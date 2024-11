CD – Philipp Schiepek Solo & Trio: Meadows and Mirrors

Der aus Dinkelsbühl stammende Gitarrist Philipp Schiepek ist ein ausgesprochen ruhiger, überlegter Zeitgenosse. Nach drei ganz unterschiedlichen Alben, seinem Debut „Golem Dance“ im Quartett mit Seamus Blake, dem Duo Album „Cathedral“ mit dem Pianisten Walter Lang und „Versuch zu Träumen“ im Trio mit Henning Sieverts und Bastian Jütte, präsentiert Philipp Schiepek nun mit „Meadows and Mirrors“ sein neuestes Werk.

Musikalische Weggefährten

Der Bassist Henning Sieverts und Schlagzeuger Bastian Jütte sind mit Philipp Schiepek seit Jahren nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern auch enge musikalische Weggefährten (bereits auf „Golem“ aus dem Jahr 2019 waren die beiden mit von der Partie). Das neue Album „Meadows and Mirrors“ strahlt eine ungemeine Ruhe aus. Fernab von der Zivilisation, tief im Wald, in der Natur herrscht Frieden, „während der Blick in die Weite schweift, wo sich der Himmel im Grün der Wiesen spiegelt“ – so der Text auf der Innenseite des Covers. Überaus treffend auch für die Musik: überlegte, ruhige Stücke, größtenteils aus der Feder von Philipp Schiepek, gespielt auf seiner klassischen Nylon-String Gitarre, abwechselnd solo und im Trio fesseln und begeistern vom ersten bis zum letzten Ton.

Das Album beginnt solo mit „The Great Wide Open“ von Philipp Schiepek und endet solo mit dem Mancini Klassiker „Moon River“ herrlich entspannt, befreit von jeglichem Kitsch und aufgeräumt interpretiert. Die im Trio gespielten Stücke wie „Pearls and Waves“, „Searching“ oder „A Summer’s Tale“ sind filigran instrumentiert, lyrisch und erklingen ungemein (ent)spannend. Wie ein gutes Buch, das man aufschlägt und sich darin verliert, entführt Philipp Schiepek den Hörer in seine Klangwelt, die bestimmt ist von fein verwobenen, schwebenden Klängen, die ab und an im Trio dann rhythmisch auch mal wohltuend rumpeln und „abgehen“. Philipp Schiepek hat über die Jahre auf der Gitarre seine ganz eigene Klangsprache entwickelt. So entstehen in der bewussten Reduktion von Tönen, Harmonien und Läufen spannungsgeladene Stücke voller Spielfreude und guten Vibes.

In der Ruhe liegt die Kraft!

So reflektiert Philipp Schiepek seinen Klangkosmos, fernab aller Hektik. Man mag beim Hören auf einer Wiese liegend in den Himmel schauen und das Vorbeiziehen der Wolken verfolgen, während man den Klängen seiner Gitarre und dem Trio lauscht. „Meadows und Mirrors“ ist Balsam für die Seele, ein rezeptfreies Mittel gegen Stress und Hektik im Alltag, das inspiriert und einfach glücklich macht.

Text und Fotos: Thomas J. Krebs