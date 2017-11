Nebensonnen, Sonnenschein – Jazzfest Berlin 2017 (Freitag)

… und es gibt Tage, da ist man gerne als Kritiker unterwegs. Denn es gibt viel Schönes zu berichten. Von einer Preisträgerin und von einem grandiosen Klaviersolo. Angelika Niescier auf der einen Seite im Trio mit Tyshawn Sorey (dm) und Chris Tordini (b). Ja, den beiden aus dem gestrigen Trio. Aber was für ein Unterschied nun. Danach ein 65-Minuten Klaviersolo von Michael Wollny, das komplett die Zuhörerinnen in den Bann schlug. Doch der Reihe nach.

Albert-Mangelsdorff-Preis der UdJ an Angelica Niescier

Alle zwei Jahre wird dieser von der Union der Jazzmusiker (UdJ) seit 1994 dieser „Deutsche Jazzpreis“ in zweijährigem Turnus verliehen. Dieses Jahr ging die Auszeichnung an die Saxophonistin Angelika Niescier, die, wie man so sagt „umtriebige“, ruhelose Musikerin am Saxophon, Kuratorin, Komponistin, Arrangeurin, Pädagogin, Aktivistin. Reihenfolge mag man umstellen wie man möchte, im Zentrum steht jedenfalls sie selbst mit ihrem Instrument und ihren Auftritten.

Die UdJ erkannte ihr den Preis im Wert von 15.000 Euro also zu. Ein Preis, vergeben von einer unabhängigen Fachjury, finanziert von Deutschem Komponistenverband, GEMA und GVL. Ganz im Gegensatz zum fragwürdigen und inhaltsleeren Medienereignis des ECHO Jazz, der mehr die Würgung der Kunst als ihre Würdigung im Zentrum hat. Im Jazzfest ist der Albert-Mangelsdorff-Preis nun auch endlich angekommen mit einem eigenen Konzert und mit Grußworten und Laudatio (wunderbar von Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, zum besten gegeben) im großen Saal. Ein würdiges, ein adäquates Ambiente, wenngleich der Ablauf der Veranstaltung selbst noch verbesserungswürdig ist.

(Alle Fotos © Petra Basche, HuPe-kollektiv)

Angelica Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Richard Williams. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Der Kritiker im Gespräch mit einem Kritiker. Foto: Petra Basche

Das sich daran anschließende Konzert des Trios mit Tyshawn Sorey und Chris Tordini: Grandios. Niescier spielt wie sie redet: Rasant! Krasse Kompositionen ohne Effekthascherei. Hier kongenial ergänzt durch einen Sorey am Drumset, der im Gegensatz zu gestern an der Musik klebte, sie in sein Drumset verlängerte. Und der mit einer Wachheit agierte, die ihn nicht zum Gefolgsmann werden ließ, sondern antizipatorische Züge in Spielweise und -freude trug. So war das Trio immer in der Gleichzeitigkeit, gleichberechtigt – gefühlt im produktiven Freund/Feind-Verhältnis. Mal pulsierte und rumorte es, mal rissen sich die Musikerinnen die Linien aus den (akustischen Fingern). Die Musikerinnen setzten sich permanent unter Druck. Ein andauerndes Feedbackgefeuere ohne Übersteuerung. So kann es gehen. Niemand ahnungslos, alle gefangen.

Auch hier – natürlich in einer ruhigen Phase – klingelte ein Smartphone. Doch niemand nahm davon eine verärgerte Notiz. Weder die Musikerinnen, noch die Zuhörerinnen. Die Energie bündelte sich, sie stieb wieder auseinander. Und mitten drin die drei Musikerinnen. Ein umwerfender Auftritt. Wir gratulieren! Angelica Niescier ist eine verrückte, hochsympathische, mitreißende Preisträgerin und ein Sonnenschein von Mensch, die man nicht für ihren Auftritt eigens in die Maske schicken muss; dies noch einmal in Richtung ECHO Jazz geworfen. Da weiß man, woher der Wind weht.

