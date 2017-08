Yaron Herman Trio beim internationalen Jazzsommer in Augsburg

Herman. Foto: Thomas J. Krebs Ravitz. Foto: Thomas J. Krebs Herman. Foto: Thomas J. Krebs Herman. Foto: Thomas J. Krebs Ravitz. Foto: Thomas J. Krebs Herman. Foto: Thomas J. Krebs Burger. Foto: Thomas J. Krebs Herman. Foto: Thomas J. Krebs Yaron Herman Trio. Foto: Thomas J. Krebs Burger. Foto: Thomas J. Krebs Yaron Herman Trio. Foto: Thomas J. Krebs Herman, Ravitz. Foto: Thomas J. Krebs

Der erfolgreich etablierte, mittlerweile seit 25 Jahren bestehende Augsburger Jazzsommer, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Augsburg und unter der künstlerischen Leitung des Bassisten Christian Stock (…auch im nächsten Jahr wird er wieder mit an Bord sein), endete dieses Jahr mit einem spannendem Konzert des Yaron Herman Trios. Aufgrund der Wettervorhersage diesmal leider nicht Open Air im Musikpavillon, sondern im Glashaus des botanischen Gartens. Yaron Herman, gemeinsam mit Bastien Burger am Bass und dem Schlagzeuger Ziv Ravitz überzeugte das Publikum vom ersten Ton und bot einen abwechslungsreichen Triosound der perfekt ausbalanciert war. Feinste Nuancen wurden ausgespielt, um im nächsten Moment mit intensiven Rhythmen und Soundclustern in entlegene musikalische Sphären abzutauchen. Das begeisterte Publikum gab Standing Ovations und entlockte der Band schließlich drei Zugaben. Ein rundherum gelungener Abschluss des diesjährigen Jazzsommers. Gespannt freuen wir uns schon auf das Programm im nächsten Jahr!

Fotos: Thomas J. Krebs

