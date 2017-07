5. Starnberger SeeJazz Festival vom 12. bis 20. August 2017

Das 5. Starnberger SeeJazz Festival findet bereits zum 5. Mal vom 12. bis 20. August 2017 rund um den nahe München gelegenen bayerischen See statt. Mit der Liebe zur Kunst und der Begeisterung für Jazz wurde im März 2012 wurde der gemeinnützige Verein SeeJazz e.V. gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur aus dem akustischen Bereich, insbesondere der Musikrichtung Jazz mit seinen unterschiedlichen Stilarten. Diesem Zweck dient insbesondere die Organisation des Starnberger See Jazzfestivals.

Nach erfolgreichem Start in 2013 findet dieses erste überregionale Musikfestival rund um den Starnberger See nun zum fünften Mal in ausgewählten Locations dieser reizvollen Region mit echten Könnern ihres Genres statt. Langfristig verfolgt der Verein natürlich auch die Förderung des künstlerischen Nachwuchses. Entsprechend der Idee der Vereinsgründer werden für das Jazz-Festival die Grenzen der Anrainer-Landkreise Starnberg, Bad Tölz, Wolfratshausen und Weilheim-Schongau aufgehoben und alle Jazzbegeisterten, seien es Ortsansässige, Urlauber oder auch überregionale Musikfreunde zu einer Rundreise um den Starnberger See eingeladen. Die im Verein verbundenen Akteure aus arrivierten lokalen Kulturveranstaltern der Regionen Starnberger Fünf Seen Land, Pfaffenwinkel und Tölzer Land haben sich zusammengefunden, um abseits der Metropole auch in der ländlichen Region lebendiger Kunst und kulturellen Highlights Raum zu geben und dem attraktiven Kulturleben der Region mit der kreativen Welt des Jazz weitere lebendige Facetten hinzuzufügen.

Die Konzerte im Einzelnen:

Samstag, 12.8.2017, Rittersaal im Schloss Kempfenhausen, 20 Uhr, Eintritt: 25,- €

Dieter Ilg: Mein Beethoven

Besetzung: Dieter Ilg (bass) | Rainer Böhm (piano) | Patrice Héral (drums)

www.dieterilg.de

Vorverkauf: Buchhandlung Schöner Lesen, Berg, Grafstraße 26. Tel. 08151 / 91 99 966

Sonntag, 13.08.2017, Schlossgut Oberambach, 20.00 Uhr, Eintritt 25,- €

Banda Brasil

http://www.banda-brasil.com

Vorverkauf: Schlossgut Oberambach, Tel. 08177 / 9323 und Bäckerei Münsing, Hauptstraße 6, Tel: 08177 / 281

Mittwoch, 16.8.2017, Museumsschiff Tutzing, 20.00 Uhr, Eintritt 20,- €

Organ Explosion

http://www.organ-explosion.de

Vorverkauf: Museumsschiff „Tutzing“, Reiseagentur Tutzing, Hauptstraße 52 und Friseursalon Spöttl, Bahnhofstraße 48, Tel: 08157 / 74 04

Donnerstag, 17.8.2017, Seeresidenz Alte Post, 20.00 Uhr, Eintritt 25,- €

Paris Washboard

http://www.pariswashboard.org

Vorverkauf: Seeresidenz Alte Post Tel. 08801 / 914-0, Alter Postplatz 1, 82402 Seeshaupt

Samstag, 19.8.2017, Roseninsel, 18.00 Uhr, Eintritt 25,- €

Asja Valcic und Klaus Paier: „Timeless Suite“

Bei Regen findet das Konzert in der Gemeindebücherei Feldafing statt.

http://www.klaus-paier.com

http://www.asjavalcic.com

Vorverkauf: Reiseagentur Tutzing, Hauptstraße 52 und Friseursalon Spöttl, Bahnhofstraße 48, Tel. 08157 / 74 04

http://www.seejazz.de/

