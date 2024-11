Die geschmolzene Jazz-Radiowoche vom 25.11.2024 bis 01.12.2024

Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

Leider hat die ARD ihre Suchmaschine in Fragen Radio in der Zwischenzeit komplett geschreddert, nachdem sie in den vergangenen Jahren schon nicht mehr über Schlagworte funktioniert hat. Damit sind wir nun komplett auf Zulieferungen der Sendeanstalten angewiesen. Aktuell bekommen wir Informationen von SWR Kultur, Ö1 und in Sachen Neue Musik von BR-KLASSIK und ebenfalls Ö1.

Schweden: P2 sendet immer Dienstags von 21:00 bis 22:00 und Sonntags von 18:40 bis 20:00 ein Jazzkonzert

Ungarn: Bartok Radio sendet täglich von 23:00 bis 23:55 eine Jazzsendung

(Dank für die Hinweise an Reinhard Schröder)

mo – 25.11.2024

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Astrid Schwarz und Rainer Elstner.

19:30:00 +++ Ö1

Die Pianistinnen Myra Melford und Satoko Fujii beim Jazzfestival Leibnitz 2024

Sie bilden seit Jahren ein pianistischen Power-Duo: Myra Melford, die 67-Jährige aus Chicago, und Satoko Fujii, die 66-Jährige aus Tokio, treten seit 2007 gemeinsam auf, nachdem niemand Geringerer als Paul Bley schon anno 1994 die beiden Musikerinnen zusammengeführt hat.

Unberechenbare Soundlandschaften auf Basis präparierter Klaviersaiten können da genau so die erstaunten Ohren entzücken wie rhapsodisch-dynamische freie Improvisationen und wohlstrukturierte, reduzierte, impressionistisch-klangorientierte Strukturen. Mit derart abwechslungsreichen, packenden Tastenfestspielen begeisterten Melford und Fujii auch am 27. September d. J. im Hugo-Wolf-Saal des Kulturzentrums Leibnitz im Rahmen des hiesigen Jazzfestivals das Publikum.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Spotlight

Von Karsten Mützelfeldt. Eine Person? Ein Thema? Oder doch ein Konzert? Montags gehen wir in die Tiefe und werfen ein Schlaglicht auf Musik und Musikschaffende aus der internationalen und nationalen Jazzszene. Erleben Sie Portraits von außergewöhnlichen Künstler*innen oder fantastische Konzertaufnahmen. Abwechselnd tragen alle unsere Sender dazu bei – mit eigener Handschrift und eigenem Fokus. Denn wir alle finden: Jazz gehört ins Spotlight.

di – 26.11.2024

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Albert Hosp.

21.00 – 22:00 Uhr +++ SWR KULTUR

JetztMusik: SWR Jazzpreis 2024 – Das Duo Cansu Tanrıkulu Nick Dunston feat. Joey Baron

Von Julia Neupert. Zum 44. wurde in diesem Jahr der SWR Jazzpreis vergeben. Die gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz ausgelobte Auszeichnung ging an das Berliner Duo Cansu Tanrıkulu und Nick Dunston. Die in Ankara geborene Vokalistin und der in New York aufgewachsene Kontrabassist wurden von der Jury für ihre „künstlerische Mehrdimensionalität“ gelobt und für ihre aktive Rolle in der Jazzszene, als kreative Keimzelle für viele internationale Projekte. Für ihr Preiskonzert am 23. Oktober im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz hatten sich die beiden den legendären Schlagzeuger Joey Baron aus New York eingeladen.

mi – 27.11.2024

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen.

22:03 – 23:00 UHR

ARD Jazz. Das Magazin

Von Anja Buchmann. Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen!

do – 28.11.2024

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Jazz and More

Von Karmen Mikovic. Ja was haben wir denn da?! Drei neue Alben aus dem Jazz und seinen Randgebieten. Ob Blues, Neo-Klassik, Global-Pop oder freie Improvisation – hier darf alles mitmischen. (Übernahme von hr2 Kultur).

