Ein Rundgang über das 44. Bayerische Jazzweekend in Regensburg

Rund 90.000 Musikbegeisterte lauschten vom 10. bis 13. Juli 2025 vier Tage lang den vielseitigen Spielarten des Jazz. An 14 Spielorten in Regensburg und weiteren 5 Spielorten in Kallmünz erlebte das tanzfreudige, kritische und begeisterungsfähige Publikum rund 110 unterschiedliche Formationen und deren Konzerte.

International gefragte Größen des Jazz trafen beim Jazzweekend auf junge, aufstrebende Talente, experimentelle Töne auf klassische Klänge, außergewöhnliche Stile auf unkonventionelle Zugänge, laute auf leise Töne, Dixieland auf Latin-Jazz und Techno.

Für welche Konzerte und Künstler sich der Regensburger Musikkritiker und nmz-Redakteur Juan Martin Koch bei seinem diesjährigen Weekend-Rundgang entschied, zeigt unsere JazzZeitungs-Galerie.

Glasklares Modulkonzept in der Tradition der Minimal Music: Prepared von und mit Chris Gall . Foto Juan Martin Koch Unbändige Spiellaune in allen metrischen Konstellationen: Diego Piñeras Odd Wisdom. Foto: Juan Martin KochA Herausragendes Freispiel-Trio: Dream Big Fisch mit Julius Gawlik, Tenorsaxophon, Thorbjørn Stefansson, Bass und Marius Wankel, Drums. Juan Martin Koch Die hohe Kunst des Jazzliedgesangs: Fiona Grond. Foto: Juan Martin Koch Junge Energie aus Linz: Manú Kreutzer von Roundabout. Foto: Juan martin Koch SiEA: Pop und Performance mit Antonia Dering. Im Hintergrund Valentina Oefele, Altsaxophon, und Amélie Haidt, Gitarre. Foto Juan Martin Koch Wollny-Schüler mit eigener Persönlichkeit: Vincent Meissner. Foto: Juan Martin Koch

Das Bayerische Jazzweekend geht im kommenden Jahr, von 2. bis zum 5. Juli 2026, in seine 45. Ausgabe. Musikerinnen und Musiker können sich ab dem 1. August 2025 über ein Online-Formular unter folgenden Link für einen Auftritt bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 15. Oktober 2025.

jazzwe.de