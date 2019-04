Internationale Rhythm Changes Konferenz an der Kunstuniversität Graz

An der Kunstuniversität Graz (KUG) findet von 11. bis 14. April 2019 nach Angaben der Veranstalter „die weltweit größte Jazzforschungskonferenz“ statt: die „6. Internationale Rhythm Changes Konferenz“. Forscher/-innen aus unterschiedlichen Disziplinen und über 30 Ländern diskutieren vier Tage lang über „Jazz Journeys“. Dabei geht es um das Reisen in andere Stile oder fremde Kulturen aber auch um Themen wie Migration und Flucht.

Mit mehr als 100 Präsentationen, Teilnehmenden aus über 30 Ländern und Zentralvorträgen von Forscherinnen und Forschern aus Oxford, Paris und Toronto beschäftigt sich die „6. Rhythm Changes Konferenz“ mit dem Zusammenhang von Reisen, Mobilität und Jazz in vielfältigen Perspektiven. So wird in den Vorträgen multidisziplinär, in Filmdokumentationen oder musikalisch das Reisen der Musikerinnen und Musiker thematisiert, aber auch Reisen des Jazz in andere Stile oder Kulturen sowie musikalische (Zeit-)Reisen, die im Jazz unternommen werden. Die Konferenz will deutlich machen, dass Jazz eine Musikkultur des Austauschs ist, in der Migration, Flucht oder das Wurzelschlagen immer wieder thematisiert werden müssen.

Veranstalter ist das Institut für Jazzforschung an der Kunstuniversität Graz, das zu den ältesten im Fach zählt. Die Tagung wird von Christa Bruckner-Haring leitend organisiert. Im Rahmen der Tagung begeht darüber hinaus die in Graz ansässige „Internationale Gesellschaft für Jazzforschung“ am Eröffnungstag ihr 50-jähriges Jubiläum (11.04, 17.30 Uhr im MUMUTH).

Keynotes

Jason STANYEK (Universität Oxford)

„The Interhemispheric Life of a Song: ‚Wave‘, Bossa Nova, and the Mobilities of Jazz “

12.04.2019, 09.00 Uhr

MUMUTH, György-Ligeti-Saal

Marie BUSCATTO (Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne)

„Jazz as a Way to Resist Social Order: Lessons from Japanese Professional Musicians“

13.04.2019, 09.00 Uhr

MUMUTH, György-Ligeti-Saal

Closing Address

Alan STANBRIDGE (Universität Toronto)

„Metaphorical Bandwagons: Allegories of Journeying in Jazz“

14.04.2019, 12.30 Uhr

MUMUTH, György-Ligeti-Saal

Unser Foto von der KUG Jazznight zeigt Silver Lining Jazz Trio mit Johanna Seitinger / Copyright: Johannes Gellner jr.