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Konkrete Utopien – Zum 100. Geburtstag von Klaus Huber

Christliche Mystik, politisches Engagement und kultureller Dialog: Im Schaffen des schweizer Komponisten Klaus Huber verbinden sich diese Themen. Anlässlich seines 100. Geburtstages befragen wir mit zwei besonderen Aufnahmen die Kreisbewegung des Lebens: „Cantiones de circulo gyrante“ (1987) und „…à l’âme de marcher sur ses pieds de soie…“ (2004). Eine Sendung von Konstantin Schoser (WDR 3)

fr – 29.11.2024

14:05:00 +++ Ö1

Denis Colin & Band beim Cully Jazz Festival 2024

Denis Colin hat sich dem Spiel der Bassklarinette verschrieben. Und er hat es immer verstanden, seine unverwechselbare instrumentale Stimme in originelle Besetzungen mit ebenso unkonventionellen Musikern – vom Duo bis zur zehnköpfigen Band – einzubetten. Wobei sich das Spiel des 68-jährigen Franzosen feinfühlig dem jeweiligen Ensembleklang anpasst. Mit Simon Drappier (Arpeggione – eine Gitarre, die mit einem Bogen gestrichen wird), Julien Omé (Gitarre), Pablo Cueco (Zarb – eine Trommel, die häufig in der persischen Musik Verwendung findet) und Matthieu Michel (Flügelhorn) gelang Colin am 13. April 2024 im Rahmen des Jazzfestivals im Schweizerischen Cully am Genfer See ein zauberhaftes Konzertereignis, dessen Musik in vielen Farben schillerte. Strikt akustisch, fein gesponnen, aber auch mit kräftigem Puls, über dem Denis Colin seine Bassklarinette fliegen und kräftig röhren lässt.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen.

22:15:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

sa – 30.11.2024

14.00 Uhr, Ö1 Hörspiel

„Niavarani über Nestroy – Fast ein Hörspiel“ von Michael Niavarani

Nestroy, für Niavarani der österreichische Nationaldichter, hätte ihn geprägt, sagt Niavarani – schon in jungen Jahren. Begonnen habe es mit Nestroys „schlimmen Buben in der Schule“ – Niavarani darf in der Schule den schlagfertigen, frechen Willibald spielen – eine Rolle, die Nestroy 1847 übrigens für sich selbst geschrieben hatte – und ist begeistert. Der 16jährige kauft sich eine Nestroy-Gesamtausgabe und liest fast alle der fast 80 Theaterstücke Nestroys. Nestroy habe ihn über seine Zeit als Gymnasiast hinweggerettet und die Schulzeit verkürzt, so Niavarani. Und so war es auch: Niavarani verlässt das Gymnasium nämlich ohne Matura und geht zum Theater …

Nestroy sei sein Ratgeber in allen Lebenslagen. Die Ö1 Hörspielredaktion hat Michael Niavarani 2020 eingeladen, von seinem ganz persönlichen Nestroy zu erzählen: Welche Texte ihn wann begleitet haben, woher er seine Inspiration holt und warum Nestroy heute noch so aktuell ist. Niavarani liest und kommentiert „seinen“ Nestroy: „Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir, und ich habe mich noch selten getäuscht“ (Johann Nestroy, 1801 – 1862). Mit im Studio sind Julia Edtmeier und Gerhard Kasal, mit denen Michael Niavarani Ausschnitte u.a. aus Der böse Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt, Das Haus der Temperamente, Höllenangst, Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten, Die beiden Herren Söhne, Umsonst!, Der Färber und sein Zwillingsbruder, Glück, Mißbrauch und Rückkehr oder Das Geheimniß des grauen Hauses, Die schlimmen Buben in der Schule, Gegen Torheit gibt es kein Mittel spielen wird.

