Klangmaler Matthieu Bordenave mit neuer CD „The Blue Land“

Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Im Februar 2019 stellte der Saxophonist Matthieu Bordenave eindrucksvoll sein Trio mit Patrice Moret am Kontrabass und dem Pianisten Florian Weber im Rahmen des BMW Jazz Awards vor. Ein Konzert, das sich tief in meine Erinnerung eingegraben hat. Gut eineinhalb Jahre später erschien dann sein Album „La Traversée“ bei ECM Records und fand national wie international große Beachtung. Bei seinem neuen, gerade erschienenem Album „The Blue Land“ erweitert Bordenave sein bewährtes Trio um den filigran spielenden Schlagzeuger James Maddren.

Nach einer inspirierten 2022er Summerweek im Münchner Jazzclub Unterfahrt ging Matthieu Bordenave kurz danach mit dem Quartett ins Studio und nahm sein neues ECM Album „The Blue Land“ auf. Die Beteiligung des Schlagzeugers James Maddren erwies sich als ausnehmend fruchtbar und konstruktiv für die Band. Die auf „La Traversée“ begonnene Klangreise knüpft mit der neuen Aufnahme direkt an und zeigt auf, wie sich Bordenaves musikalische Ideen weiterentwickelt haben. Im Vordergrund stehen dabei nach wie vor behutsam konzentrierte Klänge, ruhig, fast meditativ gespielt. Inspiriert sind die Stücke, die sich teilweise aus freien Assoziationen entwickeln, zum Teil aus Bordenaves Heimat: den Pyrenäen. Was die Aufnahme auszeichnet sind kleine Melodiephrasen, die sich kollektiv weiterentwickeln und zu einer Art ruhigem, fließenden Klang werden und den Hörer in ihren Bann ziehen. Der Begriff „Klanggemälde“ trifft es hier wohl am besten, wobei sich harmonische Tonfolgen, tiefgründige Improvisationen und freies Ausloten der Klangmöglichkeiten, die das Sopran- und Tenorsaxophon bieten, ausgewogen die Hand reichen.

Matthieu Bordenave und James Maddren. Foto: TJ Krebs Florian Weber mit Matthieu Bordenave, Foto: TJ Krebs Bandleader Bordenave mit seinem Quartett in der Münchener Unterfahrt. Foto: TJ Krebs Der Saxohonist und sein Pianist: Weber-Bordenave. Foto: TJ Krebs

Beeindruckend mit welch traumwandlerischen Inspiration sich die Musiker begegnen und austauschen. Eine gelungene Kommunikation, geprägt von feinem Sinn und Gespür für den Moment, den es im Zusammenspiel festzuhalten gilt. „The Blue Land“ ist eine weitere bereichernde ECM Klangperle von Matthieu Bordenave und seinen Mitstreitern.

Text & Fotos: Thomas J. Krebs