+++Jazzfest München & Jazzfest im Münchener Olympiadorf +++ „Tribute to Wolfgang Dauner“ im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle +++ Jugend jazzt in Hamburg +++

+++ Das Münchener Jazzfest JIM und das Jazzfest im Münchener Olympiadorf starten heute Abend gemeinsam+++

„Jazz goes to town“ orakelt es leicht unbestimmt zum diesjährigen Jazzfest. Leicht irre wie der Titelheld des Films „Mr. Deeds goes to town“ sahen die Vereinsvorderen sich einer Stadt gegenüber, die herausforderte und verwirrte. Ein festes Dach für die ehrwürdige Jazz-Institution war immer noch nicht zu finden. Eine Schnitzeljagd mit jazzigen Klängen? Geblieben von verlässlichen Spielorten aus 35 Jahren war nur der Blitz-Club beim Deutschen Museum. JIM macht diesmal also, beim 36. Jazzfest, Station an den verschiedensten Orten. Orten, die von den Leistungen und der Leidenschaft kulturaffiner Menschen geprägt sind. Vom 23.-26.10. gibt es ein heiteres Hin und Her zwischen Haidhausen von der Grenze zur Isarvorstadt (Blitz), nach Milbertshofen, Am Hart (Olympiadorf, evangelische Kirche), zurück in die Ismaninger Straße an die Grenze zu Bogenhausen, zum freien Musikzentrum (FMZ) und noch einmal nach Bogenhausen in den Prinz Eugen Park (Neue Ziegelei).

Der Kulturverein Olympiadorf e.V. München mit seiner Spielstätte „forum2“ (dem zu einem Mehrzweck-Saal umgebauten ehemaligen Kino der Olympiasportler 1972) pflegt die Kulturkomponente Jazz seit Jahrzehnten. Im Sinne dieses Engagements findet dort auf der eigenen Bühne jährlich ein mehrtägiges Jazzfest mit renovierten Musikern statt; in diesem Jahr vom 23. mit 26. Oktober. Als Highlights treten auf: Das Lorenzo-Petrocca-Organ-Trio, das Isabelle-Bodenseh-Quartett und die auch von BR-Moderator sehr geschätzte vereinseigene Jazz-Bigband.

www.kultur-forum2.de/jazz-fest-im-olympiadorf/

https://jazzfestmuenchen.de/

+++ Musikhochschule Stuttgart lädt am 18. November zu einem besonderen „Tribute to Wolfgang Dauner“ in den Beethovensaal der Liederhalle +++

Zum 90. Geburtstag des Stuttgarter Jazzpianisten Wolfgang Dauner ehren zahlreiche Kulturinstitutionen den Ausnahmekünstler mit einer besonderen Veranstaltungsreihe – von Jazzabenden bis zur großen Ausstellung.

Am 30. Dezember 2025 wäre Wolfgang Dauner 90 Jahre alt geworden. Der legendäre Jazzpianist, Komponist und Innovator, der über Jahrzehnte die Musikszene in Baden-Württemberg und weit darüber hinaus prägte, wird nun mit einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel „Dauner Around“ gewürdigt. Die Initiative, maßgeblich von seiner Ehefrau Randi Bubat ins Leben gerufen, vereint zahlreiche Kulturinstitutionen, Künstlerinnen und Künstler sowie Förderer. „Die Aktivitäten rund um Wolfgang Dauners 90. Geburtstag zeigen eindrücklich, wie tief verwurzelt dieser bedeutende Künstler mit Stuttgart und Baden-Württemberg war“, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski.

Erster Wolfgang-Dauner-Award und neue Jazzformate

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete bereits im Juli im Rahmen der Jazz Open Stuttgart die Verleihung des ersten Wolfgang-Dauner-Awards. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis, unterstützt von der Péter Horváth Stiftung, ging an den israelischen Jazzpianisten Shai Maestro, der zur Preisverleihung auf Dauners eigenem Bösendorfer-Flügel spielte. Das Instrument ist Teil des künstlerischen Nachlasses, den die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart erworben hat. Bis der Flügel 2029 seinen endgültigen Platz in der renovierten Bibliothek findet, wird er im Liszt-Institut Stuttgart für die neu geschaffenen „Wolfgang-Dauner-Jazzabende“ genutzt. Das erste Konzert findet am 30. Oktober statt – mit einem internationalen Quartett aus Baden-Württemberg und Ungarn (Peter Lehel, Kálmán Oláh, Mini Schulz und Elemér Balazs).

Ausstellung und Konzerte als Höhepunkte

Die Landesbibliothek plant für das Frühjahr 2026 eine umfassende Ausstellung zu Wolfgang Dauner, in der erstmals auch Teile seines Nachlasses gezeigt werden. Sie bildet den Abschluss der Jubiläumsreihe und soll den künstlerischen Werdegang des Musikers in all seinen Facetten beleuchten. Zuvor lädt die Musikhochschule Stuttgart am 18. November, 19:30, zu einem besonderen „Tribute to Wolfgang Dauner“ in den Beethovensaal der Liederhalle ein. Das Hochschul-Sinfonie-Orchester und die Bigband präsentieren ein gemeinsames Konzert mit Kompositionen und Arrangements, die Dauners musikalische Handschrift zeigen. Am 30. Dezember, dem Geburtstag des Künstlers, findet schließlich im BIX Jazzclub Stuttgart das „Geburtstagskonzert für Wolfgang Dauner“ statt – mit dem Flo Dauner SexTett, geleitet von seinem Sohn, dem bekannten Schlagzeuger Flo Dauner.

+++ „Jugend jazzt“ Hamburg 2025 steht vor der Tür +++

Veranstaltet vom Landesmusikrat Hamburg geht das Nachwuchstreffen der Jazzszene am 15. & 16. November in die nächste Runde und lädt alle Interessierten zu Wettbewerb, Begegnung, Workshops und Konzerten ein.

Seit 22 Jahren markiert das jährlich stattfindende Event „Jugend jazzt“ einen Höhepunkt im Kalender der Hamburger Jazz-Szene, vor allem für den Jazz-Nachwuchs der Stadt. Immer Mitte November – dieses Jahr am 15./16.11.2025 – steht die Staatliche Jugendmusikschule Hamburg im Mittelweg ein ganzes Wochenende lang allen jungen Nachwuchstalenten für Wettbewerb, Begegnung, Workshops und Konzerte offen. In diesem Jahr ist der Wettbewerb für Combos (kleine Ensembles bis 10 Musikerinnen) und Solistinnen ausgeschrieben – die Anmeldung läuft noch bis 19.Oktober.

Am Veranstaltungswochenende stehen neben den Vorspielen der Teilnehmer*innen, die für alle Interessierten frei zugängig sind, noch weitere Angebote auf dem Programm, das sich an den Jazz-Nachwuchs wendet und ebenfalls kostenfrei für alle jazzbegeisterten Jugendlichen offen ist.

lmr-hh.de/project/jugend-jazzt/