Am Samstag, den 25.02.2017 um 19:00 Uhr, findet in den Räumen des 3Klang e.V., Adlerweg 15 in 82140 Olching die Vernissage zur jüngsten Fotoausstellung unseres Fotografen Thomas J. Krebs statt.

Die Grußworte spricht Thomas Braun, Musik machen Philippe Beetz (Klavier) und Vlad Cojocaru (Akkordeon)

Reservierungen unter 08142 – 410036

Diesen Beitrag teilen pocket

info

Ähnliche Beiträge