+++ News +++ Start der Digitalen Akademie “Insight Out” der DJU +++ Jazz und Gender – Lesung im Frankfurter Salon+++

Die Digitale Akademie “Insight Out” der Deutschen Jazzunion startet am 7. April ins Sommersemester. In wöchentlichen Online-Veranstaltungen zu einem breiten Spektrum an jazz- und berufspolitischen Fragestellungen aus den Bereichen Diversität, Nachhaltigkeit, Bildung und weiteren Themenkomplexen stehen Austausch und Diskurs im Zentrum. Neben Workshopformaten zählen auch

hochkarätig besetzte Panels zum kostenlosen Angebot der Digitalen Akademie.

Anette von Eichel, Vorstandsmitglied der Deutschen Jazzunion:

“Silodenken überwinden – out of the box denken! Das hat Jazz als Kulturform immer stark gemacht. Mit der Digitalen Akademie “Insight Out” wollen wir Jazzmusiker*innen und -pädagog*innen Einblicke in bestehende Strukturen mit ihren Privilegierungen und Diskriminierungen ermöglichen. Dabei wollen wir unseren Fokus mehr und mehr darauf richten, wie genau verschiedene Formen

der Ausgrenzung miteinander verbunden sind.”

Mit der Digitalen Akademie “Insight Out” möchte die Deutsche Jazzunion dazu beitragen, berufspolitische und gesellschaftliche Herausforderungen nicht länger isoliert voneinander zu betrachten. Mehrere Veranstaltung nehmen die Jazzlandschaft in Deutschland aus intersektionaler Perspektive in den Fokus.

Veranstaltungsübersicht Digitale Akademie “Insight Out” im April 2022:

14.04.2022 | 10.00 Uhr | Phillipp Schoof | Workshop | How To Jazzmusiker*in – Teil II

20.04.2022 | 17.00 Uhr | Tanja Witten | Workshop | Wertschätzende Kommunikation

im Jazz-Alltag

28.04.2022 | 16.00 Uhr | Prof. Anette von Eichel / Prof. Anne Mette Iversen / Dr.

Frank Dorn / Mascha Corman | Moderation: Sina-Mareike Schulte / Jakob Fraisse |

Panel | Insight Out @ jazzahead!: Rückenwind für die musikalische

Bildung–Diskussion zum Potenzial von Improvisierter Musik und Jazz in der

Musikpädagogik

30.04.2022 | 11.45 Uhr | Dr. Reimar Volke / Athina Kontou / Lars Thor Jensen / Paul

Jarret | Moderation: Fine Stammnitz | Panel | Insight Out @ jazzahead!: Crisis as a

chance –Live jazz performance in times of global transformation

30.04.2022 | 13.00 Uhr | Dr. Monika Herzig / Dr. Laura Block | Panel | Insight Out @

jazzahead!: Historical and social context of gender imbalances in jaz