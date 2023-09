„Rising Sun“ – Shuteen Erdenebaatar mit beeindruckendem Debutalbum

Seit gut 5 Jahren lebt die aus der Mongolei stammende Pianistin Shuteen Erdenebaatar in München und ist in der lokalen wie auch der überregionalen Jazzszene fest verwurzelt. Nun legt sie mit „Rising Sun“ auf dem renommierten New Yorker Label Motéma Music ihr Debut vor. Ein in vielerlei Hinsicht faszinierendes Album.

Unabhängig von diversen Musikprojekten in die Erdenebaatar involviert ist: das klassische Quartett ist Dreh- und Angelpunkt ihres Schaffens. Gemeinsam mit Bassist Nils Kugelmann, Anton Mangold am Saxophon und Flöte, sowie dem Schlagzeuger Valentin Renner tourt Erdenebaatar seit 2021 durch die Clubs der Republik. Die Musiker haben sich ursprünglich an der Musikhochschule kennengelernt und sind seither freundschaftlich miteinander verbunden. Die persönliche Nähe spiegelt sich dann auch im gemeinsamen Spiel wieder. Wunderbare, einprägsame Melodien und Themen wechseln sich ab mit lyrischen Passagen oder energiegeladenen, inspirierten Improvisationen. Stilistisch brillant beginnt das Album mit dem Opener „In A Time Warp“, gefolgt von „Ups And Downs“ einem rhythmisch herausfordernden Kracher. Ob das leicht melancholische „Summer Haze“ oder nostalgisch geprägte „Olden Days“ bis hin zum Titelstück „Rising Sun“, das harmonisch einem mongolischen Volkslied entsprungen ist, Erdenebaatar schlägt einen geschickten dramaturgischen Bogen zwischen ihren Kompositionen und zieht den Hörer vom ersten bis zum letzten Ton in ihren Bann. Hinter jedem Stück steckt eine persönliche Story, eigene Gedanken, in „Saudade“, „An Answer From A Distant Hill“ und nicht zuletzt in der abschließenden Ballade „ I Am Glad I Got To Know You“. Die Kompositionen fließen, kommen straight rüber und hinterlassen wohlige Wärme. Ihre Musik ist eine absolute Bereicherung nicht nur für die Szene, sondern setzt Maßstäbe – Hut ab für dieses gelungene Debut!

Wer Shuteen Erdenebaatar und ihr Quartett bis dato noch nicht live erlebt hat, sollte das umgehend auf der anstehenden Releasetour nachholen. Die Gelegenheit, um einen weiteren Einblick in ihr Schaffen zu bekommen. Digital ist das Album ab dem 15. September erhältlich. CD/Vinyl folgen dann ab dem 06. Oktober im gut sortierten Fachhandel.

Hier geht es zu den Tourdaten: https://www.shuteenerdenebaatar.com/de/live

Shuteen Erdenebaatar Quartet: „Rising Sun“

Formate: CD / ltd. Vinyl / digital

VÖ digital15.09.23 VÖ physisch: 13.10.23

bei Motéma Music / PIAS / Integral

Shuteen Erdenebaatar: Klavier, Kompositionen

Anton Mangold: Alt-/Sopransaxes, Quer-/Altflöte

Nils Kugelmann: Bass

Valentin Renner: Drums