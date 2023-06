ISARJAZZ startet durch: Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra live in München

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So haben in München ein paar jazzbesessene Enthusiasten unter der Marke ISARJAZZ die Jazz gGmbh gegründet, nicht zuletzt, um die lokale Jazzszene weiter zu beleben und in Zukunft dafür Sorge zu tragen, dass Jazz außerhalb der hiesigen Clubszene auch mit großformatigen Veranstaltungen in der Isar-Metropole München stattfinden kann und lebendig bleibt.

Gemeinsam mit der JazzStiftung München und der Unterstützung des Kulturreferates München findet am 16. Juni 2023 in der Münchner Muffathalle mit Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra das erste ISARJAZZ Großereignis statt. Der Schlagzeuger Gard Nilssen ist nicht nur in seiner Heimat Norwegen ein Superstar, sondern mittlerweile ein Aushängeschild des europäischen Jazz. Dreh- und Angelpunkt seines Supersonic Orchestras ist per se Nilssens vielfach ausgezeichnetes Trio Acoustic Unity, um das er eine „Big Band“ mit drei (!) Schlagzeugern, drei Bassisten und elf Blasmusikern formiert hat.

Diese Besetzung hat es wirklich in sich. Sie lebt von den gemeinsamen Momenten, die sich aus hymnischen, sangbaren Melodien improvisatorisch frei entwickeln und den Hörer mit ungezügelter Energie in Bann ziehen. In München werden u. a. Erik Johannessen, Maciej Obara und die wunderbare Mette Rasmussen mit von der Partie sein, genauso wie der Bassist Petter Eldh und Håkon Mjåset Johansen an den Drums. Unterm Strich hat Gard Nilssen mit seinem wegweisenden Supersonic Orchestra bereits beim Jazzfest Berlin oder Jazzfestival Saalfelden kräftig abgeräumt. Endlich wird dieses großartige Ensemble nun auch in München live zu hören sein.

Bleibt zu hoffen, dass die Pläne der Veranstalter aufgehen und wir in München auch in Zukunft mit maßgeschneiderten Jazzereignissen der besonderen Art verwöhnt werden. Die bayerische Isar-Metropole ist und bleibt weiter ein Schmelztiegel für die Jazzszene. Und wer weiß, was ISARJAZZ sich im Laufe der Jahre noch alles einfallen lässt … Der Grundstein für weitere vielversprechende Events ist mit Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra jedenfalls gelegt.

Tickets und weitere Infos gibt es hier: https://www.muffatwerk.de/de/events/view/6497/gard-nilssen-s-supersonic-orchestra

Text: Thomas J. Krebs

Beitragsbild: Eddy Westveer