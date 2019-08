+++ News +++ Funk und Jazz Party am Atlantischen Ozean +++ 4. Algarve Smooth Jazz Festival 2019 +++ 42. Göttinger Jazzfestival 2019 +++

+++Funk und Jazz Party am Atlantischen Ozean +++ 4. Algarve Smooth Jazz Festival +++

Im vierten Jahr findet das ALGARVE SMOOTH FESTIVAL in Portugal nun vom 01. bis 06. Oktober 2019 statt. Im Ressort PINE CLIFFS in Albufeira in einer spektakulären Lage am Meer finden die Konzerte auf den roten Klippen der Algarve statt. In den Open Air Locations und dem Hauptgebäude werden Jazz Künstler, unter anderem wie Rick Braun, Bobby Lyle, Kayla Waters, Brian Simpson und Javier Colon auftreten.

Das genauere Programm wird noch auf der homepage www.algarve.smoothjazzfestival.de bekannt gegeben.

+++ 42. Göttinger Jazzfestival 2019 +++

Göttinger Jazzfestival | 2. – 10.11.201

EDGAR KNECHT MEETS AEHAM AHMAD / KINGA GŁYK / BOTTICELLI BABY / JULIAN SIEGEL QUARTET / GRÉGORY PRIVAT TRIO / SHAKE STEW / CÉLINE RUDOLPH / USCHI BRÜNING / BILL EVANS AND THE SPY KILLERS u.v.a.m.

Das 42. Göttinger Jazz Festival findet vom 02.11. bis 10.11.2019 statt. Auf der Bühne findet sich wieder eine bunte Mischung an Künstlern zusammen. In Kooperation mit dem literarischen Zentrum Göttingen liest Uschi Brüning aus ihrer Biografie „So wie ich“, erzählt, wie es ist als Musikerin in der DDR aufzuwachsen und singt einige ihrer liebsten Songs. Das Quartett um Edgar Knecht und Aeham Ahmad sorgt für arabische Rhythmen, verbunden mit Jazz und Latin. Außerdem wird die aus dem Ruhrpott stammende Band Botticelli Baby niemanden auf ihren Stühlen sitzen lassen. Die Musik der sieben jungen Wilden soll „das Ziel haben, dass die Leute hinterher nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.“, so Kopf der Band, Sänger und Kontrabassist Marlon Bösherz. Das Quartett um Julian Siegel und das Trio um Grégory Privat stehen neben Österrichs Jazzband der Stunde Shake Stew auf dem Programm. Abschließend trifft noch Soul auf Jazz, Funk und Groove: The Spy Killers treten zusammen mit Bill Evans auf, der als Saxophonist damals schon mit 23 Jahren in die Band von Miles Davis geholt wurde.

Das gesamte, umfangreiche Programm mit vielen anderen Künstlern kann man ab September auf der Homepage www.jazzfestival-goettingen.de einsehen. Der Vorverkauf geht bereits ab den 22. August 2019 online los: www.jazzfestival-goettingen.de oder www.reservix.de.