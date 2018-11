Jazzfest Berlin 2018 | Tag 3 | Suppentopf-Typologien

Vorsicht Star! Alarm! Ein Konzert mit viel Jazzgeschichte kündigte die Moderatorin des dritten Abends im Haus der Berliner Festspiele an. Eingeladen waren zwei (drei) größere Besetzungen. BigBand und BigEnsembles. Dabei blickte man in der Tat tief in die Anfänge der Jazzgeschichte zurück. Und in die Kochkunst.

Abgekocht, abgeschmeckt: Instantsuppe

Jazzmeia Horn betrat mit der WDR BigBand und ihrer Show „A Social Call“ zuerst die Bühne. Um genau zu sein, etwas später. Zunächst durften sich Leiter Bob Mintzer und die WDR BigBand für ein Stück selbst präsentieren. Es ist leider eine andauernde traurige Geschichte beim Jazzfest, dass eine ARD-BigBand dabei sein muss. Selten kommt es dabei zu ganz eigenen Ereignissen. So eben leider auch hier. Jazzmeia Horn setzte sich sozusagen auf die Arrangements von Bob Mintzer drauf. Klar, kann Mintzer arrangieren, klar die BigBand das umsetzen, das ist deren Job. Solide, bisweilen wirklich pfiffige Arrangements dabei. Darüber dann aber eben Jazzmeia Horn, die gleich mit den ersten Gesangsäußerungen das Publikum reizte und in den Bann schlug (ich gebe tatsächlich den Gänsehauteffekt zu, es war so). Jazzmeia Horn hat das auch drauf, das ist bewundernswert. Ihre Stimme ist großartig, keine Frage. Sie hat Jazzgeschichte im Gesang abrufbereit gespeichert, wenn sie bei Moanin‘ oder Tenderly agiert, oder fast musicalartig operiert und dann auch mal wieder scattet.

Und die WDR BigBand? Sie muss spulen, sie rackert, sie macht alles richtig. Aber das ist zu wenig! Wie sehr wünschte man sie sich als einen aggressiven Partner, der auch mal ausbüxt, der die Sängerin herausfordert, der sie überrascht. Das wäre der nötige Kick gewesen. Man möchte den Schlagzeuger aus seiner Zelle souveränen Exekutierens retten, auf die Bühne rennen mit einer Blüte aus Blättern von Anarchie.

Die bange Frage: Wäre das überhaupt gewollt gewesen? Bestünde da nicht die Gefahr, dem Star die Show zu stehlen? Ich fürchte: Ja. So wie das bei einem Solo Karolina Strassmayer in der BigBand durchaus gelang: durchdacht, komplex, höchstlebendig, der heimliche Höhepunkt des gesamten Auftritts. Abseits der Piste, das aber geht scheinbar nicht. Und das ist traurig, weil es so viel Potential unausgeschöpft lässt. Gerne auch das Scheitern. So bleibt die Show.

Kochende Brühen – Wildes Werden

Anders dann der zweite Act. Jason Moran – The Harlem Hellfighters (USA/Großbritannien) – James Reese Europe & the Absence of Ruin, eingeleitet durch ein duftiges Vorspiel junger Berliner Musikerinnen, die an jene Jazzwurzeln erinnerten und den Moment einfingen, an dem sich eine Militärkapelle zum Tiger mausert. Drei Stücke Blasmusik am Übergang zur wilden Musik. Das war elegant und duftig gemacht, Nikolaus Neuser hat die Stücke einstudiert. Das will gekonnt sein und das können wohl nur nicht-durchprofessionalisierte Musikerinnen. Charmant, dann giftig, dann tiefes 19. Jahrhundert in den Triopassagen anklingen lassend, als wenn man Franz Schubert über den großen Teich geschubst hätte. Tolle Sache. Ob das authentisch sein kann oder nicht? Eine lästige Frage, die niemand beantworten kann. Aber doch, ja, so könnte es auch gewesen sein. Der Starduft war damit aus dem Saal herausgeweht.

