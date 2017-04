Das Recht auf Improvisation – “I have no more music in me!“

Man müsste es schon genauer beschreiben. Hat man als Hörer eigentlich ein Anrecht darauf, dass Jazzmusiker etwas zu imporovisieren wissen? Bei einem klassischen Konzert bekommt man ja ein Programm, wo drauf steht, was gespielt werden wird. Das ist bei Jazzkonzerten eher selten der Fall.

Ich frage nach: Vor geraumer Zeit hat Felix Janosa auf Facebook von einem Konzerterlebnis mit Keith Jarrett berichtet. Der habe in Paris ein Konzert gegeben und dieses nach einer gewissen Zeit abgebrochen. „I have no more music in me!“, soll er gesagt haben.

Ich bin nicht sicher. Aber was soll man da machen? Muss ein Musiker dann wie in einem Werksvertrag irgendwie doch weitermachen. Vielleicht hätte Jarrett ja auch einfach ein paar Bach-Präludien hinten an setzen können. Wenn er nicht genug Musik in sich hat, dann gibts ja auch noch genug andere Musik außer ihm. Profi genug ist er ja.

Siggi Becker hat Verständnis für den Musiker.

Kann ich nachvollziehen. Wenn man das Video Art of Improvisation kennt, weiss man das er nichts mehr hasst als handwerkliche Repetition. Und wenn man raus ist, ist man raus. Da bleibt dem guten Keith nix anders übrig als noch a bisserl an sich zu arbeiten… (Quelle: Facebook-Eintrag von Siggi Becker)

Gibt es hier Erfahrungen von Musikern und Musikerinnen, die sich schon mal in einer ähnlichen Situation befunden haben. Oder wie sieht das? Spult man dann routiniert die Zeit runter. So wie beim Fußball, wo man versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten, um es über die Zeit zu bringen. Oder anders gefragt, was kauft man denn mit dem Eintrittsgeld bei einem Jazzkonzert? Ein bestimmte Zeitlänge Unterhaltung? Oder ist das eben nur so Marotte, sich wichtig nehmen? Oder was ganz anderes?

