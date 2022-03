Julia Hülsmann Trio eröffnet die 12. Konzert-Competition BMW Welt Jazz Award

Bandleaderin Julia Hülsmann. Foto: Thomas J. Krebs Marc Muellbauer. Foto: Thomas J. Krebs Heinrich Köbberling. Foto: Thomas J. Krebs

Mit viel Liebe zum motivischen Detail eröffnete das Julia Hülsmann Trio die neue Runde des BMW-Welt Jazz Award. Nach der Corona-Zwangspause wollte man 2022 befreit wieder neustarten, die aktuelle politische Lage sorgte allerdings für eine entsprechend gedämpfte Stimmung bei allen Teilnehmern. Das Konzert war gut besucht, die berühmte Schlange vor dem Einlass zum Doppelkegel hatte sich dieses Mal (noch) nicht gebildet. Aber der Wettbewerb 2022 ist noch jung. BMW-Vorständin Ilka Horstmeier hatte sicher nicht geplant, bei ihrer Begrüßungsrede zur 12. Ausgabe der Münchener Konzertserie auf das humanitäre Engagement des Konzerns hinzuweisen zu müssen. Eine Million Euro hatte die BMW Group bereits nach der ersten Kriegswoche an eine ukrainische Hilfsorgansation gespendet.

Julia Hülsmann war zur Competition der Pianistinnen und Pianisten unter dem Motto „Key Position“ mit ihrem Trio angereist. Mit Marc Muellbauer am Kontrabass und Heinrich Köbberling am Schlagzeug verbindet sie eine zwei Jahrzehnte dauernde künstlerische Zusammenarbeit. Von Routine war da aber nichts zu spüren, eher von einem gemeinsam atmenden Klangorganismus, dessen drei Musikerpersönlickeiten sich blind aufeinander verlassen konnten, insbesondere auch dann, wenn mal ein neues und noch wenig geprobtes Stück auf dem Programm stand. Hülsmann spielte ältere Eigenkompositionen, einige ihrer Pop-Adaptionen und ließ aber auch den Stücken von Muellbauer und Köbberling Raum. Man hatte außerdem Brandneues aus dem Probenraum beziehungsweise von der neuesten CD mit dabei und so konnten die Zuhörer die Spannung genießen, die Hülsmann aus Bekanntem und noch nicht Gehörtem entwickelte.

Das Hülsmann Trio bot Weltklasse-Jazz made in Germany. Die fünf weiteren Teilnehmer vertreten die Länder Schweden (Jacob Karlzon), Israel (Anat Fort), Italien (Giovanni Guidi), Spanien (Marco Mezquida) und Großbritannien (Ashley Henry).

Alle Fotos inkl. Titelfoto: Thomas J. Krebs

