Mit frischem Blick auf die Jazztradition – das Festival „Are You Syncopated?!“

Berlin wird vom 11. bis 13. Oktober 2024 erneut im Rhythmus des frühen Jazz schwingen, wenn die dritte Ausgabe des Festivals „Are You Syncopated?!“ in Kreuzberg, genauer im Staathaus Böcklerpark & Säälchen am Holzmarkt stattfindet. Veranstaltet von der Syncopation Society, hat sich dieses Festival als führendes Ereignis für frühen Jazz und der Swing – Tanzkultur in Europa etabliert, welches sowohl Berlinerinnen als auch internationale Musikerinnen zusammenbringt. Auch das diesjährige Festival bietet mit Konzerten, Workshops, Vorträgen und Tanz so ein umfassendes Erlebnis.

Talentgeladene Künstler*innen-Riege

Zu den Hauptacts zählen das Debüt der Syncopated Sisters All-Star Band, einer Formation, die von der Syncopated Sisters Residency und der Podcastreihe von Nina Thaler inspiriert wurde. Diese speziell für das Festival zusammengestellte, rein weibliche Band, besteht aus hochkarätigen Musikerinnen wie der renommierten Posaunistin Shannon Barnett, der Trompeterin Marie-Anne Standaerd und der Schlagzeugerin Ophélie Luminati. Am Klavier wird Svetlana Marinchenko zu hören sein, am Bass Roz Macdonald, und an den Saxophonen Charlotte Joerges. Die Sängerin ist Anna Margolina aus Minsk/Weißrussland. Ebenfalls im Fokus steht Nick Rossi aus San Francisco, ein Swing-Sensation, der mit seiner Swing Six Band ein exklusives Line-up präsentiert. Sein Auftritt entführt das Publikum in die goldene Ära des Kansas City Jazz und verbindet Klassiker mit weniger bekannten Schätzen.

Das Festival begrüßt außerdem die Rückkehr von The Fat Six, einer Berliner Band, die tief in die frühen Rhythm-and-Blues-Wurzeln eintaucht, angeführt von dem charismatischen Sänger George Ashmann. Weitere beliebte Künstler*innen sind Angela Strandberg (Paris) mit ihrer Berliner Band sowie das Rufus Temple Orchestra, welches sich ganz dem Jazz der 1920er Jahre aus New Orleans verschrieben hat. Internationale Acts wie die Tenement Jazz Band aus Schottland, bekannt für ihre einzigartigen Arrangements und den Fokus auf kollektive Improvisation in der New-Orleans-Tradition, bereichern das Programm.

Mehr als nur Musik: Workshops, Vorträge und Tanz-Taster

In diesem Jahr gibt es eine Vielzahl von Workshops für Musikerinnen und Tänzerinnen, in denen die Teilnehmenden tiefer in die Geschichte des Jazz, die Aufführungstechniken und Tanzstile eintauchen können. Tanzbegeisterte können zwischen den Auftritten an Tanz – Tastern teilnehmen, während Vorträge Einblicke in die kulturelle Bedeutung des frühen Jazz geben. So verlassen die Festivalgäste das Event hoffentlich mit einem erweiterten Verständnis und einer neuen Wertschätzung für das Genre.

Mission Swing

Seit seiner Gründung setzt sich „Are You Syncopated?!“ dafür ein, die Wurzeln des Jazz zu feiern und zugleich neue Interpretationen und vielfältige Stimmen zu fördern. Das diesjährige Festival führt diese Mission fort, indem es die Arbeit von Musikerinnen und Komponistinnen hervorhebt und gleichzeitig eine Plattform für internationale und Berliner Künstler*innen bietet, um gemeinsam zu arbeiten und zu inspirieren. Mit Unterstützung des Swinging Europe-Netzwerks und einer Ko – Finanzierung durch das Creative Europe Programme der Europäischen Kommission bringt das Festival eine globale Perspektive in die lebendige Berliner Jazzszene. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieser außergewöhnlichen Feier der Swingmusik und -kultur zu sein.

www.areyousyncopated.de