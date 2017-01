Ein Musikerlebnis der besonderen Art! Wir saßen an einem Tisch im Außenbereich der Betyaren-Tscharda in der Nähe von Héviz am Plattensee, aßen, tranken und lauschten dem überwältigenden Live-Auftritt der Zigeunerkapelle. Rasanter konnte man kaum spielen, und besonders frappierend war die stilistische Mischung mit langen, jazzigen Soli und mit jazznahen Phrasierungen. Ungewöhnlich für eine Kapelle, die vor allem folklorisierend für Touristen auftritt. An den Namen der Band kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die Jungs hatten neben Geige, Zymbal, Bass (und vielleicht Akkordeon) ein Altsaxofon dabei. „Wie eine Mischung aus verwegener, romantisierender Zigeunermusik und Ornette Coleman“, jubelte ich. Das muss 1991 gewesen sein.

Zwei Ticken mehr Jazz und ein paar Tupfer ungarischer Volks- und Zigeunermusik weniger – und die Sounds der vorliegenden, 2012 live aufgenommenen CD von Mihály Dresch sind zumindest im Groben ganz gut beschrieben. Vor allem mit den beiden Kompositionen »Lad’s Dance« (so heißt auch ein traditioneller Volkstanz für junge Männer) und »Free« wird ein Feuerwerk aus Saxofon-Ekstase und Zymbal-Party gefeiert. Atemberaubend, wie die Saxofonisten Chris Potter und Mihály Dresch ihre teils rasend schnellen Soli entwickeln, wie Miklós Lukács auf dem Zymbal dazu wie im Dialog »ungarische« Harmoniemarkierungen setzt, wie die Rhythmusgruppe mit Ernö Hock (Bass) und István Baló (Drums) Spannung und Tempo schafft. Ein Hörgenuss! Ähnliches lässt sich vom Titel »Get your skates on, Mick!« sagen – hier besticht Mihály Dresch vor allem mit seinem überbordenden Spiel auf einer langen Folkloreflöte. Insgesamt: Auch diesmal ein Musikerlebnis der besonderen Art!

Mathias Bäumel

Mihaly Dresch Quartet with Chris Potter: »ZEA«, BMC Records CD 235/Vertrieb note1-music

