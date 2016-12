Galerie: Luciano Biondini Quartett live im Münchner Jazzclub Unterfahrt

Das Luciano Biondini Quartett live im Münchner Jazzclub Unterfahrt mit ihrem Programm „Cinema – The music of Nino Rota and Ennio Morricone“. Luciano Biondini und Rosario Giuliani überzeugten mit unglaublich frischem, innovativem Spiel. Enzo Pietropaoli am Bass begleitete genial und Michele Rabbia zauberte mit diversen Utensilien Rhythmen und Sounds. So erscheinen klassische Filmthemen im neuen Gewand. Mit gebührendem Respekt verbeugen sich die Musiker vor den Meistern Nino Rota und Ennio Morricone.

Text & Fotos: TJ Krebs

Luciano Biondini. Foto: TJ Krebs Enzo Pietropaoli. Foto: TJ Krebs Luciano Biondini. Foto: TJ Krebs Luciano Biondini. Foto: TJ Krebs Luciano Biondini. Foto: TJ Krebs Enzo Pietropaoli. Foto: TJ Krebs Rosario Giuliani. Foto: TJ Krebs Luciano Biondini Quartett. Foto: TJ Krebs Michele Rabbia. Foto: TJ Krebs

