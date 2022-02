György Szabados und Éva Kanalas: CD bewahrt denkwürdiges Konzert von 1997 vor dem Vergessen

Vor 25 Jahren, am 15. Februar 1997, fand im Budapester Fonó Musikhaus ein denkwürdiges Konzert statt. Die dabei entstandenen Aufnahmen wurden kürzlich unter dem Titel „Tengri – Mindenség“ (etwa: Weltall – Allheit) von Éva Kanalas privat veröffentlicht.

Dieses Duo-Konzert, Improvisationen über Volkslieder, vereinte den ungarischen Freejazz-Pionier und Pianisten György Szabados und die Volksmusiksängerin Éva Kanalas. Der CD-Begleittext betont: „Das Konzert von György Szabados und Éva Kanalas brachte eine völlig originelle Musikwelt zum Klingen.“ Szabados hob damals hervor, dass er von der starken, archaischen, reinen Klangwelt Maria Kanalas‘ zutiefst inspiriert sei. Die improvisierten Vokalisen der Kanalas basieren auf ihren Erfahrungen mit der vielfältigen Volksmusik aus dem weiten Tieflandraum (vor allem auch der Csángó-Musik) und auf Gesangstechniken und Motiven einer bis nach Ostasien reichenden archaischen Klangwelt. Eine ihrer vorangegangenen privat herausgebrachten Veröffentlichungen hatte Éva Kanalas bezeichnenderweise „Sounds from Shaman Time“ genannt, eine weitere hatte sie untertitelt mit „New Hungarian Shaman Songs“.

Der Begleittext zur hier nun vorliegenden CD erläutert: „Die von Kanalas streng strukturierten Volkslieder umhüllt Szabados mit der Welt seiner freien Musik auf der Ebene der musikalischen Poesie. Es scheint, dass György Szabados all dies langsam durchsiebt und in seine unverwechselbare Musik einbindet.“ Und man könne nur das Gehör von Éva Kanalas bewundern, diese unbeirrbare Selbstsicherheit, wie sie ihren Gesang in diesem gewobenen Umfeld so selbstverständlich ertönen lässt. Dass das denkwürdige Konzert von vor 25 Jahren nicht dem Vergessen anheimfallen muss, ist nun dieser CD-Veröffentlichung zu danken.

Diese private Edition Éva Kanalas’ erfolgte mit Einverständnis der Witwe György Szabados’, Judit Szabados. Die CD kostet 15 Euro plus länderspezifische Transportkosten und ist bestellbar über kanalaseva@gmail.com .

Text: Mathias Bäumel