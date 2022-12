Wuchtige Grooves, stille Momente: Kultband OM im Jazzclub Leerer Beutel

P-M-F/B, der Titel ist so rätselhaft, wie vieldeutig. Mit diesem mächtig groovenden Stück aus ihrem neuen Album „OM 50“ fallen die vier Musiker der schweizerischen Kultband beim Jazzclub in Regensburg mit der Tür ins Haus. Unnachgiebig jagt Bobby Burri mit dem Plektron über die Saiten des Kontrabasses, nicht weniger straff vorwärts getrieben von Gerry Hemingway am Schlagzeug. Dieser ersetzte Fredy Studer, der im Sommer plötzlich verstorben ist, aber das Album noch mit eingespielt hat.

Mit dem Video eines typischen Suder-Solos vom Jazzfestival Schaffhausen, welches auf Leinwand projiziert wurde, erinnerte die Band an ihn. Gitarrist Christy Doran, Urs Leimgruber (ss), Burri und Hemingway gestalteten und begleiteten dieses anrührende Gedenken an ihren Freund mit leisen, intimen Klängen und geräuschhaften Sounds, die schließlich langsam verhallten.

Bobby Burri. Foto: Michael Scheiner Christy Doran. Foto: Michael Scheiner Gerry Hemingway. Foto: Michael Scheiner Urs Leimgruber. Foto: Michael Scheiner BR-Redakteur Roland Spiegel und sein Ü-Wagen-Team hielten diese wunderbare Hommage an Fredy Studer fest. Sendetermin ist die Lange Jazznacht vom 3. auf den 4. Dezember, 0.03 Uhr bis 4:58 Uhr. Foto: Michael Scheiner

Danach setzten sie mit einer wuchtigen, energisch treibenden Improvisation erneut eine Duftmarke, bei der das spärliche Publikum im Leeren Beutel die Ohren anlegen musste. Leimgruber ließ sein Sopransax schrill aufheulen, fiepte, schmatzte und zog die Luft scharf ein, statt ins Mundstück zu blasen, während Doran zwischen brodelnden Eruptionen und geräumigm Slidespiel eine Fülle an Klängen mit seinen Effektgeräten generierte.

Der Bayerische Runfunk hat das komplette Konzert aufgezeichnet. Am kommenden Samstag, 3. Dezember, kann dieser Mitschnitt in der langen Jazznacht ab 0.03 Uhr mit- und nachgehört werden.

Text: Michael Scheiner

Beitragsbild: OM mit Fredy Studer. Foto: Michael Scheiner