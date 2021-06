+++ Save the date: Südtirol Jazzfestival +++ Vorstudium Jazz +++ Offene Ohren Konzerte +++

+++ 50 Konzerte an zehn Veranstaltungstagen: Vom 25. Juni bis zum 4. Juli erkundet das Südtirol Jazzfestival die junge Szene im Südosten Europas +++

Das Südtirol Jazzfestival 2021 findet statt und durchstreift mit seinem programmatischen Herzstück das geographische Einzugsgebiet der Donau. In diesem interkulturellen Raum, der von Deutschland über Länder wie Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien bis in die Ukraine reicht, erkundet das Festival eine junge Szene, die sich nicht treiben lässt, sondern – souverän experimentierend – stromaufwärts schwimmt.

Mit seinem Länderschwerpunkt setzt das Festival die Entdeckungsreisen durch Europa fort. In den vergangenen Jahren stellten sich in Südtirol Bands aus Großbritannien, Italien, Frankreich, Österreich, den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten sowie aus Spanien und Portugal vor. Damit positionierte sich das Festival als buntes Schaufenster für innovative und stilistische entgrenzte Musik.

Die Flüsse Drau und Save verbinden auch Slowenien mit der Donau. Das Land an der Südseite der Alpen steht im Mittelpunkt des ersten Festivaltags. Am 25. Juni eröffnen das slowenische Percussion Project SToP und der slowenische Cellist und Schlagzeuger Kristijan Krajnčan den Konzertmarathon. Im zweiten Teil des Opening-Abends stellt Krajnčan dann sein neues Chorus-Dance-Projekt vor, das Gegenwartsjazz und zeitgenössischen Tanz zu einer attraktiven und einzigartigen Melange kombiniert.

Damit bricht das Südtirol Jazzfestival – wieder einmal – mit standardisierten Veranstaltungsformaten. Mainstream? Nein danke! Neues Hören – mit Fernsicht: In Südtirol sucht man das Unbekannte und Unerwartete – und ist den aktuellen Trends damit eine Taktlänge voraus. Bis zum 4. Juli bietet der Konzertkalender 50 Musikevents an. Viele Bands wurden im vergangenen Jahr eingeladen und können ihre Gastspiele, nach der erzwungenen Absage des Festivals im COVID-Sommer 2020, jetzt nachholen.

In den Städten Bozen, Bruneck und Brixen konzentriert sich das Festival in diesem Jahr auf einen zentralen Standort – und der Kapuzinerpark in der Bozner Stadtmitte avanciert zum ersten Mal zur wichtigsten Jazzlocation. Dort finden 22 Konzerte statt, die das ganze Spektrum des musikalischen Angebots abdecken – von Zsolt Kaltenecker (Keyboards) und Markó Ádám (Schlagzeug) aus Ungarn, die Rock, Hip-Hop und Jazz zu dichten Klangteppichen verweben, über das deutsche Quartett „A Word Is A Swallow“, das sich an der „klassischen“ Moderne orientiert, bis zum aus rumänischen Gitarristen und Bratschisten George Dumitriu, der die Musik von Thelonious Monks improvisierend fortschreibt.

In Bozen stellt das Festival – in einem italienischen Schwerpunkt – sechs Bands der „Nuova Generazione Jazz“ vor. Im Kapuzinergarten findet auch ein – vom Südtirol Jazzfestival initiiertes – Gipfeltreffen unterschiedlicher Genres statt, wenn das Hip-Hop-Duo „Kill the Vultures“ aus Minneapolis und das Sextett „Ghost Horse“ aus der italienischen Underground-Szene zum ersten Mal zusammenspielen.

Trotz dieser Bündelung des Konzertangebots in den Städten bespielt das Südtirol Jazzfestival das ganze Land und hat viele bewährte Spielorte erneut in seinen Spielplan aufgenommen. Jazzkonzerte finden vor dem vigilius mountain resort in Lana, auf dem Thermenplatz in Meran, im Kloster Neustift, im Parkhotel Laurin in Bozen sowie vor der Feltuner Hütte, im Parkhotel Holzner auf dem Ritten und an vielen weiteren Orten statt.

Sonntags reist das Festival in die Berge: Am 27. Juni gibt die Swingband „Fatima Spar & The Freedom Fries“ drei Hüttenkonzerte am Speikboden im Ahrntal und am 4. Juli laden die vom ungarischen Drummer András Dés angeführten „Rangers“ zu einer Almwanderung auf das Würzjoch. Für seine CD „einschließlich“ zog das Quartett in einen Wald um und spielte Jazz im Unterholz. Wie wird diese Musik wohl in einer Berglandschaft klingen? Die Antwort wird man in Südtirol auf 2.000 Höhenmetern hören.