Angelica Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelica Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelika Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Angelica Niescier im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Chris Tordini im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Chris Tordini im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche Chris Tordini im Trio und Albert Mangelsdorff Preis der UdJ. Foto: Petra Basche

Nebensonnen – Michael Wollny solo

Es tritt danach auf die Festpielhaus-Bühne beim Jazzfest Berlin 2017 Michael Wollny. Und greift sofort in seinen Flügel hinein, schlägt die Saiten mit den Händen. Zaubert sich ein Klanggebilde zusammen in das er dann sein Spiel an den Tasten einfügt bis dieses sich selbständig macht. Es folgen gut vierzig Minuten kaleidoskopartige Passagen durch Klaviertechnik, Musikgeschichte. Eine Abfolge von Paraphrasen über mehr oder minder bekannte Musik- und Spielstile. War da nicht ein „Dies Irae“ irgendwo angedeutet. Oder hat es da geluthert? Obwohl, nein, keine Paraphrasen, Metaphrasen sind es – oder, ja, beides: Musik in Musik über Musik in Musik.

Eingewoben in ein harmonisches Spektrum das Ganze, bei dem sich reine aber querende Durakkorde überlappen, Mixturen an Klangvorstellungen von Satie oder Debussy erinnern – wenn einem das zur akustischen Beschreibung helfen mag. Dazwischen mal ein extremes Grollen in den tiefen Registern, aber auch Passagen, bei denen die Hände wie Fledermäuse über die Tasten flattern, sich selbst jagend.

Mir stellte sich das manchmal dar wie die Begleitung eines „Mad Professor“ zu einer Lichtspielszene, also zu einem ebenso irren Film. Fehlte eigentlich nur, dass aus dem Flügel selbst Licht entfleuchte. Aber das hätte keine Chance gehabt, dem Handwerk Wollnys zu entkommen. Er hat alles begriffslos im Griff.

Wer sich davon nicht mitnehmen ließ? Ich hatte den Eindruck: Niemand. Es war mucksmäuschenstill, kein Hüsteln irgendwo und das war auch nötig, denn es gab zahllose Stellen im pianissimo. Klavier übrigens unverstärkt, raumfüllend selbst in den leisesten Passagen, musikalische Präsenz pur.

Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny beim Jazzfest Berlin 2017. Foto: Petra Basche Michael Wollny auf der Bühne. Foto: Hufner

Es ist schon fast nicht unmutig, Wollny das Podium anzubieten. Er macht fast alles zu musikalischem Gold. Und es blieben ihm ja noch 20 Minuten Spielzeit übrig, die er mit seiner Version der Schubertschen „Nebensonnen“ füllte.

Drei Sonnen sah ich am Himmel steh’n,

Hab‘ lang und fest sie angeseh’n;

Und sie auch standen da so stier,

Als wollten sie nicht weg von mir. Ach, meine Sonnen seid ihr nicht !

Schaut ander’n doch ins Angesicht !

Ja, neulich hatt‘ ich auch wohl drei;

Nun sind hinab die besten zwei. Ging nur die dritt‘ erst hinterdrein !

Im Dunkel wird mir wohler sein.

Man möge mir nachsehen, dass ich, ob dieses musikalischen Magnetismus‘, nicht mehr zum Notieren kam und mich ausnahmsweise einfach in die Rolle des Echtzeitzuhörers flüchtete. Ich antworte und grüße zurück mit Paul Celans „Fadensonnen“:

Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis.

Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton:

Es sind noch Lieder zu singen

jenseits der Menschen.

Ergänzend: Wollny mit einer Zugabe von knapp fünf Minuten, in das er den ersten Satz aus Einojuhani Rautavaaras „Cantus Arcticus“ irgendwie einband.

Nachschlag

Und ebenso mag man es nachsehen, wenn eine Fortsetzung des Abends musikalisch mir nicht angeraten schien. Ambrose Akinmusire mit seinem Ensemble wird es sicher verschmerzen. Die Eindrücke, die ich dann am Radio davon empfangen konnte waren zumindest weniger überzeugend. Sicher eigen, sicher teils bluesgesättigt, aber auch unentschieden im Nichtsogutgemachten, Nochnichtganzfertigen landend. Aber das wäre jetzt eben auch einfach nicht fair, diese Eindrücke für das Ganze zu nehmen.

Überhaupt soll man in Distanz zu den hier verfassten Kritiken bleiben. Sie sind Kritikersprech, sie sind im Vertrauen auf die eigenen Ohren und das, von dem man vermutet, es sitze dazwischen, gefertigt.

Keine Conclusio

Doch.

Niescier und Wollny.

Glück.

Die Musikerinnen des Abends

Angelika Niescier saxophone

Tyshawn Sorey drums

Chris Tordini double bass

Michael Wollny – piano solo

Ähnliche Beiträge