Der nächste „Star“ wartete schon mit Jason Moran am Bühnenran. Mit dem Projektnamen „James Reese Europe & the Absence of Ruin” erinnerte er an einen schwarzen Musiker, der im ersten Weltkrieg als Freiwilliger der USA in Europa als Soldat eingesetzt wurde und Musik mit seinen dann Harlem Hellfighters genannten Jungs spielte. Moran will die Erinnerung daran in die Gegenwart zurückholen. Der Auftritt ließe sich jetzt kleinlich im Ablauf beschreiben, von Herzschlägen, von Militär-Band-Klängen der Brass-section, deren Spektrum von Trauermusiken bis hin zu durchgedrehten Varietéstücken reicht, darin dann mal Subbass-Schwingungen zu elektronischen Klängen, markanten, knappen Piano-Soli. Es tauchen die Ghosts von Albert Ayler auf. Der Schlagzeuger rührt unermüdlich in der kochenden Ursuppe mit Spaß, mit Freude, mit Depressionen – eine dreckige-würzige Musik, dann eine fast ziemlich gerade, pure: New Orleans durch den Fleischwolf der Postmoderne gedreht. Und gegen Ende des Auftritts dann die Bilder auf der Leinwand mit schwarzen Soldaten der US-Army, die Bild für Bild aus der Vergessenheit treten und einen vorwurfslos anschauen, obwohl sie dazu genug Grund gehabt haben mögen dürften. Am Ende versammeln sich die Musikerinnen um den offenen Flügel aus dessen Mitte es rot leuchtet, während auf der Leinwand jemand vor einem Grab kniet. Das war alles beeindruckend und ohne Anflug von Wehleidigkeit.

Danach tritt man heraus ins Foyer in dem ein Piano/SchlagzeugDuo aktualisierten Ragtime spielt. Schön!

Rundfunk & Ton

Daheim dann noch die Kulturradios in Deutschland durchgeklappert, aber überall nur Jazzfest Berlin. Zu müde, es bis zum Ende zu hören. Aber eine wunderbare Angelegenheit. Und man stellt dann fest, ja, der Rundfunk hört die Sachen anders, hat seine Tonmeisterinnen, die mitunter ganz anders akzentuieren. Man erkennt teilweise die Sachen kaum wieder, die man tags zuvor noch im Konzertsaal hören konnte. Lob dafür. Lob dafür, dass der Rundfunk das bringt. Das ist gut!

Die Musikerinnen

WDR Big Band feat. Jazzmeia Horn (USA/Deutschland) – A Social Call. Deutschlandpremiere

Bob Mintzer Leitung, Arrangements

Jazzmeia Horn vocals

Johan Hörlen alto saxophone

Karolina Strassmayer alto saxophone

Olivier Peters tenor saxophone

Paul Heller tenor saxophone

Jens Neufang bass saxophone

Ludwig Nuss trombone

Alistair Duncan trombone

Mattis Cederberg bass trombone

Andy Hunter trombone

Wim Both trumpet

Ruud Breuls trumpet

Rob Bruynen trumpet

Andy Haderer trumpet

Jaspar Soffers piano

John Goldsby bass

Paul Shigihara guitar

Hans Dekker drums

Jason Moran – The Harlem Hellfighters (USA/Großbritannien) – James Reese Europe & the Absence of Ruin

Audiovisuelles Projekt von Jason Moran und den Filmemachern John Akomfrah & Bradford Young, Deutschlandpremiere

Jason Moran, John Akomfrah & Bradford Young

Ife Ogunjobi trumpet

Joe Bristow trombone

Andy Grappy tuba

Hanna Mubya tuba

Mebrakh Johnson saxophone, clarinet

Kaidi Akinnibi saxophone, clarinet

Alam Nathan saxophone, clarinet

mit Bandwagon’s

Jason Moran piano

Tarus Mateen bass

Nasheet Waits drums

unter Mitwirkung der folgenden jungen Berliner Musiker*innen

Carlotta Gobel flute

Lilli Matzker clarinet

Paula Tennstedt clarinet

Anton Kowalski alto saxophone

Wenzel Benn alto saxophone

Aaron Klenke tenor saxophone

Elina Dalewski trumpet

Elise Hundertmark trumpet

Laszlo Griese trombone

Simeon Prause trombone

Charlotta Gurr french horn

Milena Mette tuba

Maxim Boehm-Tettelbach drums

Probenleitung Berliner Ensemble: Nikolaus Neuser