Beitragsfoto: Fatima Spar & The Freedom Fries spielen drei Hüttenkonzerte am Speikboden im Ahrntal

+++ Vorstudium Jazz (… und Pop Specials) +++

„Ab Ende August 2021 beginnt der bestens etablierte, einjährige Fortbildungskurs „Vorstudium Jazz“ der Offenen Jazzhaus Schule in Köln. Dieser Kurs wendet sich an Musikerinnen, die an einer zielgerichteten, intensiven Ausbildung unter Anleitung profilierter Dozierender interessiert sind. Es eignet sich insbesondere zur direkten Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Die Teilnehmenden können bereits vorhandenes Wissen vertiefen und auffrischen oder Neues in kompakter und systematischer Weise erlernen. Das „Vorstudium Jazz“ dient darüber hinaus als Kontaktbörse, bei der sich Musikerinnen mit ähnlichen Zielen finden.

In diesem Jahr gibt es im Rahmen des Vorstudiums zudem erstmals einige Zusatzangebote für Musiker*innen, die ein Studium mit Schwerpunkt „Pop“ anstreben.

Die Kursleitung hat André Nendza.

Weitere Informationen unter

+++ Offene Ohren Konzerte +++

Donnerstag, 17. Juni 2021, 20 Uhr im MUG – FLAMINGO

Chris Heenan, Kontrabassklarinette (USA), Adam Pultz Melbye, Bass (DK), Christian Windfeld, Snare Drum und Objekte (DK)

Flamingo erforscht die Phänomene Klang, Textur und Dynamik. Manchmal grenzt die Musik an die Hörschwelle, dann wiederum explodiert sie in veritablen Soundgewittern. Die Musik von Flamingo schafft einen poetischen Raum, in dem reine Klangphänomene aus dem Hintergrund zeitloser Stille hervortreten.

Veranstaltungsort: MUG – Münchner Untergrund im Einstein Kultur

Eintritt: 15 Euro, Mitglieder Offene Ohren e.V. 12 Euro Schüler / Studenten 12 Euro, SchülerInnen bis 15 Jahren frei weitere Infos im Internet: www.offeneohren.org

Freitag, 25. Juni 2021, 20 Uhr im MUG – LE FUNAMBULE – der Seiltänzer

Sylvain Kassap, Klarinette, Bassklarinette [F], Benjamin Duboc, Bass [F]

… Mit eindringlichem Arcosound und aus dunklem Holz geschnitzter Klarinette seiltanzen sie ins Blaue hinein, wie Schlafwandler, zugleich mehr als einem schillernden Spinnwebfaden, zwischen Staub und Gold, Pflanze und Gespenst. …

Veranstaltungsort: MUG – Münchner Untergrund im Einstein Kultur

Eintritt: 15 Euro, Mitglieder Offene Ohren e.V. 12 Euro Schüler / Studenten 12 Euro, SchülerInnen bis 15 Jahren frei weitere Infos im Internet: www.offeneohren.org

.—.—.—.—.—. Vorschau Juli .—.—.—.—.—.—.

Und am 9. Juli geht es weiter, mit einem (runderneuerten) Ruf Der Heimat!

Freitag, 09. Juli 2021, 20 Uhr im MUG – RUF DER HEIMAT (reloaded!)

Thomas Borgmann, Saxophon; Christof Thewes, Posaune; Willi Kellers, Schlagzeug; Jan Roder, Bass

Die legendäre Post-Freejazz-Combo RUF DER HEIMAT der beiden Jazzurgesteine Thomas Borgmann und Willi Kellers, die seit 28 Jahren in unterschiedlichsten Besetzungen (zum Beispiel mit Christoph Winkel, Ernst-Ludwig Petrowski, Peter Brötzmann, Charles Gayle…) die Bühnen dieser Welt beehrt, kommt in neuer Besetzung mit Jan Roder und Christof Thewes in den Münchner UnterGrund und präsentiert Hymnisches, Beglückendes, Freudiges – Ein Fest für Sinne und Hirn!

Veranstaltungsort: MUG – Münchner Untergrund im Einstein Kultur

Eintritt: 15 Euro, Mitglieder Offene Ohren e.V. 12 Euro Schüler / Studenten 12 Euro, SchülerInnen bis 15 Jahren frei weitere Infos im Internet: www.offeneohren.org

Offene Ohren e.V. – Freunde der improvisierten Musik