Mit Michael Niavarani, Julia Edtmeier und Gerhard Kasal. Und Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Joseph Lanner, Johann Strauß Vater und Jacques Offenbach. Technik: Martin Leitner und Manuel Radinger (ORF 2020)

18:20 – 19:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Jazz: Side By Side with Fame and Glory – Side Men und Side Women des Jazz

Von Henry Altmann. Die meisten haben sie gehört, aber nur die wenigsten können sie beim Namen nennen, all die Musiker und Musikerinnen, die die Stars haben besser klingen lassen: Side Men und Side Women des Jazz. Manche darunter fuhren für immer im Schatten großer Namen, andere rückten selbst ins Spotlight – manche kamen posthum zu Ruhm, andere nie. Manche wollten nicht, andere konnten nicht Leader sein. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Musiker*innen vor, die nicht alles im Jazz waren, aber ohne die alles im Jazz nichts wäre.

19:05 bis 20:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Losnacht und St. Andrew’s Day – Wahrsagerei und Liebeszauber

Nach altem Volksglauben wird der letzten Nacht im Monat November ein besonderer Zauber zugeschrieben. Unverheiratete sollen in der sogenannten Losnacht etwas über ihren zukünftigen Partner herausfinden können – indem sie Pantoffeln und Apfelschalen hinter sich werfen. Mit Tagesanbruch wird dann das Fest des Hl. Andreas gefeiert, in Schottland der sogenannte St.Andrews-Day. Vielerorts wird er mit deftigem Essen und Dudelsackparaden begangen. In „Musik der Welt“ feiern wir mit: Wahrsagerei und Volksglaube mit schottischem Salsa, nordischen Frauengruppen, polnischen Worldmusic-Interpreten und weiteren spannenden Stücken zum Thema Dunkelheit und Nacht. Eine Sendung von Judith Rubatscher

23:03:00 +++ Ö1

Jazzpreisträger:innen im Studio; Synesthetic 4, AVA Trio sowie Daniel Schnyder & Archos Quartet beim Outreach-Festival 2024

Geladen ins Ö1 Jazznacht-Studio sind die Gewinnerinnen bzw. Gewinner des Österreichischen Jazzpreises, um zu Werk, Person und Zukunftsplänen Auskunft geben. Der Preis wird 2024 erstmals vergeben, und zwar in den drei Kategorien „Best Live Act“, „Best Album“ und „Best Newcomer“. Und am 5. Dezember wird der Jazzpreis im Wiener Porgy & Bess überreicht, mit dem Ziel, die facettenreiche Jazz- und World-Music-Szene Österreichs ins öffentliche Licht zu rücken.

Als Ö1-Konzertaufnahme dieser Ö1 Jazznacht gibt es den Mitschnitt des Abschlussabends des diesjährigen Outreach-Festivals zu hören. Drei Bands standen am 3. August 2024 im SZentrum in Schwaz in Tirol auf der Bühne und präsentierten dem Publikum ein ungewöhnliches Klanguniversum, in dem Kammermusik und Jazz, Improvisation und Komposition, Tradition und Innovation verwoben waren. Mit dabei das hochgelobte österreichische Quartett Synesthetic 4, das in einer All-Star-Besetzung mit Vincent Pongracz (Klarinette), Peter Rom (Gitarre), Manu Mayr (Bass) und Andreas Lettner (Schlagzeug) mit Funk-Elektronic-Jazz überzeugte. Außerdem das aktuelle Projekt des in New York City lebenden Schweizer Saxofonisten und Komponisten Daniel Schnyder, der gemeinsam mit den Streichern des Archos Quartet aus Turin seine erstaunlichen Grenzgänge zwischen Klassik und Jazz zelebrierte. Die Klangkultur des Mittelmeerraums von der spanisch-arabischen über die italienische bis zur griechischen Volksmusik wurde vom AVA Trio auf einen avantgardistischen Nenner gebracht, was für die überraschendste Musik dieses Abends sorgte. Außerdem präsentiert Gerhard Graml Neuerscheinungen aus nah und fern.

