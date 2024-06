„LOUD & PROUD“ – der Jazz Sommer im Bayerischen Hof 2024

Auch dieses Jahr ist der Jazz Sommer im Bayerischen Hof wieder am Start und geht vom 16. bis 20. Juli mit dem Motto: „LOUD & PROUD“ mittlerweile in die 30. (!) Runde! Weitere Jubiläen prägen diesen Jazzsommer, Einzelheiten dazu im weiteren Verlauf. Verantwortlich für das Programm ist zum zweiten Mal der Journalist Oliver Hochkeppel. Mit Fingerspitzengefühl und seinem Weitblick bei der Programmauswahl, respektive Zusammenstellung der Events sind alle Voraussetzungen erfüllt, dass der Jazz Sommer auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches, spannendes Festival wird.

Al Di Meola

Den Auftakt am 16. Juli bestreitet Al Di Meola mit einer ganz besonderen Performance. Zum einem steht am 22.07. sein 70. Geburtstag kurz bevor, am 03.07. jährte sich sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Die eigentliche Sensation aber ist die Band beim Festival: lang ersehnt findet beim Jazz Sommer die Reunion seiner legendären Electric Band statt. Dabei wird Al Di Meola auch zum ersten Mal seine 1971er Les-Paul-Gitarre auf der Bühne spielen, die ihn seit 50 Jahren begleitet, und mit feinstem Electric Jazzrock den Festsaal zum Kochen bringen.

Im Anschluss an sein Konzert gibt sich im Nightclub des Hotels der Saxophonist Jacques Schwarz-Bart mit seinem Quartett sowie Vokalistin Malika Tirolien als special guest die Ehre. Tirolien selbst tritt tags darauf mit ihrer eigenen Band beim Jazz Sommer auf. Darauf folgt am Donnerstag, ein wenig zum Verschnaufen, die großartige China Moses im Duo mit dem Pianisten Joel Holmes. LaToya Kennedy wird mit ihrer Band Kennedy Adminstration am Freitagabend den Nightclub zum Beben bringen, und als Abschluss des Festivals am 20. Juli gibt es am Samstag ein besonderes MUNICH SPECIAL: Matthias Bublath und sein Trio grooven im Nightclub Loud & Proud mit einer ganzen Reihe special guests wie Ron Williams, Norisha Campell, Karoline Weidt, Kaye-Ree und Eva Ahoulou.

Musikfilme

Der Jazz Sommer wird, wie bereits in den Vorjahren, mit einer Reihe von ausgesuchten Musikfilmen in der astor@Cinema Lounge des Hotels aufwarten. Begleitend zum Festivalbeginn eröffnet der renommierte Fotograf Mike Meyer im Foyer seine Ausstellung „Passion“. Wer nach dem Konzert von Al Di Meola zum Schwarz-Bart Quartett in den Nightclub abtaucht, zahlt an dem Abend dort den halben Eintrittspreis.

Tipp: Im Vorverkauf sind die Karten 10 Euro günstiger als an der Abendkasse – es gibt ein Festivalticket für alle Abende und Studenten erhalten generell 50% Ermäßigung. Der Bayerische Hof als Gastgeber öffnet mit dem Jazz Sommer seine Pforten wieder speziell für die Jazzfans und beglückt damit alle Sinne. Dieses Engagement, initiiert von der Chefin des Hotels Innegrit Volkhardt, ist in Deutschland einzigartig. Seit über vierzig Jahren ist sie, von Beginn an Jazzenthusiastin, getrieben von ihrem kulturellen Auftrag die Jazzmusik allen Interessierten und damit auch zukünftigen Fans zugänglich zu machen. Keine Selbstverständlichkeit, aber so ist das nun mal im Jazz – da geht es nicht um Eitelkeiten oder Meriten, im Mittelpunkt stehen die Musiker mit ihrer Musik!

Text & Fotos: Thomas J. Krebs