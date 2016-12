Initiative Musik fördert 34 Projekte von Pop bis Jazz

Förderung für 32 Künstler- und 2 Infrastrukturprojekte

390.000 Euro Fördergelder für Projekte aus 10 Bundesländern

Abgabeschluss 37. Förderrunde: 17. Januar 2017

Die Initiative Musik, Förder- und Musikexportbüro der Bundesregierung und Musikwirtschaft, engagiert sich seit 2008 für eine lebendige Rock-, Pop- und Jazzmusikszene in Deutschland. In ihrer aktuellen Runde der Künstler- und Infrastrukturförderung sagt sie Unterstützung für 34 Projekte aus 10 Bundesländern zu, einschließlich der beiden Infrastrukturprojekte German Jazz Expo bei der jazzahead! 2017 sowie die Konferenz der Initiative Urheberrecht „Digitale Plattformen – Chance und Probleme.“ Die Förderprogramme der Initiative Musik bieten den aufstrebenden Künstlern und ihren musikwirtschaftlichen Partnern finanzielle Freiräume und somit „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit ihren Förderprogrammen für Künstler und Livemusikclubs hat die Initiative Musik in den letzten 8 Jahren bereits über 1.900 Projekte von Rock bis Jazz unterstützt – darunter zum Beispiel die mittlerweile etablierten Acts Balbina, Prinz Pi oder Boy. Die Projektmittel für die Künstler- und Infrastrukturförderung stellt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Verfügung. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und dem Deutschen Musikrat sowie finanziell unterstützt von GVL und GEMA. Allein für die Künstler-, Infrastrukturförderung und Eigenprojekte stehen der Initiative Musik 2017 insgesamt 3 Millionen Euro zur Verfügung.

36. Förderrunde im Überblick

Künstlerförderung

Alex Stolze, Brandenburg and the golden choir, Berlin Contrast Trio, Hessen Ego Super, Niedersachsen Egolaut, Sachsen Emma6, Nordrhein-Westfalen Fortuna Ehrenfeld, Nordrhein-Westfalen Giant Rooks, Nordrhein-Westfalen Hans Maria Richter, Hamburg June Cocó, Sachsen Kianush, Nordrhein-Westfalen Lirr, Schleswig-Holstein LIZZY, Berlin Luca Vasta, Berlin Mad Hatters Daughter, Hamburg Marvin Brooks, Berlin Marvin Game, Berlin MEUTE, Hamburg Mister Me, Berlin Neufundland, Nordrhein-Westfalen Newmen, Hessen Rebecca Trescher Ensemble 11, Bayern Resist The Ocean, Bayern RHONDA, Hamburg Schneider Kacirek, Hamburg Stepfather Fred, Bayern Sven Helbig, Sachsen The Moonband,Bayern The Prosecution, Bayern Voodoo Chanel, Nordrhein-Westfalen WUCAN, Sachsen Xul Zolar, Nordrhein-Westfalen

Infrastrukturförderung

German Jazz Expo – jazzahead! 2017 Konferenz „Digitale Plattformen – Chance und Probleme“ – Initiative Urheberrecht