so – 01.12.2024

00:05:00 +++ Ö1

Jazzpreisträger:innen im Studio

Synesthetic 4, AVA Trio sowie Daniel Schnyder & Archos Quartet beim Outreach-Festival 2024

03:03:00 +++ Ö1

Mit klingenden Kulinarien in den Sonntag-Morgen

Klassiker und Fundstücke aus 100 Jahren Jazzgeschichte (Wiederholung).

19:05:00 +++ Ö1

Maximilian Oberrauch teilt klingende Gedanken mit der Welt

Der 1995 in Südtirol geborene Musiker und Schriftsteller Maximilian Oberrauch studiert seit 2018 am Jazzinstitut der Kunstuniversität Graz. Er ist als Saxofonist und Pianist in verschiedenen Formationen tätig und hat vor zwei Jahren auch seinen ersten zweisprachigen Gedichtband veröffentlicht.

Oberrauch möchte seine Reflexionen, Gedanken und Geschichten mit der Welt teilen. Für seine beiden Instrumente hat er nun ein Soloprogramm erarbeitet, welches er im Rahmen der Ö1 Hausmusik vorstellen wird.

19:45 – 20:00 Uhr +++ SWR KULTUR

Big Time Jazz . Jazz-Orchester, Big Band, Oktett – hier kommt Musik mit Vielen!

Im Big Time Jazz stellen wir für Sie interessante und schöne Klänge zusammen – von großen Ensembles aus dem Jazz und der improvisierten Musik. Wir bergen Archivaufnahmen und durchforsten Neuveröffentlichungen für eine Zeit, die ganz den großen Klängen gehört.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR KULTUR

NOWJazz: Kräfte bündeln – Die internationale Musikkooperative Catalytic Sound

Von Nina Polaschegg. Rund 30 international agierende Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Bereichen der free music haben sich zu der Kooperative Catalytic Sound zusammengeschlossen. Eines ihrer Ziele ist es, finanziell auf besseren, eigenständigeren Füßen zu stehen. Doch es geht um weit mehr: Darum, gemeinsam sichtbar zu sein, den Vertrieb von Tonträgern musikereigener Labels selbst in die Hand zu nehmen, ein jährliches Festival zu organisieren und eine Online-Zeitschrift zu publizieren. Nicht zuletzt geht es um Austausch innerhalb der Community und mit Hörerinnen und Hörern.

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Das französische Duo „No Sax No Clar“

Seit vier Jahren arbeiten die beiden französischen Saxofonisten und Klarinettisten Bastien Weeger und Julien Stella im Duo zusammen. Der eine kommt aus Tours, der andere aus Nantes, zwei Städte im Westen Frankreichs. War zunächst keltische Musik der Ausgangspunkt von Bastien und Julien, so entdeckten sie in ihrer Musik sehr bald die Farben und Tonleitern anderenorts. Julien, Sohn eines Italieners und einer Französin mit Migrationshintergrund, machte Erfahrungen mit Musikern aus Griechenland, der Türkei und dem Iran und brachte die erworbenen orientalischen Klänge ins Duo ein. Daraus entstand eine „Folklore Imaginaire“ im Sinne ihrer Gründer aus den 1970er Jahren. Sie erfrischt, überrascht, fasziniert. Und so waren die beiden Künstler mit ihrer Musik die Entdeckung auf zahlreichen Festivals, wie etwa dem Südtirol Jazzfestival oder dem Jazzfestival Saalfelden. In „Musik der Welt“ stellt Ulrich Möller-Arnsberg die beiden Franzosen und ihre drei bei Yolk-Records erschienenen Alben vor. Eine Sendung von Ulrich Möller-Arnsberg

