, Caspar van Meel: Bass, Niklas Walter: Schlagzeug

Künstler Website: www.casparvanmeel.com

Satie: A Time Remembered

1.12.2024, Jazzkeller Hürth, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Abendkasse: 12 Euro, bestuhlt, freie Platzwahl

www.jazzclub-huerth.de

+++ Kirk Smith & Tracey Duncans in Oberthulba +++

Kirk Smith gehört zu den besten Soul-Jazz und Gospel-Stimmen Deutschlands. Der in Chicago geborene US-Sänger lebt in Berlin und tourt europaweit. Große Bekanntheit erlangte er bei seinen Auftritten bei SAT 1 „Voice of Germany“. Tracey Duncan , die temperamentvolle Jazz-Soul- und Funk-Drummerin ist in unserer Region bestens durch die geilen Konzerte mit Ingrid Arthur auf der Piano-Bühne bekannt, wo sie jedes Mal mit temperament-druckvoll kreativem Schlagzeugspiel auf ihren Handmade Drums, begeisterte. Diesmal kommt sie mit ihrer eigenen international besetzten Band.

Die Berliner Helmut Bruger am Piano, Abdul Kahlik Fuasi am Sax, beide haben hier als Sidemen von Ingrid Arthur auf der Piano-Bühne schon begeisternd gegroovt, Thomas Walter an der Solo-Guitarre und last but not least die Legende am Bass, der US-Amerikaner MIKE WATTS. Er spielte mit vielen Grossen des Genres Soul, Blues, Funk, wie Earth Wind and Fire, James Brown, Joe Cocker, Al Jareau, B.B. King, Rolling Stones etc.

https://youtube.com/shorts/iaVaNiFCDO8?si=Qfxa7N4whn5typhj

https://youtu.be/ir_UbGtq75Y?si=m5QNqaqgCShYkXzd

Warm up & Cool down mit Joe Dietz und Lutz König am Barflügel!

Karten unter Tel. 09736/657 oder info@piano.de oder buehne@piano.de

www.pianobuehne.de