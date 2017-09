Veranstaltungstipp: Ingrid Arthur in Oberthulba

Ingrid Arthur, die große Jazz und Blues Stimme aus Amerika ist wieder mit Ihrer fünf Mann starken Groove-Formation auf der Piano-Bühne in Oberthulba zu Gast. Die in Berlin lebende Amerikanerin ist weltweit on Tour , begleiten werden sie Simon Horn (Bass), JC Dook (guitar), Helmut Bruger (piano), Fuasi Abdul (sax) und Tracy Dunken (drums). Die in Gainesville, Georgia (USA) geborene Ingrid Arthur ist eine der mächtigsten Stimmen in der Geschichte der Musik. Sie ist nicht nur eine wunderbare Sängerin, sie ist die Göttin des Souls mit reichhaltigem und traditionellem Hintergrund und dem Einfluß von Aretha Franklin, Mavis Staples, Mahalia Jackson.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Ingrid mit vielen internationalen Stars zusammen. Unter anderem war Sie Background Sängerin bei Grammy Award-Gewinner von 1996 und 1997 Cissy Houston (Mutter von Whitney Houston), „Face to Face” und „He Leadeth me” und bei Grammy Award-Gewinnerin Bette Midler mit dem Song des Jahres „From A Distance”. Sie trat auf den verschiedensten Bühnen in New York, Paris, London und Berlin auf und wurde wegen ihrer Professionalität, sympathischen Erscheinung und einzigartigen Stimme überall mit stehenden Ovationen belohnt. Sobald sich die Türen oder Vorhänge für Ingrid öffnen, nutzt Sie die Musik und fesselt das Publikum mit ihrer einzigartigen Performance. Sie stand bereits mit großartigen Künstlern wie Tramaine Hawkins, Shirley Caesar und Dorothy Norwood auf der Bühne.

Ihr musikalischer Triumphzug begann mit den „Golden Gospel Singers” als auch mit Ihrer Performance in „Little Shop of Horrors” am Metropol Theater in Wien. Des Weiteren trat Sie mit der „Dinglish“ Comedy Künstlerin Gayle Tufts in dem Bühnenprogramm „Miss America“ auf. Oft war Ingrid ebenfalls mit James Last und seinem Orchester auf Tournee. Seit 2002 lebt Ingrid Arthur nun in Berlin, ist aber auf der ganzen Welt mit Ihrem Talent unterwegs. 2009 Ingrid tourte mir Delle (von der Gruppe Seeed) auf seiner „BEFORE I GROW OLD” Raggae tournee.

International bekannt und beliebt wurde Ingrid Arthur als ehemalige Sängers von einem der heißesten europäischen Duos den „Weather Girls“ und deren weltweit erfolgreichem Hit „It’s raining Men“. Ingrid hat als Weather Girl 2 Alben aufgenommen „Totally Wild” mit Coconut records und „The Woman I Am” mit Sonic Nerve. Bei US-Präsidenten beim Staatsbesuch in Berlin sang sie beeindruckend vor Obama, Bundeskanzlerin Merkel und 4000 begeisterten Staatsgästen. Seit 2011 ist Ingrid Arthur als Solokünstlerin erfolgreich.

Videos von Ingrid:

https://youtu.be/8_bIN5yo7Ig

https://youtu.be/QR9_KKvZceI

https://youtu.be/47wuVm0VsNQ

https://youtu.be/IVkwNzdCu88

Karten & Info:

Piano-Bühne, Peter Kleinhenz, Hans-Bördlein-Str. 1, 97723 Reith/Oberthulba

Telefon: 09736 657 Email: info@piano.de

www.pianobuehne.de

Diesen Beitrag teilen pocket

info

Ähnliche Beiträge