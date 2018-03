Ethno-Jazz-Band Leléka aus Berlin gewinnt 10. Europäischen Nachwuchsjazzpreis

„Wie tief kann Musik gehen?“, fragte sich die sehr erfahrene und hochkarätige Jury des 10. Europäischen Nachwuchsjazzpreises der Stadt Burghausen zum Auftritt der Berliner Jazzformationen Leléka, die den Jazzpreis 2018 der Stadt Burghausen unter tosendem Applaus im ausverkauften Stadtsaal abgeräumt hat. Mit dem Gewinn verbunden ist ein Preisgeld von 5.000 Euro und die Ehre, die 49. Internationale Jazzwoche Burghausen vor großem Publikum vor den Kult-Jazzrockern Blood, Sweat & Tears am heutigen Mittwoch, 7. März, in der Wackerhalle zu eröffnen. Die vier Musiker von Leléka verflechten ukrainische altertümliche Motive mit modernen Jazzrhythmen. „Das ist Musik wie aus einem Traum. Man sieht abgeerntete, weite Felder, man hört einen kraftvollen Groove und die wirklich unglaubliche Stimme von Sängerin Viktoria Anton“, so die Jury. Vor allem die lebensbejahende, gefühlvolle Stimme der Sängerin, die in ihren Songs selbstverständlich leicht, emanzipierte Geschichten von unzufriedenen Frauen, die ihre Männer auf dem Markt verkaufen, erzählt, hat Publikum und Jury gleichermaßen überzeugt. Nebenbei erwähnt ein Novum, denn Publikum und Jury waren in den vergangenen zehn Jazzpreis-Jahren nicht immer einer Meinung. Mit dieser Entscheidung 2018 scheinen jedoch alle Seiten bis auf Weiteres versöhnt.

Den zweiten Platz machte die Vocal-Formation „Of Cabbages and Kings“ aus Köln, bestehend aus vier herausragenden Frauenstimmen, die mal Brecht, mal Shakespeare auf einzigartige Weise für sich adaptieren. Die Sängerinnen „mit Stimmen wie Irrlichter, die ohne Effekte, effektvoll wirken“, so das Urteil der Jury, nehmen ein Preisgeld von 3.000 Euro mit nach Hause. Den dritten Jazzpreis (1.000 Euro) erhielt das Auxane Trio aus Frankreich, wobei Pianist Auxane Cartigny zudem den spontan ausgelobten Solistenpreis, der ebenfalls mit 1.000 Euro dotiert ist, von der Jury verliehen bekam.

Die Jury, die seit zehn Jahren unverändert aus Prof. Joe Viera (Leitung), Dozent und Musik-Journalisten Roland Spiegel (BR), Journalist Ralf Dombrowski (SZ) sowie dem freien Journalisten Reinhard Köchl besteht, hat sich anlässlich des 10. Nachwuchsjazzpreises mehreren Premieren gegenüber gesehen: „Noch nie war es so schwer, eine Entscheidung zu treffen, noch nie waren wir so stolz, solche Formationen ins Finale gewählt zu haben, noch nie hatten wir eine solche Vielfalt beim Jazzpreis Burghausen“, sagte Roland Spiegel zum Auftakt der Preisverleihung. Die Jury zeigte sich ob des Könnens der Nachwuchsmusiker beeindruckt und zuversichtlich: „Es zeigt vor allem auch, wie lebendig die große, junge internationale Jazzszene ist.“ Insgesamt hätte die Jury in den vergangenen zehn Jahren ca. 800 bis 1.000 CDs im Blindverfahren gehört, aber so richtig, richtig stolz auf die Endauswahl wie dieses Jahr waren wir noch nie“, sagte Juror Reinhard Köchl.

Auch die beiden weiteren Formationen, die ohne Preisgeld, aber nicht ohne Lob und Applaus nach Hause fahren, wurden von der Jury mehr als positiv bewertet. Das „Anton Mangold Quartett“ aus Würzburg „überzeugte mit vier absolut gleichberechtigten Musikern auf der Bühne, die kraftvollen Sound auf ganz hohem Niveau“ abgeliefert hätten. Und auch „Stadtgespräch“ aus Köln mit einem klassischen Jazz-Quartett und einem Streicher-Quartett beeindruckte das Publikum im ausverkauften Burghauser Stadtsaal und die Jury: „Sie haben eine sehr reizvolle Verzahnung der Gespräche zwischen den Streichern und den Jazzern geschaffen – sehr spannend“, formulierte Roland Spiegel. Insgesamt hatten sich 64 Nachwuchsformationen bei der Interessengemeinschaft Jazz e.V. beworben. Fünf Bands kommen ins Finale.

Zur 50. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2019 wird eine Auswahl aus den Gewinnerbands des Burghauser Nachwuchsjazzpreises zum Swining Sunday am Ende der Jazzwoche eingeladen: „Dann wollen wir sehen was aus den Nachwuchshoffnungen geworden ist. Älter sind sie auf jeden Fall geworden“, sagte Burghausens Erster Bürgermeister Hans Steindl, der sich ebenfalls für die „perfekte Technik“ und die kürzesten Umbaupausen“ in der Geschichte des Jazzpreises bei dem Technik-Team des Stadtsaals und der IG Jazz Burghausen e.V. bedankte. -köx

Fotocredit: IG Jazz e.V. / Gerhard Hübner (3) / Rasimowitz (1)

Das gesamte Programm:

MITTWOCH | 7. MÄRZ 2018 | WACKERHALLE | 20 UHR

Im Vorprogramm: Gewinner des Nachwuchs-Jazzpreises

Blood, Sweat & Tears

DONNERSTAG | 8. MÄRZ 2018 | WACKERHALLE | 20 UHR

CHARLES TOLLIVER performing Monk @ Town Hall 1959

FEATURING CLAUS RAIBLE

Avishai Cohen Trio

FREITAG | 9. MÄRZ 2018 | WACKERHALLE | 20 UHR

Jazzrausch Bigband

Manu DIBANGO – „AFRICADELIK“

FREITAG | 9. MÄRZ 2018 | Salzburgerhof | 23 UHR

Dancenight mit Nojazz

SAMSTAG | 10. MÄRZ 2018 | 14 UHR | WACKERHALLE | 14 UHR

Nikki Hill

Danny Bryant & Bigband

SAMSTAG | 10. MÄRZ 2018 | WACKERHALLE | 20 UHR

Wolfgang Haffner & Band

Squeezeband

SAMSTAG | 10. MÄRZ 2018 | STADTSAAL | 20 UHR

Vincent Peirani Quintett >Living Being<

Marius Neset

SAMSTAG | 10. MÄRZ 2018 | ALTSTADT-LOKALE | 23 UHR

Jazznight mit acht Bands

SONNTAG | 11. MÄRZ 2018 | STADTSAAL | 16 UHR

Next Generation Day mit

Thomas Kolarczyk Ensemble • Linntett • Hornung Trio

TÄGLICH | JAZZKELLER | 23 UHR

Session mit dem Don Menza Quartet

